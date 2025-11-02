मैक्सिको में किराना दुकान में लगी आग, 23 लोगों की जलकर मौत, 11 बुरी तरह जख्मी
मेक्सिको के सोनेरा प्रांत में बनी एक मशहूर किराना की दुकान में शनिवार को आग लगने से कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई है। देश के सोनेरा राज्य के गवर्नर अल्फोंसो दुराज़ो ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की राजधानी हर्मोसिलो शहर में वाल्डोज़ चेन के एक आउटलेट में आग लगने की घटना हुई है।
उन्होंने कहा, "अब तक 23 लोगों के मारे जाने और 11 के घायल होने की खबर है, जिनका शहर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दुर्भाग्य से, पीड़ितों में नाबालिग भी शामिल हैं।" उन्होंने आगे कहा, "इस त्रासदी ने सोनोरा के सभी लोगों में गहरा दुख पहुंचाया है।"
मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने "आग में मारे गए लोगों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना" व्यक्त की। उन्होंने कहा, "मैंने गृह सचिव, रोज़ा इसेला रोड्रिग्ज को परिवारों और घायलों की सहायता के लिए एक सहायता दल भेजने का निर्देश दिया है।"
सरकारी सूत्रों के अनुसार यह आग किसी आगजनी या जानबूझकर की गई हिंसा के कारण नहीं लगी थी, हालाँकि उन्होंने कारण के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
