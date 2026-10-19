पहली बार जब मुझ पर हमला हुआ तो...स्मित मच्छार ने याद किया वो मंजर
जब उनसे हाईजैकिंग की कोशिश को रोकने में प्लंबर यानिव हेयून की कथित भूमिका के बारे में पूछा गया तो मच्छार ने कहा कि सच कहूं तो मुझे प्लंबर की कहानी के बारे में नहीं पता।
दुबई से इजरायल के तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट के कैप्टन स्मित मच्छार ने एक बार फिर से पूरी घटना को याद किया है। विमान के को-पायलट ने प्लेन क्रैश करने के इरादे से कई बार मच्छार पर हमले किए थे, लेकिन मच्छार डटे रहे और विमान को क्रैश होने से बचा लिया। अबू धाबी के एक अस्पताल में एडमिट कैप्टन स्मित मच्छार ने उस इजरायली प्लंबर के बारे में भी बात की।
मच्छार ने बताया कि को-पायलट हमाद अल-हम्मामी दो घंटे तक उनके बगल में ही थे और ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, जिससे कोई संकेत मिलते। उन्होंने कहा,, "पहली बार जब मुझ पर हमला हुआ तो मुझे लगा कि एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में कुछ बहुत गलत हो गया है, जो मेरे सिर पर आ गिरा है। इससे मैं लगभग अपने कंट्रोल कॉलम पर गिर ही गया था। अगले कुछ सेकंड में, जब लगातार हमले होते रहे तो मुझे एहसास हुआ कि यह वही दूसरा आदमी है जिसके बारे में मुझे लगा था कि वह टीम में है।"
भारतीय पायलट ने आगे कहा कि उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं है कि हमले के बाद क्या हुआ, लेकिन कई कोशिशों के बाद वह सीट बेल्ट से खुद को छुड़ाने और कॉकपिट खोलने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा, ''और मैं अपने साथियों के लिए चिल्ला रहा था। मुझे लगता है कि यह पहली बार था जब मैं बेहोश हो गया था। मैं कॉकपिट में मुंह के बल गिर गया।"
जब उनसे हाईजैकिंग की कोशिश को रोकने में प्लंबर यानिव हेयून की कथित भूमिका के बारे में पूछा गया तो मच्छार ने कहा, "सच कहूं तो मुझे प्लंबर की कहानी के बारे में नहीं पता।" हेयून नाम के एक प्लंबर ने कहा था कि उसने कॉकपिट में घुसने के बाद को-पायलट को पीटा और नीचे गिरा दिया और फिर एयरक्राफ्ट को कंट्रोल में कर लिया। उसने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बताया कि उसने 'एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन' देखी थी, जिससे उसने प्लेन को कंट्रोल करना सीखा।
मच्छार ने आगे कहा, "मेरी पूरी एनर्जी हार न मानने पर फोकस थी। मुझे याद है कि फ्लाइट के सीनियर ने कहा था कि कैप्टन कंट्रोल में थे।" उन्होंने आगे पूछा, "क्या कोई प्लंबर एयरक्राफ्ट लैंड करा सकता है? मैं यहां अंदाजा नहीं लगाना चाहता, लेकिन साथ ही आपके सवाल का जवाब देने के लिए, उस समय मेरी याददाश्त और मेरी एनर्जी बस खुद को जिंदा रखने के लिए थी।'' उन्होंने आगे कहा, मतलब निकालने की गुंजाइश छोड़ते हुए, क्योंकि यह साफ नहीं है कि वह उस बात पर शक जाहिर कर रहे थे या बस यह कह रहे थे कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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