UNSC के स्थाई सदस्यों पर लगाम, किसी के पास वीटो न हो; इस राष्ट्राध्यक्ष ने दिए UN रिफॉर्म्स पर सुझाव

फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में किसी भी देश के पास वीटो की ताकत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई स्थाई सदस्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करता है तो उसके मताधिकार पर अस्थाई रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र के घटते महत्व को लेकर दुनिया भर के देश सवाल उठा रहे हैं। इसी क्रम में फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स स्टब्स ने संयुक्त राष्ट्र् में नए रिफार्म्स लाने की सिफारिश की है, लेकिन उनके यह रिफार्म्स दुनिया द्वारा सुझाए जा रहे रिफॉर्म्स से थोड़े अलग हैं। उनके इस सुझाव में न केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए नियमों में बदलाव करने की बात कही गई है, बल्कि सुरक्षा समिति में बैठे पांच देशों की मनमानी पर भी लगाम लगाने की सलाह दी गई है। संयुक्त राष्ट्र में वीटो की शक्ति को रेखांकित करते हुए स्टब्स ने कहा कि यह शक्ति संयुक्त राष्ट्र में किसी के भी पास नहीं होनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी बात रखते हुए स्टब्स ने सुरक्षा समिति के स्थाई सदस्य पांचों देशों पर भी लगाम लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, "संयुक्त राष्ट्र में किसी भी देश के पास वीटो नहीं होना चाहिए।" उनकी यह बात सुनकर वहां मौजूद कई लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए स्ट्ब्स ने कहा, "अगर सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करता है तो उसके वोट को भी अस्थाई रूप से अमान्य घोषित कर देना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए स्टब्स ने कहा कि कोई भी संबंध तीन मूल्यों पर स्थापित होना चाहिए। इसमें प्रमुख हैं संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, मानवाधिकारों का सम्मान इसके अलावा किसी भी मामले में बल प्रयोग को निषेध कर दिया जाना चाहिए। स्टब्स ने रूस के ऊपर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि रूस ने अवैध रूस से यूक्रेन पर हमला बोला हुआ है। उसे यह तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। वहीं इजरायल को भी फिलिस्तीनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। उसे यह तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा हमास को भी तत्काल युद्धविराम और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना चाहिए।