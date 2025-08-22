FBI raids former America NSA John Bolton Home Who had Criticized Donald Trump over Tariffs on India अमेरिका के पूर्व NSA के घर FBI का छापा, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर की थी आलोचना, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़FBI raids former America NSA John Bolton Home Who had Criticized Donald Trump over Tariffs on India

अमेरिका के पूर्व NSA के घर FBI का छापा, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर की थी आलोचना

छापेमारी शुरू होने के बाद, पटेल ने एक रहस्यमयी पोस्ट में लिखा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। एफबीआई एजेंट मिशन पर हैं। यह घटनाक्रम जॉन बोल्टन द्वारा अमेरिकी टैरिफ नीति पर टिप्पणी करने के कुछ दिनों बाद सामने आया है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनFri, 22 Aug 2025 06:40 PM
share Share
Follow Us on
अमेरिका के पूर्व NSA के घर FBI का छापा, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर की थी आलोचना

एफबीआई ने डॉक्युमेंट्स से जुड़ी जांच के तहत शुक्रवार सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जॉन बोल्टन के वॉशिंगटन डीसी स्थित आवास पर छापा मारा। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने 'न्यूयॉर्क पोस्ट' को बताया कि यह कार्रवाई सुबह करीब सात बजे मैरीलैंड के बेथेस्डा स्थित बोल्टन के घर पर हुई और एफबीआई निदेशक काश पटेल के आदेश पर की गई। बोल्टन ने ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति की आलोचना की थी।

छापेमारी शुरू होने के कुछ ही देर बाद, पटेल ने एक्स पर एक रहस्यमयी पोस्ट में लिखा, "कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। एफबीआई एजेंट मिशन पर हैं।" यह घटनाक्रम जॉन बोल्टन द्वारा अमेरिकी टैरिफ नीति पर टिप्पणी करने के कुछ दिनों बाद सामने आया है। उनकी यह टिप्पणी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार को अलास्का के एंकोरेज में होने वाली महत्वपूर्ण शिखर वार्ता से एक दिन पहले आई है।

इससे पहले, हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में, बोल्टन ने ट्रंप को एक विकृत राष्ट्रपति कहा था और कहा था कि भारत-अमेरिका संबंध बहुत खराब स्थिति में हैं। उन्होंने भारत के प्रति वॉशिंगटन के भ्रमित रवैये की आलोचना की और नई दिल्ली पर 25 प्रतिशत का जुर्माना लगाने और चीन को इसी तरह के उपायों से छूट देने के फैसले पर सवाल उठाया। ट्रंप के पूर्व सलाहकार, अमेरिका द्वारा भारत पर रूसी तेल आयात पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ का जिक्र कर रहे थे, जिससे कुल टैरिफ बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया।

जॉन बोल्टन अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया टैरिफ उपायों के बारे में मुखर रहे हैं। पिछले हफ्ते 'एक्स' पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "जब ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ लगाया, लेकिन चीन पर नहीं, जो रूस से तेल भी खरीदता है, तो हो सकता है कि इससे भारत बीजिंग-मॉस्को धुरी पर और ज्यादा खिंच गया हो। ट्रंप प्रशासन की यह उदासीनता एक अनजाने में की गई गलती है।"

Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।