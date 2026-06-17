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ट्रंप के जन्मदिन पर वाइट हाउस को दहलाने की साजिश नाकाम: ड्रोन और स्नाइपर्स से हमले का था प्लान, 5 गिरफ्तार

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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जानकारी के मुताबिक UFC इवेंट में वाइट हाउस पर बारूद से लदे ड्रोनों से हमला करने का प्लान था। इस दौरान खुद ट्रंप भी टारगेट थे। पुलिस ने मामले में अलग-अलग राज्यों से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।

ट्रंप के जन्मदिन पर वाइट हाउस को दहलाने की साजिश नाकाम: ड्रोन और स्नाइपर्स से हमले का था प्लान, 5 गिरफ्तार

अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश का भांडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप के 80वें जन्मदिन के मौके पर वाइट हाउस में आयोजित UFC केज-फाइटिंग शो के दौरान एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रची गई थी, जिसे FBI ने नाकाम कर दिया। संदिग्धों का प्लान वाइट हाउस पर बारूद से लदे ड्रोनों से हमला करने और उसके बाद जान बचाकर भागती हुई भीड़ पर स्नाइपर्स से अंधाधुंध गोलियां बरसाने का था। इस मामले में पुलिस ने अलग-अलग राज्यों से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।

अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक, संदिग्धों ने बेहद खौफनाक साजिश रची थी। प्लान के मुताबिक, वाइट हाउस के उत्तरी हिस्से पर विस्फोटक से लैस ड्रोनों से हमला करना था, ताकि वहां मौजूद वीआईपी और भारी भीड़ में भगदड़ मच जाए। वहीं जैसे ही भगदड़ मचती और लोग बाहर की तरफ भागते, वहां पहले से घात लगाकर बैठे स्नाइपर्स राजनेताओं और आम लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करते। इस तबाही के तुरंत बाद हमलावर वाइट हाउस के मुख्य गेट पर धावा बोलने वाले थे।

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मस्क भी निशाने पर

जांच अधिकारियों ने संदिग्धों के पास से अत्याधुनिक और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। इसके अलावा करीब 20 लोगों के बीच हुए एन्क्रिप्टेड चैट मैसेज भी मिले हैं, जिसमें वाइट हाउस के नक्शे, तस्वीरें, हमले के बाद छिपने के लिए 'सेफ हाउस' और भागने के रास्तों पर चर्चा की गई थी।

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जांच में यह बात भी सामने आई है कि इनके निशाने पर केवल राष्ट्रपति ट्रंप ही नहीं थे। सूची में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के नाम भी शामिल थे। इसके अलावा इजरायल का समर्थन करने वाले कई अमेरिकी सांसद और निर्वाचित अधिकारी भी इनके निशाने पर थे।

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क्यों निशाने पर ट्रंप?

जानकारी के मुताबिक यह ग्रुप अमेरिकी सरकार में भ्रष्टाचार, डेटा सेंटर्स और सेक्स क्रिमिनल जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी फाइलों को दबाने को लेकर गुस्से में था। उनका मानना था कि जेफ्री एपस्टीन से जुड़े लोगों को देश चलाने का कोई हक नहीं है। FBI ने बताया कि इस खतरे की सबसे पहले सूचना 10 जून को लगी। साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब एक मशीन ने पुलिस को फोन किया। महिला ने शिकायत की कि उसका 19 साल का बेटा टाइसेन प्रॉपर भारी मात्रा में हथियार खरीद रहा है और इंटरनेट पर संदिग्ध गतिविधियां भी कर रहा है। पुलिस ने जब टाइसेन को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने इस पूरी साजिश को उगल दिया।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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