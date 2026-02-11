केवल ट्रंप ने कहा भारत रूसी तेल खरीद बंद करेगा; रूसी विदेश मंत्री ने और क्या कहा

संक्षेप: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी ने भी यह नहीं कहा कि भारत, रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को देश की संसद में यह बात कही। रूस ने अमेरिका पर भारत और अन्य देशों को उससे तेल खरीदने से रोकने का प्रयास करने का आरोप लगाया था

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी ने भी यह नहीं कहा कि भारत, रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को देश की संसद में यह बात कही। रूस ने अमेरिका पर भारत और अन्य देशों को उससे तेल खरीदने से रोकने का प्रयास करने का आरोप लगाया था, जिसके दो दिन बाद लावरोव की यह टिप्पणी आई है। रूस का कहना है कि वाशिंगटन टैरिफ, प्रतिबंध और सीधे रोक सहित कई तरह के 'दबावपूर्ण' कदम उठा रहा है।

लावरोव ने बुधवार को 'स्टेट ड्यूमा' (निचले सदन) में एक सांसद के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि आपने उल्लेख किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की रूस से तेल न खरीदने की सहमति की घोषणा की है। मैंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य भारतीय नेताओं सहित किसी और से ऐसा कोई बयान नहीं सुना है। लावरोव ने उल्लेख किया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में शेरपाओं की पहली बैठक में कहा था कि ऊर्जा सुरक्षा 'ब्रिक्स' शिखर सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में से एक होगी, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शामिल होने की उम्मीद है।

भारत 2026 में 'ब्रिक्स' शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। लावरोव ने कहा कि दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा ने मॉस्को और नई दिल्ली के बीच संबंधों को समृद्ध किया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विशेष रूप से पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान संयुक्त दस्तावेजों के एक महत्वपूर्ण पैकेज पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस यात्रा ने रूसी-भारतीय संबंधों को समृद्ध किया और एक विशेष रणनीतिक साझेदारी का निर्माण किया।

इससे पहले, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार को टीवी ब्रिक्स से बात करते हुए कहा था कि अमेरिका भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों जैसे प्रमुख रणनीतिक साझेदारों के साथ रूस के व्यापार, निवेश सहयोग तथा सैन्य-तकनीकी संबंधों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप प्रशासन के सत्ता में आने के साथ ही प्रतिस्पर्धियों को दबाने का यह संघर्ष विशेष रूप से स्पष्ट और खुला हो गया है।

पीटीआई के अनुसार, लावरोव ने कहा कि भारत और अन्य साझेदारों को सस्ती और किफायती रूसी ऊर्जा संसाधनों की खरीद से हतोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उन्हें काफी अधिक कीमतों पर अमेरिकी तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों और टैरिफ पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अमेरिका का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करना है, जिसे वह निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के विपरीत कई प्रकार के दबावपूर्ण और जबरदस्ती वाले उपायों के माध्यम से लागू कर रहा है।