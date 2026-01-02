न्यू ईयर पर अमेरिका में आतंकी हमले का था प्लान, साजिशकर्ता युवक गिरफ्तार, FBI ने दबोचा

संक्षेप: न्यू ईयर के मौके पर आतंकी संगठन आईएसआईएस अमेरिका में आतंकी हमले की कोशिश में था। इस बात की जानकारी देते हुए एफबीआई ने बताया कि इस मामले में अभी तक एक 18 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उसके ऊपर विदेशी आतंकी संगठन की मदद करने की कोशिश करने का केस दर्ज किया गया है।

नई साल के मौके पर अमेरिका में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी। एफबीआई ने शुक्रवार को बताया कि नॉर्थ कैरोलिना में नई साल की शाम हो होने वाले एक आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। इस मामले में अभी तक एजेंसी ने एक संदिग्ध की पहचान भी की गई है, जो आतंकी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित था। अधिकारियों के मुताबिक साजिश कर्ता की पहचान 18 साल के क्रिस्टन स्टरडिवेंट के रूप में हुई है।

एफबीआई के अधिकारियों ने बताया कि स्टरविंड नई साल का जश्न मनाने के लिए आने वाले लोगों और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने की फिराक में था। वह हथौड़े और चाकू के जरिए इस काम को अंजाम देने की योजना बना रहा था। साजिश के सामने आने के बाद जब एजेंट्स ने उसके घर की तलाशी ली, तो उन्हें वहां पर एक हाथ से लिखा नोट मिला, जिस पर क्रिस्टविंड ने 20 लोगों को चाकू से मारने के बारे में पूरा प्लान लिखा था।

एक एफबीआई अधिकारी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि क्रिस्टविंड पिछले एक साल से इस हमले की योजना बना रहा था। उन्होंने कहा,"वह आईएसआईएस के समर्थन से इस हमले को अंजाम देने की कोशिश में था। फिलहाल हमने उस पर एक विदेशी आतंकी संगठन यानि आईएसआईएस की मदद करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अभी तक उसके ऊपर आतंकी हमले की साजिश का मामला दर्ज नहीं किया गया है।" एजेंसी ने बताया कि आरोपी ने अभी तक इन आरोपों को लेकर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।