पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सेना पर बड़ा हमला, मारे गए कैप्टन समेत कई जवान

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर सेना के काफिले पर भीषण हमला हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने मांड क्षेत्र के शांद इलाके में पाकिस्तानी सेना के एक वाहन को आईईडी विस्फोट से उड़ा दिया, जिससे वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर सेना के काफिले पर भीषण हमला हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने मांड क्षेत्र के शांद इलाके में पाकिस्तानी सेना के एक वाहन को आईईडी विस्फोट से उड़ा दिया, जिससे वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया। इस हमले में पांच सैनिक मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि वाहन नियमित गश्त पर था, तभी यह विस्फोट की चपेट में आ गया। इसमें सवार सभी पांच सैनिकों की मौत हो गई। मारे गए सैनिकों की पहचान कैप्टन वकार काकर, नायक जुनैद, नायक इस्मत, लांस नायक खान मुहम्मद और सिपाही ज़हूर के रूप में हुई है।

यह हमला हाल की हिंसक घटनाओं की कड़ी में शामिल है। 6 सितंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक क्रिकेट मैच के दौरान संदिग्ध आतंकी हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि यह विस्फोट एक आईईडी के जरिए किया गया और इसे लक्षित हमला माना जा रहा है। घायलों को तुरंत जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, इस हमले की जिम्मेदारी किसी समूह ने नहीं ली।

इससे एक सप्ताह पहले खैबर पख्तूनख्वा के एक पुलिस स्टेशन पर क्वाडकॉप्टर ड्रोन से हमला हुआ था, जिसमें एक पुलिस कॉन्स्टेबल और एक नागरिक घायल हो गए। इस घटना की जिम्मेदारी भी किसी ने नहीं ली। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि ये हमले हाल में शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान 'ऑपरेशन सरबकाफ' के जवाब में हो सकते हैं।