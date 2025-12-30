Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Former Bangladesh Prime Minister Khaleda Zia has passed away
बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया का निधन, 80 की उम्र में ली अंतिम सांस

बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया का निधन, 80 की उम्र में ली अंतिम सांस

संक्षेप:

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है। उन्होंने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार चल रही थीं और अस्पताल में भर्ती थीं। जिया BNP यानी एवं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख भी थीं।

Dec 30, 2025 07:20 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है। उन्होंने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार चल रही थीं और अस्पताल में भर्ती थीं। जिया BNP यानी एवं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख भी थीं। बीएनपी मीडिया सेल के आधिकारिक फेसबुक पेज पर उनके निधन की जानकारी दी गई। खास बात है कि वह बांग्लादेश की पहली महिला पीएम थीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बीएनपी की तरफ से बयान जारी किया गया है कि जिया ने मंगलवार सुबह 6 बजे अंतिम सांस ली। लिवर में परेशानी, डायबिटीज, सीने और हृदय में तकलीफ समेत कई स्वास्थ्य जटिलताओं से जूझ रहीं जिया का 23 नवंबर से ढाका के एवरकेयर अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्हें 11 दिसंबर को वेंटिलेटर पर रखा गया था।

नाजुक बनी हुई थी हालत

शनिवार को ही एवरकेयर अस्पताल के बाहर बिना पूर्व सूचना के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। तब डॉक्टर ए जेड एम जाहिद ने कहा था, 'ह नहीं कहा जा सकता कि उनकी हालत में सुधार हुआ है। फिलहाल उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।' खास बात है कि बीएनपी ने जिया को विदेश ले जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन शारीरिक स्थिति के चलते ऐसा संभव नहीं था।

भारत ने किया था मदद का वादा

1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिया के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की थी। साथ ही उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की थी। उन्होंने कहा था कि भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।

पीएम मोदी ने लिखा था, 'बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य के बारे में जानकर बहुत चिंतित हूं। उन्होंने कई वर्षों तक बांग्लादेश के सार्वजनिक जीवन में योगदान दिया है। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Bangladesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।