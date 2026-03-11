मोस्ट वांटेड भारतीय को 11 साल से नहीं पकड़ पा रही FBI, फिर बढ़ाया इनाम; कौन है भद्रेशकुमार?

FBI ने अपनी 'मोस्ट वांटेड' लिस्ट में शामिल भारतीय भगोड़े भद्रेशकुमार पटेल पर इनाम बढ़ाकर 10 लाख डॉलर कर दिया है। उस पर 2015 में अमेरिका में अपनी पत्नी पलक पटेल की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। जानिए पूरी खबर।

अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई (FBI) ने अपनी 'टेन मोस्ट वांटेड' (10 सबसे वांछित) भगोड़ों की सूची में शामिल एक भारतीय नागरिक भद्रेशकुमार चेतनभाई पटेल की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि को काफी बढ़ा दिया है। 2015 में अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के आरोपी पटेल की सूचना देने वाले को अब 10 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 9 करोड़ रुपये) का इनाम दिया जाएगा। इससे पहले एफबीआई ने 1 लाख डॉलर का इनाम रखा था, जिसे बाद में बढ़ाकर 2.5 लाख डॉलर किया गया था।

क्या है पूरी वारदात? यह खौफनाक घटना 12 अप्रैल 2015 की है। 35 वर्षीय भद्रेशकुमार पटेल पर आरोप है कि उसने मैरीलैंड के हनोवर में एक डोनट शॉप के अंदर अपनी 21 वर्षीय पत्नी पलक पटेल की किसी वस्तु से कई वार करके हत्या कर दी थी। घटना की रात दोनों वहां नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे। यह दुकान पटेल के ही एक रिश्तेदार की थी।

आरोप और गिरफ्तारी वारंट पटेल पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं-

फर्स्ट-डिग्री मर्डर

सेकंड-डिग्री मर्डर

फर्स्ट-डिग्री और सेकंड-डिग्री असॉल्ट

चोट पहुंचाने के इरादे से खतरनाक हथियार रखना हत्या के कुछ दिनों बाद, जब स्थानीय पुलिस को अंदेशा हुआ कि पटेल देश छोड़कर भाग सकता है, तो उन्होंने एफबीआई से मदद मांगी। इसके बाद 20 अप्रैल 2015 को मैरीलैंड के बाल्टीमोर स्थित यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा पटेल के खिलाफ अभियोजन (मुकदमे) से बचने के लिए गैरकानूनी रूप से भागने का संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

हत्या का संभावित कारण एफबीआई के जांचकर्ताओं का मानना है कि इस हत्या के पीछे वीजा और भारत लौटने का विवाद मुख्य वजह हो सकता है। दोनों के वीजा घटना से एक महीने पहले ही खत्म हो चुके थे। बाल्टीमोर एफबीआई डिवीजन के स्पेशल एजेंट जोनाथन शेफर के अनुसार, पलक पटेल वापस भारत लौटना चाहती थी, लेकिन भद्रेशकुमार इसके सख्त खिलाफ था। जांचकर्ताओं का अनुमान है कि पटेल को संभवतः यह लगा होगा कि पत्नी के वापस लौटने से उसकी बदनामी होगी।

वारदात के बाद शातिर तरीके से फरार भले ही हत्या का स्पष्ट मकसद अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन स्पेशल एजेंट शेफर का कहना है कि हत्या के बाद पटेल ने बहुत ही ठंडे दिमाग और सोची-समझी साजिश के तहत भागने की योजना बनाई। डोनट शॉप के पिछले कमरे में अपनी पत्नी को चाकू मारने के बाद वह पीछे के दरवाजे से भाग निकला। वह सड़क पार कर अपने उस अपार्टमेंट में गया जहां वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। वहां से उसने कुछ सामान और नकदी ली और एक टैक्सी किराए पर ली। टैक्सी से वह न्यू जर्सी में नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक होटल पहुंचा।

रात करीब 3 बजे उसने बिना किसी सामान के (सिर्फ पहने हुए कपड़ों में) चेक-इन किया। सुबह करीब 10 बजे वह होटल से निकला और शटल लेकर नेवार्क पेन स्टेशन चला गया। इसके बाद से भद्रेशकुमार पटेल को किसी ने नहीं देखा है। आखिरी बार उसे नेवार्क, न्यू जर्सी इलाके में ही देखा गया था।

शव की बरामदगी और चेतावनी हत्या की रात जब एक ग्राहक डोनट शॉप में आया और कोई भी उसका ऑर्डर लेने नहीं आया, तो उसे गड़बड़ की आशंका हुई। उसने एक पुलिस अधिकारी को इसकी सूचना दी जिसके बाद पीछे के कमरे में पलक पटेल का शव मिला। स्पेशल एजेंट शेफर के मुताबिक- उस युवती के साथ जो किया गया था, वह बेहद खौफनाक था।