पहले जापानी PM का सिर काटने की धमकी, अब जवाब की चेतावनी; जापान से नाराज क्यों है चीन?
संक्षेप: विश्व के दो प्रमुख देश चीन और जापान इस समय गंभीर कूटनीतिक टकराव का सामना कर रहे हैं। जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने हाल ही में संसद में दिए बयान में कहा कि अगर चीन ताइवान पर सैन्य हमला करता है, तो यह जापान के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर सकता है।
विश्व के दो प्रमुख देश चीन और जापान इस समय गंभीर कूटनीतिक टकराव का सामना कर रहे हैं। जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने हाल ही में संसद में दिए बयान में कहा कि अगर चीन ताइवान पर सैन्य हमला करता है, तो यह जापान के लिए 'अस्तित्व का संकट' पैदा कर सकता है, जिससे जापान को सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार के तहत सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। यह बयान युद्धोत्तर काल में किसी जापानी प्रधानमंत्री का सबसे स्पष्ट बयान माना जा रहा है, जिसमें ताइवान संकट को जापानी सैनिकों की संभावित तैनाती से सीधे जोड़ा गया है।
ताकाइची ने 7 नवंबर को संसद में कहा कि ताइवान जलडमरूमध्य में चीन द्वारा बल प्रयोग की स्थिति जापान की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होगी, चाहे इसे किसी भी नजरिए से देखा जाए। उन्होंने 'सामूहिक आत्मरक्षा' का जिक्र करते हुए संकेत दिया कि जापान को ताइवान में सैन्य कार्रवाई की जरूरत पड़ सकती है।
चीन की कड़ी प्रतिक्रिया
चीन ने इस बयान को 'खतरनाक उकसावा' करार देते हुए तुरंत पलटवार किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने जापान से बयान वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि जापान हस्तक्षेप करता है, तो उसे 'करारी हार' का सामना करना पड़ेगा। बीजिंग ने अपने नागरिकों को जापान यात्रा से बचने की सलाह जारी की, जिससे पर्यटन और व्यापार पर गहरा असर पड़ा है। चीनी दूतावास ने इसे जापानी 'सैन्यवाद की पुनरावृत्ति' बताया। वहीं, पीएम ताकाइची ने बयान वापस लेने से इनकार कर दिया है।
ताकाइची का सिर काटने की धमकी
ओसाका में चीनी महावाणिज्यदूत शुए जियान ने सोशल मीडिया एक्स पर (बाद में हटाई गई पोस्ट में) ताकाइची का सिर काटने की धमकी दी, जिससे जापान ने कड़ा विरोध जताया और चीनी राजदूत को तलब किया। दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजदूतों को तलब किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अगर जापान अपनी गलतियां जारी रखता है, तो चीन को 'कठोर और दृढ़ जवाबी कार्रवाई' करनी पड़ेगी।
व्यापार और पर्यटन पर प्रभाव
इस विवाद से जापान की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। टोक्यो स्थित टूर ऑपरेटर ईस्ट जापान इंटरनेशनल ट्रैवल सर्विस ने वर्ष के शेष दिनों के लिए अपनी 80% बुकिंग्स खो दी है यूं कहे तो रद्द हो गई है। कंपनी के उपाध्यक्ष यू जिनक्सिन ने इसे 'बहुत बड़ी क्षति' बताया। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि चीन के इस फैसले से जापान के पर्यटन और रिटेल सेक्टर के शेयरों में भारी गिरावट आई। गौरतलब है कि चीनी पर्यटक जापान के सबसे बड़े विदेशी पर्यटक समूह हैं, जो जापान के जीडीपी का करीब 7 फीसदी योगदान देते हैं। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि चीन पहले की तरह (ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया के साथ विवादों में) व्यापार को हथियार बना सकता है।
कूटनीतिक प्रयास
दूसरी ओर जापान ने अपने वरिष्ठ राजनयिक मसाकी कनाई को बीजिंग भेजकर आश्वासन दिया कि ताइवान पर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई, लेकिन तनाव अभी कम नहीं हुआ है। जापान ने चीन में अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।