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अमेरिकी सेना ने होर्मुज से हटाई नाकाबंदी, ईरान संग ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी राहत

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक प्रारंभिक समझौते के बाद अब बड़ी राहत की खबर आई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने गुरुवार को घोषणा कर दी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत निर्देश पर ईरान पर लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी हटा ली गई है।

अमेरिकी सेना ने होर्मुज से हटाई नाकाबंदी, ईरान संग ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी राहत

अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक प्रारंभिक समझौता होने के बाद गुरुवार को एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत निर्देश पर उठाया गया है, जिसे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले सैन्य तनाव को कम करने की दिशा में एक अहम विश्वास-निर्माण उपाय माना जा रहा है।

CENTCOM के बयान में स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेशानुसार आज से ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों की ओर जाने वाले सभी समुद्री यातायात पर लगी नाकाबंदी हटा ली गई है। अरब सागर, ओमान की खाड़ी और आसपास के जल क्षेत्रों में ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले सभी व्यापारिक और अन्य जहाजों को अब कोई बाधा नहीं होगी। नाकाबंदी लागू करने वाले सभी अमेरिकी सैन्य अभियान तुरंत बंद कर दिए गए हैं।

बयान में यह भी कहा गया है कि समझौते की शर्तों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत और निगरानी जहाज क्षेत्र में मौजूद रहेंगे, लेकिन वे किसी भी व्यापारिक जहाज की आवाजाही में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। CENTCOM ने जोर देकर कहा कि यह फैसला दोनों पक्षों के बीच हुए प्रारंभिक राजनयिक समझौते का सीधा नतीजा है।

जेडी वैंस ने क्या कहा?

वाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने पुष्टि की कि अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी प्रारंभिक समझौता हो चुका है। वैंस ने कहा कि दोनों देशों ने व्यापक शांति समझौते की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अगले 60 दिनों में तकनीकी और उच्चस्तरीय वार्ताएं होंगी, जिनका उद्देश्य स्थायी शांति स्थापित करना है। उन्होंने आगे बताया कि समझौते में ‘जेंटलमेन्स एग्रीमेंट’ भी शामिल है, जिसमें वार्ता प्रक्रिया, विश्वास-निर्माण उपाय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं। समझौते के प्रमुख बिंदुओं में होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलना, क्षेत्रीय जल क्षेत्रों में जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करना और तेल निर्यात पर लगी किसी भी अनौपचारिक रोक को हटाना शामिल है।

लेबनान के खिलाफ इजरायली अभियान जारी

हालांकि नाकाबंदी हटने से तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन क्षेत्र पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। इजरायल ने लेबनान में अपने सैन्य अभियानों को जारी रखने की घोषणा की है और स्पष्ट किया है कि वह फिलहाल पीछे हटने वाला नहीं है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे क्षेत्रीय राजनयिक प्रयासों में जटिलता बढ़ सकती है। दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि हम इजरायल समेत सभी क्षेत्रीय देशों से अपील करते हैं कि वे इस समझौते का सम्मान करें और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ने दें।

बता दें कि नाकाबंदी हटने का असर तत्काल दिखाई देगा। ईरान के प्रमुख बंदरगाहों, बंदर अब्बास, बूशहर और चाबहार तक वाणिज्यिक जहाजों की निर्बाध पहुंच बहाल हो जाएगी। इससे वैश्विक शिपिंग कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी और होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही सामान्य हो सकेगी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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