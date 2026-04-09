लड़कियों से बदतमीजी, लड़कों से करती थी फ्लर्ट; स्टूडेंट संग संबंध बनाने पर महिला टीचर अरेस्ट
एक छात्रा ने बताया कि हर साल अवॉर्ड दिए जाते थे और वह कभी भी किसी लड़की को नहीं चुनती थी। हमेशा कोई न कोई लड़का ही होता था जो दिखने में थोड़ा ज्यादा आकर्षक हो और फुटबॉल या बेसबॉल खेलता हो।
अमेरिका के न्यू जर्सी की एक मिडिल स्कूल टीचर पर एक स्टूडेंट के साथ सेक्स करने का आरोप लगा है। उसके कुछ पुराने स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता के मुताबिक, वह छोटे कपड़े पहनती थी और अपनी क्लास में लड़कों को अजीब तरीके से ज्यादा तवज्जो देती थी। ऑर्चर्ड वैली मिडिल स्कूल की 36 साल की पूर्व टीचर एशले फिसलर को 26 मार्च को कथित तौर पर गलत संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक पूर्व स्टूडेंट के मुताबिक, वह हमेशा लड़कों के आस-पास 'अजीब' बर्ताव करती थी।
'न्यूयॉर्क पोस्ट' के अनुसार, अब 20 साल के हो चुके उस स्टूडेंट ने कहा, "हर कोई जानता था कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। वह फुटबॉल टीम के सभी लड़कों के साथ फ्लर्ट करती थी और उन्हें ज्यादा तवज्जो देती थी। वहीं, वह सभी लड़कियों के साथ बदतमीजी से पेश आती थी।" पूर्व छात्रा ने आरोप लगाया कि फिसलर, जो 2014 से 2023 तक वॉशिंगटन टाउनशिप स्कूल में काम करती थी, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी थी कि उसके पुरुष छात्र उसे पसंद करें और वह उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करती थी।
छात्रा ने कहा, "हर साल अवॉर्ड दिए जाते थे और वह कभी भी किसी लड़की को नहीं चुनती थी। हमेशा कोई न कोई लड़का ही होता था जो दिखने में थोड़ा ज्यादा आकर्षक हो और फुटबॉल या बेसबॉल खेलता हो। वह बहुत ही अजीब औरत थी, बहुत ही अजीब औरत।" उसने आगे कहा, "वह 'क्यूट' बनने की कोशिश करती थी और सिर्फ इसलिए कि तुम जवान और सुंदर हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम... कम उम्र के बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकती हो।" पैरेंट केली डी एंजेलिस ने दावा किया कि फिसलर ऐसे कपड़े पहनती थी जो क्लासरूम के बजाय किसी क्लब के लिए ज्यादा सही लगते थे।
फेसबुक पर एक महिला, जिसने अपना परिचय टैमी कार के रूप में दिया, जो स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे की मां है, ने पोस्ट किया, “मेरी बेटी और मैंने उसे कई मौकों पर पूरे टाउनशिप में घूमते हुए देखा है। वह तो एक शनिवार रात 8 बजे, उन दो लड़कों के साथ मेरे घर के ठीक सामने से गुजरी भी थी। अपनी उम्र की एक महिला के हिसाब से, उसने भड़काऊ कपड़े पहने हुए थे।” फिनले ने बुधवार को कोर्ट में दावा किया कि उनके ऑफिस के पास उस शिक्षक और लड़के के बीच हुई टेक्स्ट मैसेज की 7,500 पेज की ऐसी बातचीत मौजूद है, जो उन पर आरोप साबित करती है। इन मैसेज में पीड़ित लड़का फिशलर से रिश्ता तोड़ने की पूरी कोशिश करता दिख रहा है। कथित तौर पर उन दोनों के बीच अश्लील तस्वीरों का भी आदान-प्रदान हुआ था।
पीड़ित लड़के ने 2 जनवरी, 2025 को फिशलर को लिखा था, “तुम्हारी वजह से मेरे अंदर जो कुछ भी टूट गया है, उसे फिर से ठीक करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तुमने मेरे अंदर की चीजों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। तुमने मुझसे मेरा भोलापन छीन लिया है।” फिनले ने दावा किया कि इस साल जनवरी में, जब उस किशोर ने फिशलर को मैसेज करके साफ-साफ कह दिया था कि मैं अब तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं चाहता, तब भी फिशलर कई दिनों तक उसे लगातार मैसेज भेजता रहा। सरकारी वकील ने आरोप लगाया कि कम से कम दो अन्य छात्रों को भी फिशलर की तरफ से आपत्तिजनक मैसेज मिले थे।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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