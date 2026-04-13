हिंदी से इतनी नफरत? अमेरिका में हिंदुत्व फैलाने का डर जता, भाषा कार्यक्रम किया रद्द, VHP का विरोध
अमेरिका के मैरीलैंड में पुस्तकालयों के समूह ने हिंदी भाषा से जुड़े एक कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। कार्यक्रम में जिन किताबों को प्रदर्शित किया जा रहा था, उनका वित्तपोषण विश्व हिंदू परिषद अमेरिका से संबंधित एक संस्था ने किया था।
संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड में एक पु्स्तकालयों के समूह ने हिंदी भाषा को लेकर आयोजित कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। रविवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हिंदी भाषा का करीब 140 किताबों का जश्न मनाया जाना था। लेकिन कुछ संगठनों के विरोध के बाद सार्वजनिक पुस्तकालयों के इस समूह ने इस पूरे कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया है। समूह के द्वारा लिए गए इस फैसले पर विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई है।
बेथेस्डा टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पुस्तकालयों के इस समूह ने 'अनेक भाषाएं, एक पुस्तकालय: हिंदी का उत्सव' नाम से कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुस्तकालय के संग्रह में 160 से अधिक नई हिंदी पुस्तकों के समावेश का जश्न मनाना था। लेकिन परेशानी तब सामने आई जब इन किताबों के वित्त पोषण में बलविहार हिंदी स्कूल का नाम सामने आया। यह संस्था विश्व हिंदू परिषद अमेरिका से संबंधित है।
वीएचपी का नाम सामने आते ही, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (आईएएमसी), हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स, सिख कोएलिशन और दलित सॉलिडेरिटी फोरम यूएसए जैसे समूहों ने वीएचपीए की संलिप्तता पर चिंता व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का विरोध किया।
इन समूहों के एक गठबंधन ने 8 अप्रैल को एक पत्र के जरिए वीएचपी पर हिंदुस्त को बढ़ावा देने का आरोप लगाया औऱ तर्क दिया कि इस कार्यक्रम में उसकी भागीदारी से अमेरिका के सार्वजनिक संस्थानों में बहिष्कारवादी विचार फैलने का खतरा है। पत्र में कहा गया, “यह चिंता हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति या हिंदी भाषा के बारे में नहीं है। यह राजनीतिक विचारधारा के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आड़ में सार्वजनिक संस्थानों में प्रवेश करने के बारे में है।”
इसके बाद पुस्तकालयों के इस समूह ने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। एमपीसीएल ने अपनी वेबसाइट पर कहा, “इस रविवार को होने वाला हिंदी भाषा का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। कुछ समुदायों की ओर से भारी विरोध को देखते हुए, मॉन्टगोमरी काउंटी पब्लिक लाइब्रेरीज हिंदी भाषी समुदाय और अपने संग्रह में शामिल नई वस्तुओं का जश्न मनाने के तरीके पर पुनर्विचार कर रही है, जिसमें समावेशी और समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।” कार्यक्रम के रद्द होने के बाद वीएचपी ने विरोध करने वाले समूहों की आलोचना की।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
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