उंगली ट्रिगर पर, बस आदेश का ही इंतजार; ईरानी कमांडर ने अमेरिका को दे दी खुली धमकी

संक्षेप: ईरान के पैरामिलीट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने कहा है कि ईरान की उंगली ट्रिगर पर ही है। कमांडर ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान की सेना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तैयार है। बस आदेश का इंतजार है।

अमेरिकी युद्धपोत के मध्य एशिया की ओर बढ़ने की खबरों के बीच ईरानी पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका को सीधी धमकी दे दी है। रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने कहा है कि ईरान की उंगली ट्रिगर पर ही रखी है, बस दबाने की देर है। बता दें कि ईरान में इस्लामिक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को कुचलने में इसी फोर्स को लगाया गया था। गोलीबारी में हजारों लोगों की जान चली गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रिपोर्ट्स के मुताबिक कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपॉर ने कहा है कि अमेरिकी किसी भी गलत फहमी में ना रहे। ईरान की सरकार और सेना दोनों अब पहले से ज्यादा तैयार हैं। बस कमांडर इन चीफ के आदेश का इंतजार है। बता दें कि 28 दिसंबर को ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे और इसके बाद ईरान की फोर्स ने आंदोलनकारियों को बुरी तरह से कुचला। इसी के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था।

अमेरिका ने कहा था कि अगर ईरान इसी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों की हत्या करवाता है और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद सामूहिक रूप से फांसी देता है तो अमेरिका यह बर्दाश्त नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका से डरकर ईरान ने 800 लोगों की फांसी पर रोक लगा दी। हालांकि ईरान के शीर्ष सरकारी वकील ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया।

गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के युद्धपोत पश्चिमी एशिया की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा होगा अगर इनके इस्तेमाल की जरूरत ना पड़े। अमेरिका स्थित ‘ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी’ ने मृतकों की नवीनतम संख्या जारी करते हुए बताया कि मरने वालों में 4,716 प्रदर्शनकारी, सरकार के 203 सहयोगी, 43 बच्चे और 40 ऐसे नागरिक शामिल हैं, जो विरोध-प्रदर्शन का हिस्सा नहीं थे। एजेंसी ने यह भी बताया कि 26,800 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।

उधर, यूएसएस अब्राहम लिंकन सहित अमेरिकी विमानवाहक पोतों के एक बेड़े के पश्चिम एशिया की ओर बढ़ने के चलते अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। विश्लेषकों का कहना है कि सैन्य मौजूदगी से ट्रंप को हमले करने का विकल्प मिल सकता है। हालांकि, तेहरान को बार-बार चेतावनी देने के बावजूद उन्होंने अभी तक ऐसा करने से परहेज किया है।