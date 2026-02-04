Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़First video call with Putin then conversation with Trump what Xi Jinping plan
पहले पुतिन से वीडियो कॉल, फिर ट्रंप से बातचीत; शी जिनपिंग का प्लान क्या है?

पहले पुतिन से वीडियो कॉल, फिर ट्रंप से बातचीत; शी जिनपिंग का प्लान क्या है?

संक्षेप:

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फोन पर बातचीत की। सरकारी मीडिया एजेंसी शिन्हुआ ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि शिन्हुआ की रिपोर्ट में इसके अलावा कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है।

Feb 04, 2026 08:42 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फोन पर बातचीत की। सरकारी मीडिया एजेंसी शिन्हुआ ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि शिन्हुआ की रिपोर्ट में इसके अलावा कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है। यह बातचीत चीनी नेता के अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से बात करने के कुछ घंटों बाद हुई। दरअसल, पिछले साल दक्षिण कोरिया में शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच एक साल के व्यापार समझौते पर सहमति बनने के बाद दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंध स्थिर हो गए हैं। दोनों नेताओं की इस साल चार बार मुलाकात होने वाली है, और अप्रैल में शिखर सम्मेलन की संभावना है। फिर भी चीन के सहयोगी देशों जैसे वेनेजुएला और ईरान में ट्रंप की हालिया कार्रवाइयों ने उस नाजुक शांति को खतरे में डाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्यापारिक मामलों पर बीजिंग के साथ समझौता करने के लिए कनाडा की आलोचना की है और चीन की महत्वपूर्ण खनिजों पर पकड़ को कमजोर करने के उद्देश्य से रेयर अर्थ की वैकल्पिक आपूर्ति को मजबूत करने के कदम उठाए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुतिन से वीडियो कॉल पर बात

इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी नेता शी जिनपिंग ने वीडियो कॉल के माध्यम से मॉस्को और बीजिंग के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों पर चर्चा की। क्रेमलिन के नेता ने इस वर्ष दो बार चीन की यात्रा करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यह फोन कॉल शी जिनपिंग और पश्चिमी नेताओं के बीच हुई बैठकों के बीच हुई है, जहां वे यूक्रेन संघर्ष पर मतभेदों के बावजूद चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय नेता वर्षों से चीन पर दबाव डाल रहे हैं कि वह रूस को अपना समर्थन बंद कर दे, जबकि बीजिंग मॉस्को का नंबर एक व्यापारिक साझेदार बन गया है, जो पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों से राहत चाहता है।

रूसी सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित अपने शुरुआती भाषण में पुतिन ने कहा कि मैं एक बार फिर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे देशों की संप्रभुता और सुरक्षा, हमारे सामाजिक-आर्थिक कल्याण तथा अपने विकास पथ को चुनने के अधिकार को सुनिश्चित करने के हमारे साझा प्रयासों के लिए हम दृढ़ समर्थन देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टैरिफ और नाटो सहयोगी डेनमार्क से ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की उनकी मांग को लेकर हुए टकराव के बाद, अमेरिका के कई करीबी सहयोगी अब चीन के साथ अवसर तलाश रहे हैं। शी-पुतिन की बातचीत पिछले महीने ब्रिटिश और कनाडाई प्रधानमंत्रियों की बीजिंग यात्रा के बाद हुई है। जर्मन चांसलर के भी फरवरी में बीजिंग यात्रा करने की उम्मीद है। पुतिन ने कहा कि बढ़ती वैश्विक उथल-पुथल के बीच, मॉस्को और बीजिंग के बीच विदेश नीति संबंध एक प्रमुख स्थिरता कारक बना हुआ है।

पुतिन और शी ने अमेरिका के साथ संबंधों पर चर्चा की

पुतिन और शी की बातचीत के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने इस बात पर जोर दिया कि मॉस्को और बीजिंग, बाहरी चुनौतियों के सामने राष्ट्रीय हितों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर एक-दूसरे का समर्थन करते हैं। उशाकोव ने बताया कि शी जिनपिंग ने पुतिन को साल के पहले छह महीनों में चीन आने का निमंत्रण दिया था और रूसी नेता ने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि पुतिन नवंबर में शेन्जेन में आयोजित होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।

उशाकोव ने कहा कि पुतिन और शी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने देशों के संबंधों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया, और यह भी बताया कि उनके विचार 'लगभग एक जैसे' हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति बोर्ड के बारे में उनका आकलन भी शामिल है। उशाकोव ने आगे कहा कि रूस और चीन अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के लिए खड़े हैं। पुतिन ने इससे पहले शांति बोर्ड में शामिल होने के निमंत्रण के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया था और कहा था कि मॉस्को इस पर विचार करेगा। उन्होंने गाजा के पुनर्निर्माण में मदद के लिए अमेरिका में फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों में से 1 अरब डॉलर अलग से देने की भी पेशकश की थी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।