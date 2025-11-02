Hindustan Hindi News
fire broke out at a grocery store in Mexico killing 23 people and seriously injuring 11
मैक्सिको में किराना दुकान में लगी आग, 23 लोगों की जलकर मौत, 11 बुरी तरह जख्मी

संक्षेप: सरकारी सूत्रों के अनुसार यह आग किसी आगजनी या जानबूझकर की गई हिंसा के कारण नहीं लगी थी, हालाँकि उन्होंने कारण के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी।

Sun, 2 Nov 2025 12:16 PMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
मेक्सिको के सोनेरा प्रांत में बनी एक मशहूर किराना की दुकान में शनिवार को आग लगने से कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई है। देश के सोनेरा राज्य के गवर्नर अल्फोंसो दुराज़ो ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की राजधानी हर्मोसिलो शहर में वाल्डोज़ चेन के एक आउटलेट में आग लगने की घटना हुई है।

उन्होंने कहा, "अब तक 23 लोगों के मारे जाने और 11 के घायल होने की खबर है, जिनका शहर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दुर्भाग्य से, पीड़ितों में नाबालिग भी शामिल हैं।" उन्होंने आगे कहा, "इस त्रासदी ने सोनोरा के सभी लोगों में गहरा दुख पहुंचाया है।"

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने "आग में मारे गए लोगों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना" व्यक्त की। उन्होंने कहा, "मैंने गृह सचिव, रोज़ा इसेला रोड्रिग्ज को परिवारों और घायलों की सहायता के लिए एक सहायता दल भेजने का निर्देश दिया है।"

सरकारी सूत्रों के अनुसार यह आग किसी आगजनी या जानबूझकर की गई हिंसा के कारण नहीं लगी थी, हालाँकि उन्होंने कारण के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी।

