क्या अमेरिकी लड़ाकू जहाजों पर सैनिकों को पूरा भोजन भी नहीं मिल रहा? वायरल तस्वीर पर हंगामा

एक पादरी ने कहा कि भोजन स्वादहीन है और मात्रा काफी कम है। ऐसे में तो सैनिक भूखे रह जाते होंगे। यह रिपोर्ट USA टुडे में भी प्रकाशित हुई, जिसने विवाद को और हवा दी। हालांकि, अमेरिकी नौसेना ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया।

मध्य पूर्व में अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस बीच, अमेरिकी युद्धपोतों पर भोजन की कमी की खबरें सामने आई हैं। खासतौर पर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस ट्रिपोली नामक 2 युद्धपोतों की तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें भोजन की थाली काफी खाली और कम मात्रा में दिखाई दे रही थीं। एक थाली में सिर्फ थोड़ा सा कटा हुआ मांस और थोड़ी सी टॉर्टिला दिख रही थी। दूसरी में उबली हुई गाजर, सूखा मीट पैटी और ग्रे रंग का प्रोसेस्ड मीट था। इन तस्वीरों से सर्विस में तैनात सैनिकों के परिवारों में चिंता बढ़ गई।

एक पादरी ने कहा कि भोजन स्वादहीन है और मात्रा काफी कम है। ऐसे में तो सैनिक भूखे रह जाते होंगे। यह रिपोर्ट USA टुडे में भी प्रकाशित हुई, जिसने विवाद को और हवा दी। हालांकि, अमेरिकी नौसेना ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों युद्धपोतों पर पर्याप्त भोजन स्टॉक उपलब्ध है। पूरी मात्रा में हेल्दी फूड दिए जा रहे हैं। एडमिरल डैरिल कॉडल के नेतृत्व वाले बयान में कहा गया, 'तैनात जहाजों पर भोजन की कमी और खराब गुणवत्ता की हालिया रिपोर्टें गलत हैं। USS अब्राहम लिंकन और USS ट्रिपोली दोनों पर चालक दल के लिए पर्याप्त भोजन है।'

पेंटागन की ओर से क्या कहा गया नौसेना ने जोर दिया कि सैनिकों और मरीन्स की भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी बताया कि युद्ध अभियानों के कारण मेल डिलीवरी में अस्थायी रोक लगाई गई थी, जिसे अब हटा लिया गया है और सामान्य सेवाएं बहाल हो गई हैं। पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ ने भी नौसेना के बयान को समर्थन देते हुए इसे फेक न्यूज करार दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दोनों जहाजों पर 30 दिनों से अधिक का क्लास-1 सप्लाई स्टॉक उपलब्ध है और नेवसेंट रोजाना इसकी निगरानी करता है।