अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पहली बार गूंजी गीता की आवाज, छात्रों ने बनाया हिंदू लॉ एसोसिएशन

यारादी का कहना है कि लंबे समय तक उन्होंने हिंदू संगठनों से दूरी बनाए रखी, क्योंकि अमेरिका में खुले तौर पर हिंदू पहचान अपनाने में झिझक होती थी। लेकिन अब वे मानती हैं कि हिंदू धर्म को नए ढंग से परिभाषित करने की जरूरत है।

Amit Kumar एपी, न्यूयॉर्कFri, 26 Sep 2025 10:19 AM
न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में पढ़ाई का दबाव और तनाव अक्सर सबसे दृढ़ निश्चयी छात्रों को भी तोड़ देता है। लेकिन यहां पढ़ने वाले भारतीय मूल के कुछ 20-25 वर्ष के छात्रों ने एक प्राचीन परंपरा से प्रेरणा लेकर इस तनाव से निपटने का रास्ता खोजा है। विश्वविद्यालय में पहली बार हिंदू लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन (HLSA) की स्थापना हुई है। संगठन की सह-अध्यक्ष रोशनी यारादी ने कहा, "हिंदू धर्म की कई बातें वकालत जैसे तनावपूर्ण पेशे के लिए बेहद उपयुक्त हैं। योग, ध्यान, प्राणायाम जैसी साधनाएं मानसिक शांति और एकाग्रता देती हैं। ये ऐसी तकनीकें हैं, जिनका लाभ हर वकील को लेना चाहिए।"

तीन साल की सोच के बाद हुई शुरुआत

इस संगठन की परिकल्पना तीन साल पहले जुड़वां बहनों तान्या और मेघा बंसल ने की थी। जरूरी हस्ताक्षर और विश्वविद्यालय की मंजूरी मिलने के बाद इसे पिछले साल आधिकारिक रूप से शुरू किया गया। आज लगभग 30 छात्र इससे जुड़े हैं, जिनमें ज्यादातर मास्टर्स ऑफ लॉ (LLM) के छात्र हैं, जबकि कुछ तीन वर्षीय JD प्रोग्राम में भी हैं।

"अगर हर धर्म का संगठन है, तो हिंदू धर्म का क्यों नहीं?"

दूसरी सह-अध्यक्ष रचिता बोंमकांति कहती हैं, "अगर NYU लॉ में हर धर्म के लिए छात्र संगठन है, तो हिंदू धर्म का क्यों नहीं? हमने सोचा कि हमें भी अपनी आस्था और पहचान के लिए ऐसा मंच चाहिए।" NYU में अंतरराष्ट्रीय छात्रों में भारत दूसरे स्थान पर है। 2023-24 शैक्षणिक वर्ष में 4,700 से अधिक भारतीय छात्र यहां विभिन्न कोर्सों में पढ़ाई कर रहे हैं।

"हम भी कूल और गर्वित हिंदू हो सकते हैं"

यारादी और बोंमकांति दोनों का कहना है कि लंबे समय तक उन्होंने हिंदू संगठनों से दूरी बनाए रखी, क्योंकि अमेरिका में खुले तौर पर हिंदू पहचान अपनाने में झिझक होती थी। लेकिन अब वे मानती हैं कि हिंदू धर्म को नए ढंग से परिभाषित करने की जरूरत है। वे कहती हैं, "आप हिंदू होते हुए भी कूल हो सकते हैं। आप मांसाहारी हों या न हों, शराब पीते हों या नहीं, सबकी अपनी व्याख्या संभव है।" बोंमकांति ने कहा, "कई युवाओं को लगता है कि खुलकर हिंदू धर्म का अभ्यास करने से वे अजीब या अलग दिखेंगे। हम इस डर को खत्म करना चाहते हैं।"

गतिविधियां और भविष्य की योजनाएं

HLSA ने अब तक सोहो स्थित गणेश मंदिर में योग क्लास और "इंडिक स्पिरिचुअलिटी" पर एक व्याख्यान का आयोजन किया है। छात्र अब नियमित रूप से भगवद्गीता का सामूहिक पाठ शुरू करने की योजना बना रहे हैं। उनका मानना है कि गीता का दूसरा अध्याय, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने धर्म (कर्तव्य) पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं, वकालत जैसे पेशे के लिए गहरी सीख देता है। बोंमकांति ने कहा, "कानून में अक्सर लोग अपने काम के परिणाम से बंध जाते हैं, जिससे थकान और असंतोष पैदा होता है। गीता हमें सिखाती है कि फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य निभाना ही सच्ची सफलता है।"

आस्था और संस्कृति को जोड़ने का प्रयास

आने वाले समय में संगठन नृत्य कार्यशालाएं, क्वींस के मंदिरों की यात्राएं और पारंपरिक त्यौहारों के आयोजन की योजना बना रहा है। यारादी ने कहा, "हम धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को एक साथ जोड़ना चाहते हैं।" बोंमकांति का कहना है, "हिंदू धर्म की खूबसूरती यही है कि अगर आप ज्ञान की तलाश में हैं तो आपको साधु या संत बनने की ज़रूरत नहीं। एक छात्र होते हुए भी आप पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं।"

