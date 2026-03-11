Hindustan Hindi News
मोस्ट वांटेड भारतीय को 11 साल से नहीं पकड़ पा रही FBI, फिर बढ़ाया इनाम; कौन है भद्रेशकुमार?

Mar 11, 2026 10:23 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
FBI ने अपनी 'मोस्ट वांटेड' लिस्ट में शामिल भारतीय भगोड़े भद्रेशकुमार पटेल पर इनाम बढ़ाकर 10 लाख डॉलर कर दिया है। उस पर 2015 में अमेरिका में अपनी पत्नी पलक पटेल की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। जानिए पूरी खबर।

मोस्ट वांटेड भारतीय को 11 साल से नहीं पकड़ पा रही FBI, फिर बढ़ाया इनाम; कौन है भद्रेशकुमार?

अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई (FBI) ने अपनी 'टेन मोस्ट वांटेड' (10 सबसे वांछित) भगोड़ों की सूची में शामिल एक भारतीय नागरिक भद्रेशकुमार चेतनभाई पटेल की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि को काफी बढ़ा दिया है। 2015 में अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के आरोपी पटेल की सूचना देने वाले को अब 10 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 9 करोड़ रुपये) का इनाम दिया जाएगा। इससे पहले एफबीआई ने 1 लाख डॉलर का इनाम रखा था, जिसे बाद में बढ़ाकर 2.5 लाख डॉलर किया गया था।

क्या है पूरी वारदात?

यह खौफनाक घटना 12 अप्रैल 2015 की है। 35 वर्षीय भद्रेशकुमार पटेल पर आरोप है कि उसने मैरीलैंड के हनोवर में एक डोनट शॉप के अंदर अपनी 21 वर्षीय पत्नी पलक पटेल की किसी वस्तु से कई वार करके हत्या कर दी थी। घटना की रात दोनों वहां नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे। यह दुकान पटेल के ही एक रिश्तेदार की थी।

आरोप और गिरफ्तारी वारंट

पटेल पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं-

  • फर्स्ट-डिग्री मर्डर
  • सेकंड-डिग्री मर्डर
  • फर्स्ट-डिग्री और सेकंड-डिग्री असॉल्ट
  • चोट पहुंचाने के इरादे से खतरनाक हथियार रखना

हत्या के कुछ दिनों बाद, जब स्थानीय पुलिस को अंदेशा हुआ कि पटेल देश छोड़कर भाग सकता है, तो उन्होंने एफबीआई से मदद मांगी। इसके बाद 20 अप्रैल 2015 को मैरीलैंड के बाल्टीमोर स्थित यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा पटेल के खिलाफ अभियोजन (मुकदमे) से बचने के लिए गैरकानूनी रूप से भागने का संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

हत्या का संभावित कारण

एफबीआई के जांचकर्ताओं का मानना है कि इस हत्या के पीछे वीजा और भारत लौटने का विवाद मुख्य वजह हो सकता है। दोनों के वीजा घटना से एक महीने पहले ही खत्म हो चुके थे। बाल्टीमोर एफबीआई डिवीजन के स्पेशल एजेंट जोनाथन शेफर के अनुसार, पलक पटेल वापस भारत लौटना चाहती थी, लेकिन भद्रेशकुमार इसके सख्त खिलाफ था। जांचकर्ताओं का अनुमान है कि पटेल को संभवतः यह लगा होगा कि पत्नी के वापस लौटने से उसकी बदनामी होगी।

वारदात के बाद शातिर तरीके से फरार

भले ही हत्या का स्पष्ट मकसद अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन स्पेशल एजेंट शेफर का कहना है कि हत्या के बाद पटेल ने बहुत ही ठंडे दिमाग और सोची-समझी साजिश के तहत भागने की योजना बनाई। डोनट शॉप के पिछले कमरे में अपनी पत्नी को चाकू मारने के बाद वह पीछे के दरवाजे से भाग निकला। वह सड़क पार कर अपने उस अपार्टमेंट में गया जहां वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। वहां से उसने कुछ सामान और नकदी ली और एक टैक्सी किराए पर ली। टैक्सी से वह न्यू जर्सी में नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक होटल पहुंचा।

रात करीब 3 बजे उसने बिना किसी सामान के (सिर्फ पहने हुए कपड़ों में) चेक-इन किया। सुबह करीब 10 बजे वह होटल से निकला और शटल लेकर नेवार्क पेन स्टेशन चला गया। इसके बाद से भद्रेशकुमार पटेल को किसी ने नहीं देखा है। आखिरी बार उसे नेवार्क, न्यू जर्सी इलाके में ही देखा गया था।

शव की बरामदगी और चेतावनी

हत्या की रात जब एक ग्राहक डोनट शॉप में आया और कोई भी उसका ऑर्डर लेने नहीं आया, तो उसे गड़बड़ की आशंका हुई। उसने एक पुलिस अधिकारी को इसकी सूचना दी जिसके बाद पीछे के कमरे में पलक पटेल का शव मिला। स्पेशल एजेंट शेफर के मुताबिक- उस युवती के साथ जो किया गया था, वह बेहद खौफनाक था।

वर्तमान स्थिति और संभावित ठिकाने

एफबीआई ने चेतावनी दी है कि भद्रेशकुमार पटेल को हथियारबंद और बेहद खतरनाक माना जाना चाहिए। जांचकर्ताओं का अनुमान है कि वह अमेरिका में अपने दूर के रिश्तेदारों के पास छिपा हो सकता है या कनाडा भाग गया होगा। एक आशंका यह भी है कि वह कनाडा के रास्ते वापस भारत आ गया हो। एफबीआई इन सभी संभावित विकल्पों पर काम कर रही है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

