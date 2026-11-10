मदरसे में आग लगते ही मची चीख-पुकार, 79 छात्र पहुंचे अस्पताल; 4 की हालत गंभीर
बांग्लादेश में मंगलवार को एक मदरसे में आग लग गई। आग से निकले धुएं के कारण कम से कम 79 छात्र बीमार हो गए। इनमें चार छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि नारायणगंज में स्थित एक मदरसे में अचानक भीषण आग लग गई। आग से निकले जहरीले धुएं के कारण मदरसे में पढ़ने वाले कम से कम 79 छात्र बीमार पड़ गए। इनमें से चार छात्रों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार एक छात्र को वेंटिलेटर पर रखा गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
शॉर्ट सर्किट से लगी आग
रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना जामिया अशरफिया मदरसे में हुई। मदरसा ढाका से करीब 16 किलोमीटर दूर नारायणगंज इलाके में स्थित है। अग्निशमन विभाग के ड्यूटी अधिकारी शाहजहां ने बताया कि मदरसे की पांच मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग की शुरुआत हुई। आग लगते ही धुआं बहुत तेजी से पूरी इमारत में फैल गया। मदरसे में रह रहे सैकड़ों छात्रों में अचानक अफरा-तफरी मच गई। कई छात्र धुएं के बीच से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। बाहर निकलते समय कई छात्रों को सांस लेने में भारी तकलीफ हुई। धुएं के कारण उनकी हालत बिगड़ती गई।
अब भी 63 छात्र अस्पताल में भर्ती
आगे बताया गया कि बीमार छात्रों को तुरंत ढाका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के डॉक्टर सुल्तान महमूद शिकदर ने बताया कि कुल 79 छात्रों को इलाज के लिए लाया गया था। इनमें से 63 छात्रों को अस्पताल में भर्ती किया गया या आपातकालीन निगरानी में रखा गया। शुरुआती जांच और इलाज के बाद 16 छात्रों को छुट्टी दे दी गई।
डॉक्टर शिकदर के अनुसार, 14 से 22 साल की उम्र के चार छात्रों को आईसीयू में रखा गया है। इनमें से एक छात्र की हालत इतनी गंभीर है कि उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा है। उन्होंने आगे बताया कि अच्छी बात यह है कि किसी भी छात्र के शरीर पर जलने या झुलसने के निशान नहीं हैं। लेकिन जहरीला धुआं सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंच गया, जिसकी वजह से सभी छात्रों को सांस संबंधी समस्याएं हो रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि गंभीर मामलों में स्थिति साफ होने में कम से कम 72 घंटे का समय लग सकता है। इस दौरान छात्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है।
आग पर पाया गया काबू
बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में सफल रही। अस्पताल में भर्ती छात्रों ने बताया कि आग में दूसरी मंजिल पर बनी मदरसे की पुस्तकालय (लाइब्रेरी) पूरी तरह जलकर खाक हो गई। किताबें और अन्य सामान नष्ट हो गए। अधिकारियों का कहना है कि धुएं के तेजी से फैलने के कारण नुकसान और बढ़ा। फिलहाल आग बुझ चुकी है और स्थिति नियंत्रण में है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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