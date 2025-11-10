इस देश में फंसे भारत के पांच नागरिक, आतंकियों ने किया अपहरण; एम्बेसी बताया अब क्या है हाल
संक्षेप: माली में पांच भारतीयों के अपहरण मामले में अहम अपडेट सामने आई है। इसके मुताबिक भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों की सुरक्षित रिहाई के प्रयास में जुटा हुआ है। अशांति से जूझ रहे पश्चिम अफ्रीकी देश में इन सभी का 6 नवंबर को अपहरण कर लिया गया था।
माली में पांच भारतीयों के अपहरण मामले में अहम अपडेट सामने आई है। इसके मुताबिक भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों की सुरक्षित रिहाई के प्रयास में जुटा हुआ है। अशांति से जूझ रहे पश्चिम अफ्रीकी देश में इन सभी का 6 नवंबर को अपहरण कर लिया गया था। इन पांचों को एक कंपनी ने इलेक्ट्रिफिकेशन काम के लिए रखा था। इन्हें कोबरी के पास से अपहृत किया गया था। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि कंपनी के अन्य भारतीय कर्मचारियों को बामाको पहुंचा दिया गया है।
माली की राजधानी बामाको स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक ‘पोस्ट’ में घटना की जानकारी दी है। दूतावास ने कहा कि हमें छह नवंबर 2025 को माली में हमारे पांच नागरिकों के अपहरण की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी है। उसने कहा कि दूतावास उनकी यथाशीघ्र सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों और कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है। अभी तक किसी ग्रुप ने इस अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है।
इससे पहले सितंबर में अल-कायदा से जुड़े संगठन जमात नुसरत अल इस्लाम अल-मुस्लिमीन ने अमीरात के दो और एक ईरानी नागरिक का अपहरण कर लिया था। इन सभी को करीब 50 मिलियन डॉलर की फिरौती मिलने के बाद छोड़ा गया था। गौरतलब है कि माली में अपराधी और आतंकियों ने हिंसा और तबाही फैला रखी है। यह आतंकी अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए हैं। यह देश फिलहाल जुंटा मिलिट्री के कब्जे में है।
इन सबके बीच ईंधन की आपूर्ति में बाधा भी माली के लिए मुसीबत बनी हुई है। इसके चलते वहां पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अधिकारियों को स्कूल बंद करना पड़ा है। वहीं, खेती के काम और बिजली का उपयोग सीमित रह गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इन सभी से तत्काल माली छोड़ने के लिए कहा गया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक जेएनआईएम ने आइवरी कोस्ट से आ रहे 100 से ज्यादा ईंधन के ट्रकों को आग लगा दी थी। इसके चलते इनमें से आधे खत्म हो गए थे।
