कॉलेज में पढ़ने वाला लगता है संदिग्ध हत्यारा, राइफल बरामद; चार्ली क्रिक की हत्या पर FBI

Charlie Crick murder case: चार्ली क्रिक हत्याकांड के मामले में एफबीआई ने गुरुवार को मीडिया के सामने अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीरें और हत्या में इस्तेमाल की गई राइफल बरामद की गई है।

अमेरिका के कंजर्वेटिव स्पीकर और ट्रंप के मुखर समर्थक चार्ली क्रिक की हत्या के मामले में FBI ने जांच तेज कर दी है। गुरुवार को इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए एफबीआई ने बताया कि क्रिक की हत्या करने में इस्तेमाल की गई हाई पॉवर राइफल को बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीरें भी मिली हैं। हालांकि अभी भी हमलावर की तलाश की जा रही है। एफबीआई ने बताया कि तस्वीरों के हिसाब से हमलावर की उम्र किसी कॉलेज जाने वाले छात्र के बराबर प्रतीत हो रही है।

अमेरिका के हाई प्रोफाइल केस की जांच टीम का हिस्सा एफबीआई एजेंट रॉबर्ट बोहल्स ने गुरुवार सुबह पूरे घटनाक्रम और जांच की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चार्ली क्रिक की हत्या के बाद यूटा वैली यूनिवर्सिटी के आस पास के इलाके को तलाश किया गया। इस तलाशी अभियान के दौरान पास के जंगल से एक हाई पावर बोल्ट एक्शन राइफल मिली है। एफबीआई अधिकारियों का मानना है कि इसी राइफल के जरिए कंजर्वेटिव प्रवक्ता चार्ली क्रिक की हत्या की गई है। इसके अलावा घटनास्थल पर जूते के निशान और हाथों के निशान भी मिले हैं।

बोहल्स ने कहा, "हमने उस पूरे इलाके को छान मारा है। वहां पर अब वह हमलावर छिपा हुआ नहीं है। जहां तक लोगों की सुरक्षा की बात है, तो हमें लगता है कि यह एक टारगेट मर्डर था। इसका आसपास के लोगों या आम जनता से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि हम हत्यारे को ढूंढ़ने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। हम जल्दी ही उसे ढूंढ़ लेंगे।"

एफबीआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, एजेंसी का मानना है कि हमलावर एक कॉलेज जाने वाले युवा की उम्र का है और यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ उसका उठना-बैठना है।

एफबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि उनके पास हमलावर की पहचान करने के लिए कुछ तकनीकें और कुछ चीजें हैं। वह उनके जरिए इसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का भी भरोसा दिलाया कि अगर वह सफल नहीं हो पाते हैं तो वह सार्वजनिक रूप से इसके लिए मदद मांगेंगे।

जांचकर्ताओं के मुताबिक चार्ली क्रिक के ऊपर किस वजह से हमला किया गया, फिलहाल यह अज्ञात है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एफबीआई ने बताया कि लगातार इस मामले की जांच की जा रही है। हाथ और जूते के निशान के अलावा अभी तक कुल 130 से ज्यादा सबूत बरामद किए गए हैं। एजेंसी को यकीन है कि जल्दी ही हमलावर की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।