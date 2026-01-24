4 साल में पहली बार एक मंच पर आया रूस और यूक्रेन, युद्ध समाप्ति की जगी उम्मीद
(Russia-Ukraine War) ये अहम बैठक अबू धाबी में होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूतों से मुलाकात की। इसके बाद क्रेमलिन के एक सीनियर सहयोगी ने यह बात कही है।
Russia-Ukraine War: यूक्रेन-रूस में पिछले चार साल से चल रहे युद्ध के बीच शुक्रवार को पहली बार शांति समझौते के लिए बैठक हुई। अबू धाबी में हुई इस बैठक में रूस, अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारी एक मंच पर साथ आए। इस तरह दोनों देशों के बीच समझौते की उम्मीद जगी है। हालांकि इस बैठक के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। यह बैठक शनिवार को फिर होगी। इस मामले से परिचित एक सूत्र ने यह जानकारी दी।
यूक्रेन युद्ध के चार साल के दौरान पहली बार होगा, जब शांति समझौते के लिए रूस, अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारी एक मंच पर होंगे और युद्ध विराम को लेकर बैठक करेंगे।
ये अहम बैठक अबू धाबी में होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूतों से मुलाकात की। इसके बाद क्रेमलिन के एक सीनियर सहयोगी ने यह बात कही है। राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका-मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और फेडरल एक्विजिशन सर्विस कमिश्नर जोश ग्रुएनबाम के साथ लगभग चार घंटे तक बातचीत की। इस खास मुलाकात के दौरान रूस की तरफ से पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव और इन्वेस्टमेंट दूत किरिल दिमित्रिव ने भी हिस्सा लिया।
मुलाकात को साथर्क बताया
पुतिन के सहयोगी उशाकोव ने इस मुलाकात को सार्थकबताया। उशाकोव ने कहा कि सुरक्षा पर तीन-तरफा कार्य समूह शुक्रवार को बाद में अबू धाबी में पहली बार मिलेगा। जीआरयू मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख एडमिरल इगोर कोस्त्युकोव के नेतृत्व वाली रूसी टीम को राष्ट्रपति पुतिन ने खास निर्देश दिया है। त्रिपक्षीय बैठक के अलावा विटकॉफ और दिमित्रीव रूस-यूएस व्यापार पर चर्चा करने के लिए अबू धाबी में अलग-अलग मिलेंगे।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा कि रूसी पक्ष ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि मॉस्को और कीव के बीच शांति क्षेत्रीय मुद्दे को हल किए बिना नामुमकिन है। हम यूक्रेनी संकट को राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से हल करने में दिलचस्पी रखते हैं। हालांकि, अगर ऐसा नहीं होता है, तो रूस युद्ध के मैदान में पहले की तरह अपने लक्ष्य हासिल करना जारी रखेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।