परीक्षा के दौरान अमेरिकी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में घुसा हमलावर, अंधाधुंध फायरिंग में कम से कम दो की मौत

संक्षेप: अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में परीक्षा के दौरान हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसमें कम से कम दो छात्रों की जान चली गई। वहीं कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी घटना पर दुख जताया है।

अमेरिका के रोड आइलैंड स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक नकाबपोश ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी जिसमें कम से कम दो छात्रों की मौत हो गई। दोनों छात्र फाइनल परीक्षा देने के लिए आए थे। इस हमले में 8 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध को अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा आसपास के इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया है।

डिप्टी चीफ ऑफ पुलिस टिमोथी ओ हारा के मुताबिक हमलावर काले कपड़े पहनकर इंजीनियरिंग बिल्डिंग में घुसा था। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने अचानक अंधाधुंध भफायरिंग शुरू कर दिया। मेयर ब्रेट स्माइली ने कहा कि सभी छात्रों को हिदायत दी गई है कि वे विश्वविद्यालय परिसर में ही रहें और जब तक कहा ना जाए अपने घरों को लौटने का प्रयास ना करें।

मेयर ने कहा कि जल्द ही संदिग्ध को पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हॉस्टल में अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एक छात्र ने कहा, जब मैंने गोलियों की आवाज सुनी तो मैं कांप गया। एक अन्य छात्र ने कहा कि वह घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही खड़ा था। गोलियों की आवाज सुनकर वे डेस्क के नीचे छिप गए।