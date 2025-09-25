Finnish President Stubbs said no one should have veto power at the UN UNSC के स्थाई सदस्यों पर लगाम, किसी के पास वीटो न हो; इस राष्ट्राध्यक्ष ने दिए UN रिफॉर्म्स पर सुझाव, International Hindi News - Hindustan
फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में किसी भी देश के पास वीटो की ताकत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई स्थाई सदस्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करता है तो उसके मताधिकार पर अस्थाई रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 09:58 PM
UNSC के स्थाई सदस्यों पर लगाम, किसी के पास वीटो न हो; इस राष्ट्राध्यक्ष ने दिए UN रिफॉर्म्स पर सुझाव

संयुक्त राष्ट्र के घटते महत्व को लेकर दुनिया भर के देश सवाल उठा रहे हैं। इसी क्रम में फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स स्टब्स ने संयुक्त राष्ट्र् में नए रिफार्म्स लाने की सिफारिश की है, लेकिन उनके यह रिफार्म्स दुनिया द्वारा सुझाए जा रहे रिफॉर्म्स से थोड़े अलग हैं। उनके इस सुझाव में न केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए नियमों में बदलाव करने की बात कही गई है, बल्कि सुरक्षा समिति में बैठे पांच देशों की मनमानी पर भी लगाम लगाने की सलाह दी गई है। संयुक्त राष्ट्र में वीटो की शक्ति को रेखांकित करते हुए स्टब्स ने कहा कि यह शक्ति संयुक्त राष्ट्र में किसी के भी पास नहीं होनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी बात रखते हुए स्टब्स ने सुरक्षा समिति के स्थाई सदस्य पांचों देशों पर भी लगाम लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, "संयुक्त राष्ट्र में किसी भी देश के पास वीटो नहीं होना चाहिए।" उनकी यह बात सुनकर वहां मौजूद कई लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए स्ट्ब्स ने कहा, "अगर सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करता है तो उसके वोट को भी अस्थाई रूप से अमान्य घोषित कर देना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए स्टब्स ने कहा कि कोई भी संबंध तीन मूल्यों पर स्थापित होना चाहिए। इसमें प्रमुख हैं संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, मानवाधिकारों का सम्मान इसके अलावा किसी भी मामले में बल प्रयोग को निषेध कर दिया जाना चाहिए। स्टब्स ने रूस के ऊपर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि रूस ने अवैध रूस से यूक्रेन पर हमला बोला हुआ है। उसे यह तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। वहीं इजरायल को भी फिलिस्तीनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। उसे यह तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा हमास को भी तत्काल युद्धविराम और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना चाहिए।

आपको बता दें यह पहली बार नहीं है, जब फिनलैंड की तरफ से यूएन के स्थाई सदस्यों और वीटो पावर के ऊपर निशाना साधा गया है। कई सदस्य लगातार इस शक्ति का विरोध करते रहते हैं। हालांकि स्टब्स द्वारा सुझाए गए यह सुझाव सुनने के हिसाब से तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी हकीकत दूर-दूर तक दिखाई नहीं देती। क्योंकि इसमें वीटो पावर को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है, जो कि अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों की यूएन में महत्वता पर सबसे बड़ा हमला होगा। जहां तक स्थाई सदस्यों के यूएन चार्टर उल्लंघन करने पर मताधिकार के अधिकार से वंचित करने का सवाल है, तो वर्तमान में जारी ज्यादातर युद्धों में स्थाई सदस्य ही शामिल होते नजर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन में उलझा हुआ है, तो बाकी के चार देश यूक्रेन को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुश्किल है कि ऐसे किसी भी रिफॉर्म को यह देश यूएन में आने देंगे।

