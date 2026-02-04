पहले पुतिन से वीडियो कॉल, फिर ट्रंप से बातचीत; शी जिनपिंग का प्लान क्या है?
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फोन पर बातचीत की। सरकारी मीडिया एजेंसी शिन्हुआ ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि शिन्हुआ की रिपोर्ट में इसके अलावा कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है।
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फोन पर बातचीत की। सरकारी मीडिया एजेंसी शिन्हुआ ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि शिन्हुआ की रिपोर्ट में इसके अलावा कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है। यह बातचीत चीनी नेता के अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से बात करने के कुछ घंटों बाद हुई। दरअसल, पिछले साल दक्षिण कोरिया में शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच एक साल के व्यापार समझौते पर सहमति बनने के बाद दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंध स्थिर हो गए हैं। दोनों नेताओं की इस साल चार बार मुलाकात होने वाली है, और अप्रैल में शिखर सम्मेलन की संभावना है। फिर भी चीन के सहयोगी देशों जैसे वेनेजुएला और ईरान में ट्रंप की हालिया कार्रवाइयों ने उस नाजुक शांति को खतरे में डाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्यापारिक मामलों पर बीजिंग के साथ समझौता करने के लिए कनाडा की आलोचना की है और चीन की महत्वपूर्ण खनिजों पर पकड़ को कमजोर करने के उद्देश्य से रेयर अर्थ की वैकल्पिक आपूर्ति को मजबूत करने के कदम उठाए हैं।
पुतिन से वीडियो कॉल पर बात
इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी नेता शी जिनपिंग ने वीडियो कॉल के माध्यम से मॉस्को और बीजिंग के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों पर चर्चा की। क्रेमलिन के नेता ने इस वर्ष दो बार चीन की यात्रा करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यह फोन कॉल शी जिनपिंग और पश्चिमी नेताओं के बीच हुई बैठकों के बीच हुई है, जहां वे यूक्रेन संघर्ष पर मतभेदों के बावजूद चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय नेता वर्षों से चीन पर दबाव डाल रहे हैं कि वह रूस को अपना समर्थन बंद कर दे, जबकि बीजिंग मॉस्को का नंबर एक व्यापारिक साझेदार बन गया है, जो पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों से राहत चाहता है।
रूसी सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित अपने शुरुआती भाषण में पुतिन ने कहा कि मैं एक बार फिर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे देशों की संप्रभुता और सुरक्षा, हमारे सामाजिक-आर्थिक कल्याण तथा अपने विकास पथ को चुनने के अधिकार को सुनिश्चित करने के हमारे साझा प्रयासों के लिए हम दृढ़ समर्थन देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टैरिफ और नाटो सहयोगी डेनमार्क से ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की उनकी मांग को लेकर हुए टकराव के बाद, अमेरिका के कई करीबी सहयोगी अब चीन के साथ अवसर तलाश रहे हैं। शी-पुतिन की बातचीत पिछले महीने ब्रिटिश और कनाडाई प्रधानमंत्रियों की बीजिंग यात्रा के बाद हुई है। जर्मन चांसलर के भी फरवरी में बीजिंग यात्रा करने की उम्मीद है। पुतिन ने कहा कि बढ़ती वैश्विक उथल-पुथल के बीच, मॉस्को और बीजिंग के बीच विदेश नीति संबंध एक प्रमुख स्थिरता कारक बना हुआ है।
पुतिन और शी ने अमेरिका के साथ संबंधों पर चर्चा की
पुतिन और शी की बातचीत के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने इस बात पर जोर दिया कि मॉस्को और बीजिंग, बाहरी चुनौतियों के सामने राष्ट्रीय हितों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर एक-दूसरे का समर्थन करते हैं। उशाकोव ने बताया कि शी जिनपिंग ने पुतिन को साल के पहले छह महीनों में चीन आने का निमंत्रण दिया था और रूसी नेता ने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि पुतिन नवंबर में शेन्जेन में आयोजित होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
उशाकोव ने कहा कि पुतिन और शी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने देशों के संबंधों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया, और यह भी बताया कि उनके विचार 'लगभग एक जैसे' हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति बोर्ड के बारे में उनका आकलन भी शामिल है। उशाकोव ने आगे कहा कि रूस और चीन अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के लिए खड़े हैं। पुतिन ने इससे पहले शांति बोर्ड में शामिल होने के निमंत्रण के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया था और कहा था कि मॉस्को इस पर विचार करेगा। उन्होंने गाजा के पुनर्निर्माण में मदद के लिए अमेरिका में फ्रीज की गई रूसी संपत्तियों में से 1 अरब डॉलर अलग से देने की भी पेशकश की थी।
