निसार ने अंतरिक्ष से भेजी धरती की सतह की पहली तस्वीर, क्या दिखाया; आपदा से निपटने में कैसे मददगार

Hindi Newsविदेश न्यूज़First ever Radar Images of Earth Surface By NASA ISRO Satellite

नासा और इसरो के संयुक्त सैटेलाइट मिशन निसार ने धरती की सतह की पहली तस्वीरें भेजी हैं। इस तस्वीर में दिख रहा है कि निसार के राडार ने धरती की अलग-अलग सतहों को पहचाना है। नासा ने यह तस्वीरें जारी की हैं।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनFri, 26 Sep 2025 03:26 PM
नासा और इसरो के संयुक्त सैटेलाइट मिशन निसार ने धरती की सतह की पहली तस्वीरें भेजी हैं। इस तस्वीर में दिख रहा है कि निसार के राडार ने धरती की अलग-अलग सतहों को पहचाना है। नासा ने यह तस्वीरें जारी की हैं। इसके साथ ही कहा है कि यह एक झलक है, जिससे पता चलता है जब नवंबर में यह शुरू होगा तो क्या होगा। निसार द्वारा भेजी गई तस्वीर में मेने के तट और डकोटा फार्मलैंड दिखाया गया है। नासा ने एक बयान में कहा कि जितनी डिटेल में यह तस्वीरें मिली हैं, वह भविष्य के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। खासतौर पर आपदा नियंत्रण, इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग और कृषि प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी। इससे ऐसी जानकारियां हासिल होंगी, जिनके आधार पर जरूरी ऐक्शन लिया जा सकता है।

निसार सैटेलाइट को 30 जुलाई के दिन जीएसएलवी-एफ16 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लांच किया गया था। यह धरती की जमीनी और बर्फीली सतह में बदलाव का अध्ययन करता है। यह नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है और इसमें करीब 1.3 बिलियन डॉलर की लागत आई है। 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय कक्षा में उड़ने वाला यह उपग्रह, जमीन और बर्फ में होने वाले मामूली से मामूली बदलावों को भी ट्रैक करके, बाढ़, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य आपदाओं से निपटने में पूर्वानुमानकर्ताओं बड़ी मदद प्रदान करेगा।

नासा के कार्यवाहक प्रशासक सीन डफी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में भारत के सहयोग से लॉन्च किए गए निसार के पहले चित्र इस बात का प्रमाण हैं कि जब हम इनोवेशन और खोज के एक साझा दृष्टिकोण के साथ एकजुट होते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह तो केवल शुरुआत है। नासा ‘गोल्ड स्टैंडर्ड साइंस’ के जरिए अंतरिक्ष में अपने देश का प्रभुत्व बनाए रखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करता रहेगा।

निसार की इन तस्वीरों पर नासा के भारतीय मूल के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अमित क्षत्रिय का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये पहली तस्वीरें इस बात का उदाहरण हैं कि दुनिया के विपरीत छोर पर स्थित दो देशों के बीच साझेदारी और सहयोग, सभी के लाभ के लिए एक साथ कितनी महान चीजें हासिल कर सकता है।

