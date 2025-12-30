बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया का निधन, 80 की उम्र में ली अंतिम सांस
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है। उन्होंने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार चल रही थीं और अस्पताल में भर्ती थीं। जिया BNP यानी एवं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख भी थीं।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है। उन्होंने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार चल रही थीं और अस्पताल में भर्ती थीं। जिया BNP यानी एवं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख भी थीं। बीएनपी मीडिया सेल के आधिकारिक फेसबुक पेज पर उनके निधन की जानकारी दी गई। खास बात है कि वह बांग्लादेश की पहली महिला पीएम थीं।
बीएनपी की तरफ से बयान जारी किया गया है कि जिया ने मंगलवार सुबह 6 बजे अंतिम सांस ली। लिवर में परेशानी, डायबिटीज, सीने और हृदय में तकलीफ समेत कई स्वास्थ्य जटिलताओं से जूझ रहीं जिया का 23 नवंबर से ढाका के एवरकेयर अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्हें 11 दिसंबर को वेंटिलेटर पर रखा गया था।
नाजुक बनी हुई थी हालत
शनिवार को ही एवरकेयर अस्पताल के बाहर बिना पूर्व सूचना के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। तब डॉक्टर ए जेड एम जाहिद ने कहा था, 'ह नहीं कहा जा सकता कि उनकी हालत में सुधार हुआ है। फिलहाल उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।' खास बात है कि बीएनपी ने जिया को विदेश ले जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन शारीरिक स्थिति के चलते ऐसा संभव नहीं था।
भारत ने किया था मदद का वादा
1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिया के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की थी। साथ ही उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की थी। उन्होंने कहा था कि भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।
पीएम मोदी ने लिखा था, 'बेगम खालिदा जिया के स्वास्थ्य के बारे में जानकर बहुत चिंतित हूं। उन्होंने कई वर्षों तक बांग्लादेश के सार्वजनिक जीवन में योगदान दिया है। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।