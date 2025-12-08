Hindustan Hindi News
थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर भड़की लड़ाई, किसकी सेना में कितना दम?

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच फिर भड़की लड़ाई, किसकी सेना में कितना दम?

संक्षेप:

संक्षेप:

दक्षिण पूर्व एशियाई देश कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। थाईलैंड ने कंबोडिया के ऊपर हथियार एकत्र करने और बारूदी सुरंग बिछाने का आरोप लगाते हुए एयर स्ट्राइक कर दी है।

Dec 08, 2025 10:01 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
Thailand and Cambodia armies Comparison: थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शांति समझौता कराए जाने के बीच दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो गई थी लेकिन दुश्मनी की आग नहीं बुझी थी। उसी आग में एक बार फिर से भड़कते हुए सोमवार सुबह थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर एयरस्ट्राइक कर दी है। दरअसल, शांति समझौते के बाद यह विवाद तब भड़क गया, जब कुछ समय पहले एक थाई सैनिक बारूदी सुरंग की चपेट में आकर घायल हो गया। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया ने नई बारूदी सुरंगे बिछाई हैं,और सीमा पर लगातार हथियार एकत्र कर रहा है। हालांकि कंबोडिया ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच में दो प्राचीन शिव मंदिर को लेकर विवाद है। यह मंदिर कंबोडिया की सीमा में पड़ता है लेकिन आस पास की जमीन पर दोनों देश अपना अधिकार जमाते हैं। इसकी वजह से यह मामला भड़का रहता है।

युद्ध में उलझने वाले देशों के बारे लेकर लोगों की जिज्ञासा सबसे ज्यादा उनकी सेना को लेकर होती है। आखिर किसकी सेना कितनी ज्यादा शक्तिशाली है और वायुसेना में कितना दम है, तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर थाईलैंड और कंबोडिया में से कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है।

बजट और जमीनी सेना

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में कंबोडिया का रक्षा बजट करीब 1.3 अरब डॉलर था। उसके पास करीब 1.24 लाख सक्रिय सैनिक है। कंबोडिया की सेना की स्थापना 1993 में देश की पूर्व कम्युनिस्ट सेना और दो विद्रोही दलों से मिलकर बनी है। इसके अलावा इनके इनके पास करीब 200 सैन्य टैंक और 480 आर्टिलरी गन हैं। वहीं, दूसरी और थाईलैंड के ऊपर अमेरिका का हाथ रखा हुआ है। कंबोडिया के सामने इसका 5.7 अरब डॉलर का भारी भरकम सैन्य बजट हय़ अमेरिका के नॉन नाटो सहयोगी के रूप में पहचान रखने वाले थाईलैंड की सेना में 3.60 लाख सक्रिय सैन्य कर्मी हैं। इनके पास 400 टैंक, 1200 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और करीब 2600 आर्टिलरी हथियार हैं। इसके अलावा इनकी सेना के पास विमानन की भी एक अलग शाखा है।

वायुसेना में भी थाईलैंड ताकतवर

कंबोडिया की वायुसेना में 1500 सैन्य कर्मी शामिल हैं। इनके पास एक छोटा वायुसैनिक बेड़ा है। इसमें 10 ट्रांसपोर्ट जहाज और 10 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इनके पास कोई फाइटर जेट नहीं है लेकिन 16 अन्य हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें 6 सोवियत कालीन एमआई-17 और 10 चीनी जेड-9 विमान शामिल हैं। वहीं, दूसरी तरफ थाईलैंड की वायुसेना दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे मजबूत वायुसेना मानी जाती है। इसके पास वायुसेना में करीब 46 हजार सैनिक हैं और 112 विमान युद्ध के लिए तैयार हैं। इनमें से 28 एफ-16, 11 स्वीडिश ग्रिपन जेट और दर्जनों हेलीकॉप्टर शामिल हैं।

नौसेना भी थाईलैंड आगे

रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड की नौसेना में करीब 2800 कर्मचारी हैं, जिनमें 1500 नौसैनिक इन्फ्रेंट्री शामिल हैं। इसके अलावा 13 गश्ती और तटीय पोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट है। वहीं, दूसरी ओर थाईलैंड की नौसेना के पास जबरदस्त हथियार प्रणाली है। इसकी नौसेना में 70 हजार कर्मचारी हैं, जिनमें नौसैनिक विमानन, मरीन कोर और तटीय रक्षा और अनिवार्य सैनिक शामिल हैं। इसके अलावा इनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 7 फ्रिगेट, 68 गश्ती और तटीय युद्धपोत शामिल हैं। इसके अलावा इनकी नौसेना की अपनी एक अलग वायु शाखा भी है, जिसके पास कई विमान और हेलीकॉप्टर मौजूद हैं।

