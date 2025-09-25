Fear of arrest why Israeli PM Netanyahu Choose a longer way to reach US for UN Meet इजरायली पीएम नेतन्याहू को किसका डर? अमेरिका जाने का अलग रूट, इन देशों के ऊपर से नहीं उड़ा प्लेन, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Fear of arrest why Israeli PM Netanyahu Choose a longer way to reach US for UN Meet

इजरायली पीएम नेतन्याहू को किसका डर? अमेरिका जाने का अलग रूट, इन देशों के ऊपर से नहीं उड़ा प्लेन

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। लेकिन अमेरिका तक की यात्रा के लिए नेतन्याहू के जहाज ने काफी लंबी उड़ान भरी।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, न्यूयॉर्कThu, 25 Sep 2025 08:39 PM
share Share
Follow Us on
इजरायली पीएम नेतन्याहू को किसका डर? अमेरिका जाने का अलग रूट, इन देशों के ऊपर से नहीं उड़ा प्लेन

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। लेकिन अमेरिका तक की यात्रा के लिए नेतन्याहू के जहाज ने काफी लंबी उड़ान भरी। हालांकि फ्रांसिसी अधिकारियों का दावा था कि इजरायल के विमान को उड़ान की इजाजत है। इसके बावजूद उनके विमान ने साउथ ट्रैजेक्ट्री का रास्ता अख्तियार किया। नेतन्याहू के विमान ने ग्रीस और इटली के ऊपर से उड़ान भरते हुए अटलांटिक समुद्र को पार करने से पहले जिब्राल्टर की चट्टान के दायीं तरफ का रास्ता चुना।

इस तरह से नेतन्याहू के विमान ने उन देशों से बचने की कोशिश की, जहां उनकी गिरफ्तारी का खतरा था। गौरतलब है कि युद्ध अपराध के लिए नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। इसके अलावा पिछले दिनों ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल समेत कुछ अन्य देशों से फिलिस्तीन को आधिकारिक देश का दर्जा प्रदान किया है। नेतन्याहू ने इन बातों काफी ज्यादा विरोध किया था। बता दें कि इससे पहले मई में आयरलैंड और स्पेन ने भी फिलीपींस का समर्थन किया था।

पिछले साल नवंबर में इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने नेतन्याहू और तत्कालीन रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी किया था। दोनों के खिलाफ गाजा मिलिट्री कैपेंन के दौरान युद्ध अपराध का आरोप है। स्पेन ने हाल ही में इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट की जांच में सहयोग की बात कही थी। गौरतलब है कि नेतन्याहू ने गुरुवार सुबह बेन गुरियन हवाई अड्डे के टर्मिनल पर कहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, मैं अपना सच बोलूंगा। उन्होंने कहा कि इजरायल के नागरिकों के बारे में सच, हमारे आईडीएफ सैनिकों के बारे में सच और हमारे देश के बारे में सच।

Benjamin Netanyahu World News In Hindi Latest Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।