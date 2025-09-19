यूं ही शी से बात करने को तैयार नहीं हुए ट्रंप, चीन ने इस चाल में उलझाया; फोन पर वार्ता के पीछे क्या वजह?
दुनिया की दो बड़ी आर्थिक महाशक्तियों अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से व्यापार युद्ध जारी है। इस बीच, ऐसी चर्चा है कि शुक्रवार (19 सितंबर) की शाम (भारतीय समयानुसार) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात करेंगे। जाहिर है कि दोनों नेता व्यापार युद्ध को खत्म करने और ट्रेड डील पर आपसी सहमति बनाने पर चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात की भी है कि ट्रंप सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को अमेरिका में संचालित करने की अनुमति देने पर भी बातचीत करेंगे।
ट्रंप ने गुरुवार को कहा, ‘‘जैसा कि आप जानते हैं मैं टिकटॉक और व्यापार पर शुक्रवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत करने वाला हूं। हम इन सभी मुद्दों पर समझौते के बहुत करीब हैं।’’ ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन के साथ उनके संबंध ‘बहुत अच्छे’ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर यूरोपीय देश चीन पर ज़्यादा शुल्क लगाएं तो रूस, यूक्रेन में जारी युद्ध बंद कर सकता है। ट्रंप ने हालांकि इस पर कुछ नहीं कहा कि क्या वह रूस से तेल खरीदने के लिए भारत की ही भांति चीन पर भी शुल्क बढ़ाने की योजना बना रहे हैं या नहीं।
ट्रंप-जिनपिंग की मुलाकात पर अभी तक सस्पेंस
इस बातचीत से यह भी संकेत मिल सकता है कि क्या दोनों नेता व्यापार युद्ध को समाप्त करने के वास्ते अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे या नहीं। दरअसल, ट्रंप की जिनपिंग से बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है, जब वह भारत से रिश्ते सुधारने के संकेत दे चुके हैं। दूसरी तरफ, अमेरिकी अधिकारी ट्रंप के बीजिंग दौरे को अंतिम तैयारी देने में जुटे हैं। इससे पहले दोनों देशों के अधिकारियों के बीच चार दौर की व्यापार वार्ता स्पेन में हो चुकी है।
चीन की चाल, अमेरिकी हो गए परेशान
ट्रंप द्वारा जिनपिंग से बातचीत करने और बीजिंग के संभावित दौरे के पीछे एक बड़ा कारण चीन की वह चाल है, जिसकी वजह से अमेरिका के किसान तंगहाल हो चुके हैं। दरअसल, चीन ने अमेरिकी सोयाबीन और मक्का का आयात पूरी तरह से रोक दिया है। इससे अमेरिकी किसान बौखलाए हुए हैं। वे अमेरिकी प्रशासन पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी चीन के साथ व्यापार वार्ता पूरी कर डील फाइनल करें।
ट्रेड डील जल्द फाइनल करने का दबाव
बता दें कि चीन अमेरिका के कुल सोयाबीन उत्पादन का करीब एक तिहाई हिस्सा आयात करता है लेकिन व्यापार युद्ध की वजह से चीन ने इस साल सोयाबीन के साथ-साथ मक्के का भी आयात नहीं किया है। इसकी वजह से अमेरिकी किसान परेशान हैं। उनकी आर्थिक कमर चीन की इस चाल से टूट गई है। दक्षिणी डकोटा अमेरिका का सबसे बड़ा कृषि राज्य है। यहां के किसान वैसे तो ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं लेकिन निर्यात बाधित होने से वे सरकार पर ट्रेड डील जल्द फाइनल करने का दबाव बना रहे हैं।
अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, सोयाबीन और मक्का उत्पादक किसानों ने वॉशिंगटन की टैरिफ नीति का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि इससे अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में अमेरिकी सोयाबीन पर चीन की कुल टैरिफ दर 34 प्रतिशत तक पहुँच गई थी।
ब्राजील का सोयाबीन सप्लाई बढ़ा
एसोसिएशन ने कहा कि वर्ष 2021-22 से अब तक अमेरिका के कुल सोयाबीन खरीद में चीन का योगदान लगभग एक-चौथाई रहा है। चीन के साथ ट्रंप के पहले व्यापार युद्ध के बाद पहले चरण के व्यापार समझौते की बदौलत पिछले साल यह 31 फीसदी के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया था लेकिन इस साल यह जीरो पर पहुंच गया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते दोनों देशों के बीच डीव फाइनल नहीं होती है तो किसानों को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब सवाल उठता है कि चीन ने अमेरिकी सोयाबीन नहीं मंगाकर बाजार मांग को पूरा कैसे किया तो इसका जवाब ब्राजील है। अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी देश ब्राजील से चीन ने पिछले साल ब्राज़ील से कुल सोयाबीन आयात का 71 फीसदी मंगवाया था, जो 2017 में 53 फीसदी था। यानी चीन अमेरिका की लड़ाई में ब्राजील बाजी मार रहा है।
