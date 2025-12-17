सांसदों की 'तिरछी आंख' वाली पोस्ट पर बवाल, फिनलैंड के PM ने मांगी माफी; जानें मामला

संक्षेप: जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में फिनलैंड के दूतावासों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी बयानों में प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो के हवाले से कहा गया कि मैं कुछ व्यक्तिगत सांसदों द्वारा हाल ही में की गई आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए माफी मांगता हूं।

फिनलैंड में दक्षिणपंथी फिन्स पार्टी के सांसदों ने सोशल मीडिया ऐसी तस्वीरें शेयर की, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। फोटो वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो ने खेद जताया है, और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। दरअसल, सांसदों ने सोशल मीडिया पर पूर्वी एशियाई लोगों के प्रति नस्लवादी माने जाने वाले इशारे (आंखें तिरछी करने की मुद्रा) वाली तस्वीरें पोस्ट की है। यह मामला 2025 की पूर्व मिस फिनलैंड सारा जाफ्से (Sarah Dzafce) से शुरू हुआ, जिन्होंने नवंबर में एक पुरानी तस्वीर साझा की थी जिसमें वे आंखें खींचकर तिरछी बना रही थीं और कैप्शन में लिखा था कि चीनी व्यक्ति के साथ खाना खाते हुए। हालांकि बाद में इस पोस्ट को नस्लवादी मानते हुए उनका खिताब छीन लिया गया।

वहीं, अब सांसदों की पोस्ट पर विवाद बढ़ने के बाद फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने बयान जारी कर माफी मांगी है। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में फिनलैंड के दूतावासों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी बयानों में प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो के हवाले से कहा गया कि मैं कुछ व्यक्तिगत सांसदों द्वारा हाल ही में की गई आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए माफी मांगता हूं। बयान में आगे कहा गया है कि ये पोस्ट फिनलैंड के समानता और समावेश के मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करतीं। इसमें यह भी कह गया है कि फिनलैंड के समाज में नस्लवाद और भेदभाव का कोई स्थान नहीं है।

वहीं सरकारी टीवी चैनल याले (Yle) ने बताया कि एक फिनिश टीवी प्रोडक्शन कंपनी ने जापान में सहयोगी परियोजनाओं को रोक दिया है और फिनिश एयरलाइन फिनएयर ने भी कहा कि उनके ब्रांड पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री कार्यालय ने एएफपी को बताया कि वे इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि इन तीनों सांसदों का व्यवहार फिनलैंड की स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।