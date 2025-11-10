Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Five Indians kidnapped in Mali Embassy working to safe and secure release full update
इस देश में फंसे भारत के पांच नागरिक, आतंकियों ने किया अपहरण; एम्बेसी बताया अब क्या है हाल

इस देश में फंसे भारत के पांच नागरिक, आतंकियों ने किया अपहरण; एम्बेसी बताया अब क्या है हाल

संक्षेप: माली में पांच भारतीयों के अपहरण मामले में अहम अपडेट सामने आई है। इसके मुताबिक भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों की सुरक्षित रिहाई के प्रयास में जुटा हुआ है। अशांति से जूझ रहे पश्चिम अफ्रीकी देश में इन सभी का 6 नवंबर को अपहरण कर लिया गया था।

Mon, 10 Nov 2025 04:18 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, बामाको
share Share
Follow Us on

माली में पांच भारतीयों के अपहरण मामले में अहम अपडेट सामने आई है। इसके मुताबिक भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों की सुरक्षित रिहाई के प्रयास में जुटा हुआ है। अशांति से जूझ रहे पश्चिम अफ्रीकी देश में इन सभी का 6 नवंबर को अपहरण कर लिया गया था। इन पांचों को एक कंपनी ने इलेक्ट्रिफिकेशन काम के लिए रखा था। इन्हें कोबरी के पास से अपहृत किया गया था। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि कंपनी के अन्य भारतीय कर्मचारियों को बामाको पहुंचा दिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

माली की राजधानी बामाको स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक ‘पोस्ट’ में घटना की जानकारी दी है। दूतावास ने कहा कि हमें छह नवंबर 2025 को माली में हमारे पांच नागरिकों के अपहरण की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी है। उसने कहा कि दूतावास उनकी यथाशीघ्र सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों और कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है। अभी तक किसी ग्रुप ने इस अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है।

इससे पहले सितंबर में अल-कायदा से जुड़े संगठन जमात नुसरत अल इस्लाम अल-मुस्लिमीन ने अमीरात के दो और एक ईरानी नागरिक का अपहरण कर लिया था। इन सभी को करीब 50 मिलियन डॉलर की फिरौती मिलने के बाद छोड़ा गया था। गौरतलब है कि माली में अपराधी और आतंकियों ने हिंसा और तबाही फैला रखी है। यह आतंकी अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए हैं। यह देश फिलहाल जुंटा मिलिट्री के कब्जे में है।

इन सबके बीच ईंधन की आपूर्ति में बाधा भी माली के लिए मुसीबत बनी हुई है। इसके चलते वहां पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अधिकारियों को स्कूल बंद करना पड़ा है। वहीं, खेती के काम और बिजली का उपयोग सीमित रह गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इन सभी से तत्काल माली छोड़ने के लिए कहा गया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक जेएनआईएम ने आइवरी कोस्ट से आ रहे 100 से ज्यादा ईंधन के ट्रकों को आग लगा दी थी। इसके चलते इनमें से आधे खत्म हो गए थे।

Deepak

लेखक के बारे में

Deepak
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 18 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यहां पर टी-20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में वीडियो स्टोरीज पर काम किया है। और पढ़ें
World News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।