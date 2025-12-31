Hindustan Hindi News
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मुलाकात, ढाका में पाकिस्तानी नेता से क्यों मिले जयशंकर?

संक्षेप:

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका में पाकिस्तान के एक प्रमुख राजनेता से भी मिले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों देश के नेता मिले। इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि एस जयशंकर पाकिस्तानी नेता से क्यों मिले?

Dec 31, 2025 06:32 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। उनका अंतिम संस्कार ढाका में हुआ। इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। अंतिम संस्कार के बाद जयशंकर ने खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की तथा शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक पत्र भी उन्हें सौंपा। इस मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर वहां मौजूद पाकिस्तान के एक प्रमुख राजनेता से भी मिले। इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि एस जयशंकर पाकिस्तानी नेता से क्यों मिले?

दरअसल, दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की गईं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ नेताओं की पहली मुलाकात थी। एस जयशंकर ने जिन पाकिस्तानी राजनेता से हाथ मिलाया, उनका नाम सरदार अयाज सादिक है। सरदार अयाज सादिक पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं।

बता दें कि दोनों नेताओं की यह मुलाकात अनौपचारिक थी। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। गौरतलब है कि इस मुलाकात की तस्वीरें दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों की ओर से जारी नहीं की गईं। गौरतलब है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिन सरदार अयाज सादिक से मुलाकात की, वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं।

मंगलवार को जिया का हो गया था निधन

बता दें कि 30 दिसंबर 2025 को सुबह खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। 31 दिसंबर को सुबह उनकी नमाज-ए-जनाजा अदा की गई, जिसमें ढाका तथा अन्य जिलों से लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। फेनी, ब्रह्मणबरिया, मैमनसिंह, कुमिल्ला, गाजीपुर, मुंशीगंज और नारायणगंज जिलों से लोग बसों, ट्रकों और लॉरियों में सवार होकर अपनी प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए माणिक मिया एवेन्यू की ओर आए।

सुबह से ही माणिक मिया एवेन्यू के आसपास लाउडस्पीकर पर कुरान की आयतें गूंज रही थीं और लोग ठंडे मौसम में नम आंखों से अपनी प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए वहां जमा हो रहे थे। खालिदा जिया को उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बगल में पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया।

