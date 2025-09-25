इजरायली पीएम नेतन्याहू को किसका डर? अमेरिका जाने का अलग रूट, इन देशों के ऊपर से नहीं उड़ा प्लेन

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। लेकिन अमेरिका तक की यात्रा के लिए नेतन्याहू के जहाज ने काफी लंबी उड़ान भरी।

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। लेकिन अमेरिका तक की यात्रा के लिए नेतन्याहू के जहाज ने काफी लंबी उड़ान भरी। हालांकि फ्रांसिसी अधिकारियों का दावा था कि इजरायल के विमान को उड़ान की इजाजत है। इसके बावजूद उनके विमान ने साउथ ट्रैजेक्ट्री का रास्ता अख्तियार किया। नेतन्याहू के विमान ने ग्रीस और इटली के ऊपर से उड़ान भरते हुए अटलांटिक समुद्र को पार करने से पहले जिब्राल्टर की चट्टान के दायीं तरफ का रास्ता चुना।

इस तरह से नेतन्याहू के विमान ने उन देशों से बचने की कोशिश की, जहां उनकी गिरफ्तारी का खतरा था। गौरतलब है कि युद्ध अपराध के लिए नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। इसके अलावा पिछले दिनों ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल समेत कुछ अन्य देशों से फिलिस्तीन को आधिकारिक देश का दर्जा प्रदान किया है। नेतन्याहू ने इन बातों काफी ज्यादा विरोध किया था। बता दें कि इससे पहले मई में आयरलैंड और स्पेन ने भी फिलीपींस का समर्थन किया था।