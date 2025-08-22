foreigners will not be able to drive trucks in America big announcement after the accident of an Indian driver अब अमेरिका में ट्रक नहीं चला पाएंगे विदेशी, भारतीय ड्राइवर के ऐक्सिडेंट के बाद बड़ा ऐलान, International Hindi News - Hindustan
विदेश न्यूज़

अब अमेरिका में ट्रक नहीं चला पाएंगे विदेशी, भारतीय ड्राइवर के ऐक्सिडेंट के बाद बड़ा ऐलान

अमेरिकी विदेश मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए तत्काल प्रभाव से विदेशी ट्रक ड्राइवरों के वीजा पर रोक लगा दी है। हाल ही में भारतीय ट्रक ड्राइवर की गलती से तीन लोगों की जान चली गई थी। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 07:31 AM
अब अमेरिका में ट्रक नहीं चला पाएंगे विदेशी, भारतीय ड्राइवर के ऐक्सिडेंट के बाद बड़ा ऐलान

अमेरिका के फ्लोरिडा में एक भारतीय ट्रक ड्राइवर की गलती और तीन लोगों की मौत के बाद बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कहा है कि तत्काल प्रभाव से कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के लिए वर्कर वीजा पर रोक लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विदेशी ट्रक ड्राइवरों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। इनसे अमेरिकियों कके जीवन को खतरा है और अमेरिकी ड्राइवरों की रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

अमेरिकी विदेश मंत्री के इस ऐलान को भारतीय ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हरजिंदर पर आरोप है कि ट्रक को गलत तरीके से मोड़ने की वजह से तीन लोगों की जान चली गई थी। हरजिंदर सिंह पर अवैध रूप से अमेरिका में रहने का भी आरोप है। जानकारी के मुताबिक पांच साल पहले वह अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे ते। 5 हजार डॉलर के बॉन्ड पर उन्हें छोड़ दिया गया था और इसके बाद वह ट्रक ड्राइवर की नौकरी कर रहे थे।

फ्लोरिडा की दुर्घटना के बाद हरजिंदर सिंह के खिलाफ जांच शुरू हुई। पाया गया कि वह 2018 में कैलिफोर्निया के रास्ते अमेरिका में घुसे थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। उन्होंने कहा था कि भारत लौटने पर उनकी जान को खतरा है। बाद में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उन्हें 5 हजार डॉलर के बॉन्ड पर रिहा कर दिया था। 12 अगस्त को सड़क हादसे के बाद हरजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्लोरिडा के कानून के तहत उन्हें 15 साल की जेल हो सकती है।

हरजिंदर सिंह की अंग्रेजी भाषा पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी ऐडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे 12 सवाल किए गए थे जिनमें से दो का ही सही जवाब दे पाए। अमेरिका में अवैध रूप से रहने के बाद भी उन्हें कैलिफोर्निया में ट्रक का लाइसेंस दिया गया था।

ट्र्ंप प्रशासन के निशाने पर लाखों विदेशी

बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रहने वाले विदेशियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहे हैं। अब ट्रंप प्रशासन 50 लाख से ज्यादा विदेशियों की समीक्षा कर रहा है। ऐसे में तय समय से ज्यादा रहने, आपराधिक गतिविधियों में नाम आने, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बनने और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की आशंका वाले लोगों का वीजा रद्द किया जा सकता है।

America Donald Trump

