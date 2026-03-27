FBI चीफ काश पटेल की ईमेल आईडी हैक, ईरान से जुड़े हैकर्स का हाथ होने का दावा
रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एफबीआई प्रमुख के रूप में नामित काश पटेल को सूचित किया गया कि उनके कम्युनिकेशन को ईरानी हैकर्स ने निशाना बनाया और कम से कम कुछ ईमेल्स या संदेशों तक पहुंच हासिल कर ली गई।
अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के निदेशक काश पटेल की ईमेल आईडी हैक कर ली गई है, जिसमें ईरान से जुड़े हैकर्स का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एफबीआई प्रमुख के रूप में नामित काश पटेल को सूचित किया गया कि उनके कम्युनिकेशन को ईरानी हैकर्स ने निशाना बनाया और कम से कम कुछ ईमेल्स या संदेशों तक पहुंच हासिल कर ली गई।
हैकर ग्रुप 'हंडाला हैक टीम' ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उन्होंने पटेल का इनबॉक्स हैक कर लिया है और इंटरनेट पर उनके फोटोग्राफ व रिज्यूमे जारी कर दिए हैं। इस ग्रुप ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि अब पटेल का नाम सफलतापूर्वक हैक किए गए शिकारों की सूची में शामिल हो गया है। रॉयटर्स की ओर से जांचे गए कुछ दस्तावेजों में 2010 से 2019 के बीच के व्यक्तिगत और काम से संबंधित ईमेल्स दिखाए गए हैं।
अमेरिकी न्याय विभाग के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि पटेल के ईमेल्स से छेड़छाड़ हुई है, हालांकि विस्तार से जानकारी नहीं दी गई। एफबीआई और हैकर ग्रुप ने अभी तक इस मामले पर और कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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