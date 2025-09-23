बच्चों को सूटकेस में बंद कर विदेश भाग गई महिला, कोर्ट में सुनवाई के दौरान रो पड़े जज

न्यूजीलैंड की एक महिला ने अपने दोनों बच्चों को जहर दे दिया और फिर सूटकेस में बंद करके विदेश चली गई। चार साल बाद हत्या का भेद खुला। कोर्ट ने महिला को दोषी करार दिया है।

न्यूजीलैंड की एक अदालत ने अपने ही दो बच्चों की हत्या करने की आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। जानकारी के मुताबिक महिला 6 और आठ साल के दो बच्चों को सूटकेस में बंद करके विदेश चली गई थी। घटना के चार साल बाद एक स्टोर में पड़ा सूटकेस जब खोला गया तो बच्चों के कंकाल मिले। जानकारी के मुताबिक न्यूजीलैंड की महिला 2018 में साउथ कोरिया चली गई थी और अपना नाम बदलकर रह रही थी। नवंबर 2022 में आरोपी महिला को साउथ कोरिया से प्रत्यर्पित कर दिया गया।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक न्यूजीलैंड की नागरिक ली का कारनामा सुनकर कोर्ट में सुनवाई करने वाले जजों के भी आंख में आंसू आ गए। आरोपी महिला के पति की 2017 में मौत हो गई थी। इसके बाद दोनों बच्चो की जिम्मेदारी ली पर ही थी। आरोपी महिला ने स्वीकार किया कि उसने दोनों बच्चों को जहर देकर सूटकेस में बंद कर दिया था।

ली के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि पति की मौत के बाद वह सदमें थीं और उनकी स्थिति पागलों की तरह हो गई थी। ऐसे में उन्हें सही गलत की समझ नहीं रह गई और मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से वह दोनों बच्चों को मारकर खुद भी सूइसाइड करना चाहती थी।

दरअसल ली अपना सामान एक लॉकर में रखकर साउथ कोरिया चली गई थी। 2022 में आर्थिक समस्या की वजह से वह लॉकर की फीस नहीं दे पाईं। इसके बाद उनके सामान की ञनलाइन नीलामी हुई। खरीदने वाले ने सूटकेस खोला तो देखा कि उसमें बच्चों के कंकाल हैं।