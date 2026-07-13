बांग्लादेश में पहले हिंदू निशाने पर, अब कट्टरपंथियों का नया टारगेट मुसलमान; सत्ता के साथ बदला पैटर्न?

बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंसा अब सूफी संतों और उनकी मजारों तक पहुंच गई है। मुहम्मद यूनुस के अंतरिम शासन में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए संगठित हमलों के बाद नई सरकार बनने के बावजूद स्थिति नहीं सुधरी। अब धर्मनिरपेक्ष सूफी परंपरा को निशाना बनाया जा रहा है।

बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें तेजी से सिर उठा रही हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों के बाद अब सूफी संतों, मजारों और उनकी परंपराओं को निशाना बनाया जा रहा है। मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान शुरू हुए टारगेटेड हमले नई सरकार बनने के बावजूद रुके नहीं हैं, बल्कि और संगठित रूप लेते जा रहे हैं। सेंटर फॉर सूफी हेरिटेज की ताजा फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 के पहले छह महीनों (1 जनवरी से 30 जून) में बांग्लादेश में कम से कम छह सूफी मजारों पर हमले या धमकियां दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं में एक पीर की हत्या, मजारों में तोड़फोड़, आगजनी और श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज शामिल है।

कुश्तिया में सबसे डरावनी घटना अप्रैल महीने में कुश्तिया जिले में हुई घटना को सूफी समुदाय सबसे ज्यादा डरावनी बता रहा है। पीर अब्दुर रहमान को उनकी अपनी मजार के अंदर ही करीब 300 लोगों की भीड़ ने घेर लिया। भीड़ ने मजार पर चढ़ाई की, तोड़फोड़ की, आग लगा दी और पीर साहब की हत्या कर दी। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हमलावरों का नारा था कि यह 'शिर्क और बिदअत' (बहुदेववाद और नवाचार) का केंद्र है। इससे ठीक एक महीने पहले मार्च में सिलहट जिले में हजरत इब्राहिम शाह की मजार पर उर्स के मौके पर हमला हुआ। करीब 100 लोगों की भीड़ ने संगीत के विरोध में श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया। हमले में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए और पास की मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। हमलावरों ने कहा कि उर्स के दौरान बज रहे भक्ति गीत और संगीत इस्लाम के खिलाफ हैं।

राजधानी ढाका में भी तनाव हिंसा सिर्फ दूरदराज के जिलों तक सीमित नहीं रही। राजधानी ढाका के मीरपुर इलाके में शाह अली बगदादी मजार पर भी हमला हुआ। सीएनएन न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, एक वीडियो में साफ-साफ देखा गया कि हमलावर सूफी अनुयायियों पर हरी लाठियों से लगातार प्रहार कर रहे थे। इस दौरान स्थानीय दुकानदारों और श्रद्धालुओं को भी नहीं बख्शा गया। इसके अलावा कुश्तिया की हजरत शाह दरगाह शरीफ, बारिशाल की हबीब शाह दरबार शरीफ और चटगांव की हजरत लाल मिया शाह मजार भी हालिया हमलों की सूची में शामिल हैं।

यूनुस शासन में बड़े पैमाने पर हमले रिपोर्ट के मुताबिक यह ट्रेंड यूनुस सरकार के दौरान और ज्यादा खतरनाक हो गया था। उस समय 97 मजारों पर हमले हुए, जिनमें तीन लोगों की मौत हुई और 468 लोग घायल हुए। सबसे चौंकाने वाली घटना राजबाड़ी जिले के नूरल पगला मजार की है, जहां हमलावरों ने पीर की कब्र खोदकर लाश बाहर निकाली, उसे लाठियों और जूतों से पीटा और फिर सड़क पर जला दिया। हमले के बाद पहले से तय रैली निकाली गई, लेकिन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

सूफी परंपरा पर हमला बांग्लादेश का इस्लाम सदियों से सूफी संतों, मजारों, उर्स, जिक्र, कविता और लोक संगीत से जुड़ा रहा है। सूफीवाद आध्यात्मिक भक्ति, अल्लाह से व्यक्तिगत संबंध और सहिष्णुता पर आधारित है, जिसने बंगाल की साझा सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया। लेकिन अब कट्टरपंथी समूह इसे 'गैर-इस्लामी' करार देकर मिटाने पर तुले हुए हैं। प्रसिद्ध बाउल कलाकार असगोर अली ने नेत्र न्यूज से बातचीत में कहा कि किसी व्यक्ति को कब्र से निकालना, लाठियों और जूतों से पीटना और फिर लाश को सड़क पर जला देना… यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। दूसरी बाउल कलाकार नूपुर नाडिया ने दुख जताते हुए बताया कि हम महीने में कम से कम 15-20 शो करते थे। अब वह सब खत्म हो गया है। हमारी आवाज दबा दी जा रही है।