First Canada then the British PM was insulted How Trump humiliated these leaders in Egypt

पहले कनाडा, फिर ब्रिटिश पीएम की बेइज्जती; ट्रंप ने मिस्र में इन नेताओं को किया शर्मसार

ट्रंप ने गाजा में इजरायल-हमास के बीच करीब दो साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए युद्ध विराम पर बनी सहमति के बाद मिस्र के शर्म अल शेख शहर में विश्व नेताओं के एक सम्मेलन को संबोधित किया। जानिए क्या हुआ वहां?

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, शर्म अल-शेखTue, 14 Oct 2025 11:12 AM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित गाजा शांति सम्मेलन के दौरान कई विश्व नेताओं को अनजाने में या जानबूझकर शर्मिंदा कर दिया। यह घटना तब घटी जब ट्रंप ने इजरायल-हमास युद्ध को समाप्त करने वाले ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाए गए वैश्विक नेताओं को संबोधित किया। सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर सहित दर्जनों देशों के नेता मौजूद थे। ट्रंप के भाषण और उनके व्यवहार ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा छेड़ दी। कई यूजर्स ने इसे 'ट्रंप का क्लासिक स्टाइल' करार दिया।

पहले कनाडा के कार्नी: 'प्रेसिडेंट' कहकर हुई गलती, लेकिन जोक में बदल गया

ट्रंप ने अपने भाषण की शुरुआत में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का जिक्र करते हुए उन्हें "मिस्टर प्रेसिडेंट" कह दिया, जबकि कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। यह गलती ट्रंप के वाइट हाउस में कार्नी से हुई हालिया मुलाकातों के संदर्भ में और भी मजेदार लगी, जहां ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का '51वां राज्य' बनाने की धमकी दी थी।

कार्नी ने तुरंत मंच पर हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब दिया, "आपने मुझे अपग्रेड कर दिया, सर!" ट्रंप ने हंसते हुए कहा, "ओह, क्या मैंने ऐसा कहा? कम से कम मैंने 'गवर्नर' तो नहीं कहा।" दोनों नेताओं के बीच यह आदान-प्रदान कैमरों में कैद हो गया और कार्नी के पीछे खड़े ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने नर्वस स्माइल के साथ तालियां बजाते दिखे।

यह घटना ट्रंप-कार्नी संबंधों की पृष्ठभूमि में देखी जा रही है। 7 अक्टूबर को वाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कनाडा पर लगे भारी टैरिफ को लेकर सख्त रुख अपनाया था। कार्नी पूर्व केंद्रीय बैंक गवर्नर रह चुके हैं। उन्होंने ट्रंप की चापलूसी की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप ने कोई रियायत नहीं दी।

ब्रिटिश पीएम स्टार्मर की बेइज्जती: मंच पर बुलाया, लेकिन बोलने न दिया

कार्नी के साथ जोक के ठीक बाद ट्रंप ने मंच पर खड़े नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, "मैंने आप सबको इतने सालों से जाना है।" तभी उन्होंने ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर की ओर इशारा किया और कहा, "कीर, आपका क्या? आइए, बोलिए!" स्टार्मर ने समझा कि उन्हें बोलने के लिए बुलाया गया है, इसलिए वे उत्साहित होकर मंच के आगे बढ़े। लेकिन ट्रंप ने उन्हें रोकते हुए कहा, "नहीं-नहीं, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। आपकी बारी बाद में।" स्टार्मर असहज दिखे, चारों ओर देखा, फिर धीरे-धीरे पीछे लौटे। कार्नी ने उन्हें हल्के से कंधा थपथपाया, लेकिन स्टार्मर की यह 'स्क्वाटलिंग' (पीछे हटना) वाली हरकत कैमरों में कैद हो गई।

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टार्मर ने एक फीकी मुस्कान के साथ स्थिति संभाली, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया गया। एक यूजर ने लिखा, "ट्रंप ने स्टार्मर को वर्ल्ड स्टेज पर एपिक तरीके से शर्मिंदा किया। ट्रंप कभी नहीं भूलते!" एक अन्य ने कहा, “स्टार्मर सोचे होंगे, 'मैं तो बोलने आया था, लेकिन ट्रंप का जोक बन गए।'”

कई अन्य नेताओं को किया शर्मसार: 'ऐतिहासिक मध्य पूर्व का उदय' भाषण में तंज

ट्रंप का भाषण मुख्य रूप से गाजा शांति समझौते पर केंद्रित था, जिसे उन्होंने "मध्य पूर्व में ऐतिहासिक सवाना" करार दिया। समझौते के तहत इजरायल-हमास के बीच कैदी-बंदी आदान-प्रदान और युद्धविराम पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें अमेरिका ने मध्यस्थता की। लेकिन भाषण के दौरान ट्रंप ने कई नेताओं पर तंज कसे।

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी को ट्रंप ने कहा, "आपने मिस्र को फिर से महान बनाया, लेकिन मेरी मदद के बिना यह संभव न था।" सीसी ने मुस्कुराकर ताली बजाई, लेकिन कुछ विश्लेषकों ने इसे 'ट्रंप का क्रेडिट चोरी' करार दिया।

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप ने "मेरा पुराना दोस्त" कहा, लेकिन ये भी कहा कि "तुम्हें मेरी सलाह माननी चाहिए थी, वरना यह युद्ध इतना लंबा न चलता।" सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ट्रंप ने "मिडिल ईस्ट का असली बॉस" कहा, लेकिन तंज कसते हुए बोले, "तुम्हारे पैसे से यह डील हुई, लेकिन मेरा दिमाग था।"

भारत के सवाल पर असहज दिखे शहबाज शरीफ

इस दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कुछ ऐसा पूछ लिया कि वे खुद असहज दिखे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम लिए बिना उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, ‘‘भारत महान देश है, जिसका नेतृत्व मेरे बहुत अच्छे मित्र कर रहे हैं।’’ ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि ‘‘भारत और पाकिस्तान एक साथ बहुत अच्छी तरह से रहेंगे’’। ट्रंप ने अपने पीछे खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर देखते हुए कहा, ‘‘भारत महान देश है और मेरे बहुत अच्छे मित्र उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने शानदार काम किया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहेंगे।’’ शरीफ सिर हिलाते दिखे।

ट्रंप का 'डिप्लोमेटिक स्टाइल'

ट्रंप की यह यात्रा उनकी दूसरी कार्यकाल की पहली बड़ी विदेश यात्रा थी, जहां उन्होंने गाजा डील को अपनी विरासत का हिस्सा बनाया। लेकिन उनका व्यवहार हमेशा की तरह अप्रत्याशित रहा। अप्रैल 2025 में कनाडा चुनाव में मार्क कार्नी की जीत का बड़ा कारण ट्रंप की 'कनाडा को अमेरिका में मिलाने' वाली धमकियां थीं। इसी तरह, स्टार्मर के साथ ब्रेक्सिट और यूके-अमेरिका व्यापार तनाव का इतिहास रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप का यह स्टाइल वैश्विक कूटनीति को प्रभावित कर रहा है।

