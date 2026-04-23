सावधान! यहां मिले खतरनाक 'मांसभक्षी' बैक्टीरिया, 48 घंटे में इंसान और कुत्तों की ले सकते हैं जान
लॉन्ग आइलैंड के जल निकायों में एक घातक बैक्टीरिया मिला है जो मनुष्यों और कुत्तों, दोनों की जान ले सकता है। स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि विब्रियो वल्निफिकस नामक इस बैक्टीरिया से संक्रमित होने पर 48 घंटे के अंदर 20 प्रतिशत मरीजों की मौत हो सकती है।
लॉन्ग आइलैंड के जलाशयों में एक घातक बैक्टीरिया मिला है जो मनुष्यों और कुत्तों, दोनों की जान ले सकता है। स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि विब्रियो वल्निफिकस नामक इस बैक्टीरिया से संक्रमित होने पर 48 घंटे के अंदर 20 प्रतिशत मरीजों की मौत हो सकती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि यह बैक्टीरिया शरीर में तेजी से फैलता है और समय पर इलाज न मिलने पर जीवन-घातक जटिलताएं पैदा कर देता है।
अध्ययन की अगुवाई कर रहे प्रोफेसर क्रिस्टोफर गोबलर ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि यह बैक्टीरिया बेहद खतरनाक है, खासकर गर्मियों में जब गर्म पानी इसके तेजी से बढ़ने में मदद करता है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) पहले ही इस बैक्टीरिया को 'मांस खाने वाला' जीवाणु बता चुका है। प्रो गोबलर ने कहा कि यह खुले घावों या चोटों के जरिए शरीर में घुसता है। संक्रमित मरीजों में 48 घंटे के अंदर मौत की 20 प्रतिशत संभावना रहती है।
समस्या सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं
यह खतरा केवल कुछ तालाबों तक नहीं है। ईस्ट क्वोग समेत कई इलाकों का पानी बैक्टीरिया से दूषित पाया गया है, जिससे वहां के शंख और सीप खाने भी असुरक्षित हो गए हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले कुछ सालों में पानी की स्थिति काफी बिगड़ गई है। एक निवासी ने कहा कि मैं ईस्ट क्वोग में पानी के किनारे रहता हूं। पहले पानी बहुत साफ और उपयोगी था, अब यह देखकर निराशा होती है।
शोधकर्ताओं के अनुसार, सैगापोनाक तालाब, मेकॉक्स खाड़ी और जॉर्जिका तालाब समेत कई जल निकायों में हानिकारक शैवाल का अत्यधिक विकास हो रहा है। ये शैवाल विषैले पदार्थ छोड़ते हैं जो समुद्री जीवों, सीप उद्योग और इंसानों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। प्रो गोबलर ने इसका कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि जमीन से समुद्र में जाने वाले नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत ऑनसाइट सेप्टिक सिस्टम हैं। सफोक काउंटी के ज्यादातर इलाकों में सीवरेज सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से यह समस्या बढ़ रही है।
कुत्तों की मौत के भी मामले
यह बैक्टीरिया मूल रूप से मैक्सिको की खाड़ी जैसे गर्म तटीय इलाकों से आया है। इसे पहली बार 2023 में लॉन्ग आइलैंड साउंड में पाया गया था, जहां यह तीन मौतों से जुड़ा पाया गया। अब यह अन्य जल निकायों में भी फैल चुका है। प्रो गोबलर ने चिंता जताते हुए कहा कि लॉन्ग आइलैंड में ऐसे कुत्ते हैं जो सिर्फ झील का पानी पीने से बीमार पड़े और उनकी मौत हो गई। हालांकि 2023 के बाद से कोई नई मौत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि खतरा अभी भी बना हुआ है, खासकर गर्मियों के मौसम में।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।