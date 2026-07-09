सावधान, खुले में घूम रहे कोबरा! चीन में बाढ़ के बीच जहरीलों सांपों का आतंक; VIDEO

भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी चिनपिंग ने अधिकारियों को बाढ़ से बचाव के लिए हरसंभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच सांपों का आतंक फैल गया है।

मूसलाधार बारिश ने इस वक्त भारत से लेकर चीन तक में तबाही मचा रखी है। पड़ोसी देश चीन में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यहां लगातार हो रही बारिश के बाद कई शहरों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। वहीं स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक अलग अलग घटनाओं में अब तक करीब 40 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच अब यहां सांपों का आतंक फैल गया है। जानकारी के मुताबिक पानी के तेज बहाव में एक फार्म के ढह जाने से वहां से करीब 900 सांप बाहर निकलकर बह गए। इनमें जहरीले कोबरा भी शामिल हैं। अब लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है।

सांपों का यह आतंक हेंगझोउ में फैला है। जानकारी के मुताबिक बीते सोमवार रात आंधी-तूफ़ान और बाढ़ के बीच फार्म के सारे सांप बाहर निकल गए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से सामने सामने आए एक वीडियो में लोग कमर तक भरे पानी में लाठियां लेकर खड़े दिखाई दे रहे हैं और सांपों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं गांव के अधिकारी वू झी ने 'रेड स्टार न्यूज पोर्टल' को बताया कि ज्यादातर सांप जहरीले नहीं थे। हालांकि इनमें से कुछ खतरनाक कोबरा भी थे और अब वे खुले में घूम रहे हैं।

सावधान रहने की अपील लोगों ने बताया कि यहां सांपों को पकड़ने के लिए मछली पकड़ने वाले जाल और स्टन गन के साथ 10 लोगों की एक टीम बनाई गई। इस बीच अधिकारियों ने ग्रामीणों को सावधान रहने को कहा है। लोगों को सलाह दी गई है कि अगर उन्हें अपने घरों में कोई सांप मिले तो वे उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश न करें और अगर पानी में उतरना बहुत जरूरी हो, तो ऊंचे रेन बूट्स पहनकर ही बाहर निकलें।

कई इलाकों में तबाही बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही दक्षिणी चीन में मचाई है। गुआंग्शी झुआंग में मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहीं नाननिंग शहर में एक के बांध के ढहने से लोगों की मौत की खबर है। शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग घटनाओं में तीन इलाकों में कम से कम 331 लोग घायल हुए हैं। हजारों बिल्डिगों को भी नुकसान पहुंचा है।