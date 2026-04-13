हिंदी से इतनी नफरत? अमेरिका में हिंदुत्व फैलाने का डर जता, भाषा कार्यक्रम किया रद्द, VHP का विरोध

अमेरिका के मैरीलैंड में पुस्तकालयों के समूह ने हिंदी भाषा से जुड़े एक कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। कार्यक्रम में जिन किताबों को प्रदर्शित किया जा रहा था, उनका वित्तपोषण विश्व हिंदू परिषद अमेरिका से संबंधित एक संस्था ने किया था।

संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड में एक पु्स्तकालयों के समूह ने हिंदी भाषा को लेकर आयोजित कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। रविवार को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हिंदी भाषा का करीब 140 किताबों का जश्न मनाया जाना था। लेकिन कुछ संगठनों के विरोध के बाद सार्वजनिक पुस्तकालयों के इस समूह ने इस पूरे कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया है। समूह के द्वारा लिए गए इस फैसले पर विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई है।

बेथेस्डा टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पुस्तकालयों के इस समूह ने 'अनेक भाषाएं, एक पुस्तकालय: हिंदी का उत्सव' नाम से कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुस्तकालय के संग्रह में 160 से अधिक नई हिंदी पुस्तकों के समावेश का जश्न मनाना था। लेकिन परेशानी तब सामने आई जब इन किताबों के वित्त पोषण में बलविहार हिंदी स्कूल का नाम सामने आया। यह संस्था विश्व हिंदू परिषद अमेरिका से संबंधित है।

वीएचपी का नाम सामने आते ही, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (आईएएमसी), हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स, सिख कोएलिशन और दलित सॉलिडेरिटी फोरम यूएसए जैसे समूहों ने वीएचपीए की संलिप्तता पर चिंता व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का विरोध किया।

इन समूहों के एक गठबंधन ने 8 अप्रैल को एक पत्र के जरिए वीएचपी पर हिंदुस्त को बढ़ावा देने का आरोप लगाया औऱ तर्क दिया कि इस कार्यक्रम में उसकी भागीदारी से अमेरिका के सार्वजनिक संस्थानों में बहिष्कारवादी विचार फैलने का खतरा है। पत्र में कहा गया, “यह चिंता हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति या हिंदी भाषा के बारे में नहीं है। यह राजनीतिक विचारधारा के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आड़ में सार्वजनिक संस्थानों में प्रवेश करने के बारे में है।”