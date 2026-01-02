Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़FBI arrested an 18 year-old boy on conspiracy charge ISIS terrorize North Carolina USA on New Year DaY
न्यू ईयर पर अमेरिका में आतंकी हमले का था प्लान, साजिशकर्ता युवक गिरफ्तार, FBI ने दबोचा

संक्षेप:

न्यू ईयर के मौके पर आतंकी संगठन आईएसआईएस अमेरिका में आतंकी हमले की कोशिश में था। इस बात की जानकारी देते हुए एफबीआई ने बताया कि इस मामले में अभी तक एक 18 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उसके ऊपर विदेशी आतंकी संगठन की मदद करने की कोशिश करने का केस दर्ज किया गया है।

Jan 02, 2026 10:56 pm IST
नई साल के मौके पर अमेरिका में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी। एफबीआई ने शुक्रवार को बताया कि नॉर्थ कैरोलिना में नई साल की शाम हो होने वाले एक आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। इस मामले में अभी तक एजेंसी ने एक संदिग्ध की पहचान भी की गई है, जो आतंकी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित था। अधिकारियों के मुताबिक साजिश कर्ता की पहचान 18 साल के क्रिस्टन स्टरडिवेंट के रूप में हुई है।

एफबीआई के अधिकारियों ने बताया कि स्टरविंड नई साल का जश्न मनाने के लिए आने वाले लोगों और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने की फिराक में था। वह हथौड़े और चाकू के जरिए इस काम को अंजाम देने की योजना बना रहा था। साजिश के सामने आने के बाद जब एजेंट्स ने उसके घर की तलाशी ली, तो उन्हें वहां पर एक हाथ से लिखा नोट मिला, जिस पर क्रिस्टविंड ने 20 लोगों को चाकू से मारने के बारे में पूरा प्लान लिखा था।

एक एफबीआई अधिकारी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि क्रिस्टविंड पिछले एक साल से इस हमले की योजना बना रहा था। उन्होंने कहा,"वह आईएसआईएस के समर्थन से इस हमले को अंजाम देने की कोशिश में था। फिलहाल हमने उस पर एक विदेशी आतंकी संगठन यानि आईएसआईएस की मदद करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अभी तक उसके ऊपर आतंकी हमले की साजिश का मामला दर्ज नहीं किया गया है।" एजेंसी ने बताया कि आरोपी ने अभी तक इन आरोपों को लेकर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

वहीं, दूसरी तरफ एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने इस आतंकी साजिश का खुलासा करने के लिए सभी एजेंसियों की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "एफबीआई और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर आईएसआईएस से प्रेरित एक व्यक्ति द्वारा नए साल की की शाम पर किए जाने वाले एक और संभावित हमले को नाकाम कर दिया। एफबीआई जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में अधिक जानकारी देंगी। हमारे साथ काम करने और निस्संदेह कई जानें बचाने के लिए हमारे महान सहयोगियों का धन्यवाद।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
