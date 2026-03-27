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FBI चीफ काश पटेल की ईमेल आईडी हैक, ईरान से जुड़े हैकर्स का हाथ होने का दावा

Mar 27, 2026 08:28 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एफबीआई प्रमुख के रूप में नामित काश पटेल को सूचित किया गया कि उनके कम्युनिकेशन को ईरानी हैकर्स ने निशाना बनाया और कम से कम कुछ ईमेल्स या संदेशों तक पहुंच हासिल कर ली गई।

FBI चीफ काश पटेल की ईमेल आईडी हैक, ईरान से जुड़े हैकर्स का हाथ होने का दावा

अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के निदेशक काश पटेल की ईमेल आईडी हैक कर ली गई है, जिसमें ईरान से जुड़े हैकर्स का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एफबीआई प्रमुख के रूप में नामित काश पटेल को सूचित किया गया कि उनके कम्युनिकेशन को ईरानी हैकर्स ने निशाना बनाया और कम से कम कुछ ईमेल्स या संदेशों तक पहुंच हासिल कर ली गई।

हैकर ग्रुप 'हंडाला हैक टीम' ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उन्होंने पटेल का इनबॉक्स हैक कर लिया है और इंटरनेट पर उनके फोटोग्राफ व रिज्यूमे जारी कर दिए हैं। इस ग्रुप ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि अब पटेल का नाम सफलतापूर्वक हैक किए गए शिकारों की सूची में शामिल हो गया है। रॉयटर्स की ओर से जांचे गए कुछ दस्तावेजों में 2010 से 2019 के बीच के व्यक्तिगत और काम से संबंधित ईमेल्स दिखाए गए हैं।

अमेरिकी न्याय विभाग के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि पटेल के ईमेल्स से छेड़छाड़ हुई है, हालांकि विस्तार से जानकारी नहीं दी गई। एफबीआई और हैकर ग्रुप ने अभी तक इस मामले पर और कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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