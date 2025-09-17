कार से गेट में मारी टक्कर, अमेरिकी झंडा फेंककर फरार; FBI ऑफिस को निशाना बनाने वाला कौन?

अमेरिका के पिट्सबर्ग में एफबीआई ऑफिस पर एक बड़ा हमला हुआ है। एक व्यक्ति ने अपनी कार से एफबीआई ऑफिस के प्रवेश द्वार में टक्कर मार दी और फिर अमेरिकी झंडा फेंककर मौके से फरार हो गया।

अमेरिका के पिट्सबर्ग में एफबीआई ऑफिस पर एक बड़ा हमला हुआ है। एक व्यक्ति ने अपनी कार से एफबीआई ऑफिस के प्रवेश द्वार में टक्कर मार दी और फिर अमेरिकी झंडा फेंककर मौके से फरार हो गया। एफबीआई ने इस घटना को आतंकी हमला करार दिया है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, संदिग्ध की पहचान पेन्सिलवेनिया के पेन हिल्स निवासी 42 वर्षीय डोनाल्ड हेंसन के रूप में हुई है। अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं।

एफबीआई के विशेष एजेंट क्रिस्टोफर गियोर्डानो ने बताया कि हेंसन ने दोपहर करीब 2:40 बजे अपनी सफेद टोयोटा सेडान कार से गेट में टक्कर मारी। टक्कर के बाद हेंसन कार से उतरा, उसने कार से अमेरिकी झंडा निकाला और उसे गेट के ऊपर फेंककर भाग गया। फॉक्स न्यूज के अनुसार, गियोर्डानो ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हेंसन के पास हथियार था या नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि वह खतरा बन सकता है। अधिकारियों ने हेंसन की तलाश शुरू कर दी है।