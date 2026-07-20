'शहीदों को हिंदुओं के हवाले छोड़ दिया, कितने ताबूत लिए'; कारगिल युद्ध पर घिरी पाकिस्तानी सेना

फजलुर्रहमान के आरोप 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के आधिकारिक रुख से जुड़े हैं। उस समय पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया कि कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जे की कार्रवाई उसकी नियमित सेना ने की थी।

पाकिस्तानी सांसद और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के अध्यक्ष मौलाना फजलुर्रहमान ने कारगिल विजय दिवस से पहले अपनी सेना पर तीखा हमला बोला है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि 1999 के कारगिल युद्ध में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों की वास्तविक संख्या आज तक देश को नहीं बताई गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने शहीद सैनिकों के शव तक स्वीकार नहीं किए और उन्हें भारत के पास ही छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में फजलुर्रहमान कहते नजर आते हैं कि भारत की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार दफनाया गया। हालांकि, इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के समय की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

फजलुर्रहमान ने अपने भाषण में कहा, 'आप अपने शहीदों का कितना सम्मान करते हैं, यह सब जानते हैं। क्या आपने कभी देश को बताया कि कारगिल में हमारे कितने सैनिक मारे गए? कितने ताबूत आपने वापस लिए? आपने अपने शहीदों को हिंदुओं के हाथों छोड़ दिया।' उन्होंने दावा किया कि मृतकों की संख्या सैकड़ों में थी, लेकिन अलग-अलग आंकड़े सामने आते रहे। उन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान का जिक्र करते हुए कहा कि उनका शव भी पाकिस्तान ने स्वयं नहीं लिया, बल्कि भारत के लगातार आग्रह के बाद ही उसे स्वीकार किया गया। फजलुर्रहमान ने दोहराया कि पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान अपने ही सैनिकों के प्रति जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा।

घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी सेना के सैनिक दरअसल, फजलुर्रहमान के आरोप 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के आधिकारिक रुख से जुड़े हैं। उस समय पाकिस्तान ने यह स्वीकार नहीं किया था कि कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जे की कार्रवाई उसकी नियमित सेना ने की थी। पाकिस्तान लगातार यह दावा करता रहा कि लड़ाई कश्मीरी उग्रवादियों की ओर से लड़ी जा रही है। दूसरी ओर भारत का कहना था कि घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी सेना के सैनिक थे। युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के शव इस दावे के सबूत बने, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें अपना सैनिक मानने से इनकार कर दिया और कई शवों को लेने से भी पीछे हट गया। भारत ने बाद में कई शवों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार इस्लामी परंपराओं के अनुसार कराया था।