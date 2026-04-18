क्या अमेरिकी लड़ाकू जहाजों पर सैनिकों को पूरा भोजन भी नहीं मिल रहा? वायरल तस्वीर पर हंगामा
एक पादरी ने कहा कि भोजन स्वादहीन है और मात्रा काफी कम है। ऐसे में तो सैनिक भूखे रह जाते होंगे। यह रिपोर्ट USA टुडे में भी प्रकाशित हुई, जिसने विवाद को और हवा दी। हालांकि, अमेरिकी नौसेना ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया।
मध्य पूर्व में अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस बीच, अमेरिकी युद्धपोतों पर भोजन की कमी की खबरें सामने आई हैं। खासतौर पर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस ट्रिपोली नामक 2 युद्धपोतों की तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें भोजन की थाली काफी खाली और कम मात्रा में दिखाई दे रही थीं। एक थाली में सिर्फ थोड़ा सा कटा हुआ मांस और थोड़ी सी टॉर्टिला दिख रही थी। दूसरी में उबली हुई गाजर, सूखा मीट पैटी और ग्रे रंग का प्रोसेस्ड मीट था। इन तस्वीरों से सर्विस में तैनात सैनिकों के परिवारों में चिंता बढ़ गई।
एक पादरी ने कहा कि भोजन स्वादहीन है और मात्रा काफी कम है। ऐसे में तो सैनिक भूखे रह जाते होंगे। यह रिपोर्ट USA टुडे में भी प्रकाशित हुई, जिसने विवाद को और हवा दी। हालांकि, अमेरिकी नौसेना ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों युद्धपोतों पर पर्याप्त भोजन स्टॉक उपलब्ध है। पूरी मात्रा में हेल्दी फूड दिए जा रहे हैं। एडमिरल डैरिल कॉडल के नेतृत्व वाले बयान में कहा गया, 'तैनात जहाजों पर भोजन की कमी और खराब गुणवत्ता की हालिया रिपोर्टें गलत हैं। USS अब्राहम लिंकन और USS ट्रिपोली दोनों पर चालक दल के लिए पर्याप्त भोजन है।'
पेंटागन की ओर से क्या कहा गया
नौसेना ने जोर दिया कि सैनिकों और मरीन्स की भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी बताया कि युद्ध अभियानों के कारण मेल डिलीवरी में अस्थायी रोक लगाई गई थी, जिसे अब हटा लिया गया है और सामान्य सेवाएं बहाल हो गई हैं। पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ ने भी नौसेना के बयान को समर्थन देते हुए इसे फेक न्यूज करार दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दोनों जहाजों पर 30 दिनों से अधिक का क्लास-1 सप्लाई स्टॉक उपलब्ध है और नेवसेंट रोजाना इसकी निगरानी करता है।
पेंटागन प्रमुख ने लिखा, 'हमारे नाविक सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं और उन्हें वही मिल रहा है।' नौसेना ने आगे कहा कि समुद्र में लंबे अभियानों के दौरान मेन्यू में नियमित बदलाव करना सामान्य बात है, ताकि जहाजों की सहनशक्ति बनी रहे और वे लगातार लड़ाई में बने रहें। अमेरिकी नौसेना की लॉजिस्टिक क्षमता को दुनिया में बेजोड़ बताया गया, जो युद्ध क्षेत्र में निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करती है। फिलहाल ये दोनों युद्धपोत मध्य पूर्व में तैनात हैं, जहां अमेरिका-ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जैसे अभियान चल रहे हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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