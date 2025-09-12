Families of hostages announce mass protest against Netanyahu Doha airstrike end war Hamas हमास नहीं, इजरायलियों का विनाश होगा; नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़े प्रोटेस्ट की घोषणा, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Families of hostages announce mass protest against Netanyahu Doha airstrike end war Hamas

हमास नहीं, इजरायलियों का विनाश होगा; नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़े प्रोटेस्ट की घोषणा

दोहा में इजरायली हवाई हमले में हमास के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया। इसके बाद गाजा युद्धविराम समझौते और शेष बंधकों की रिहाई पर बढ़ती चिंताओं के बीच प्रदर्शन की घोषणा की गई है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, तेल अवीवFri, 12 Sep 2025 08:36 AM
share Share
Follow Us on
हमास नहीं, इजरायलियों का विनाश होगा; नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़े प्रोटेस्ट की घोषणा

गाजा पट्टी में हमास द्वारा बंधक बनाए गए 48 इजरायली बंधकों के परिवारों ने शनिवार को एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, जिसमें सभी बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग की जाएगी। परिवारों के अनुसार, यह प्रदर्शन तेल अवीव के होस्टेज स्क्वायर, यरूशलेम, शार हानेगेव जंक्शन और कार्मेल गेट में आयोजित किए जाएंगे। उनका मुख्य उद्देश्य नेतन्याहू सरकार से युद्ध समाप्त करने और सभी 48 बंधकों को वापस लाने की मांग करना है।

'बंधक रिहाई को रोकने की कोशिश'

बंधक और लापता परिवार फोरम ने वर्तमान तनाव को बंधक रिहाई समझौते को जानबूझकर विफल करने की एक और साजिश बताया है। फोरम ने कहा, "गाजा पर कब्जा और इस अनंत, बेमानी युद्ध का जारी रहना इजरायल के लोगों पर विनाश ला रहा है।" परिवारों का कहना है कि यह युद्ध हमास को उखाड़ फेंकने का नहीं, बल्कि इजरायली समाज को ही ध्वस्त करने का खतरा पैदा कर रहा है। उन्होंने एकजुट स्वर में कहा, "यह हमास को उखाड़ फेंकने का युद्ध नहीं है, बल्कि इजरायली समाज को उखाड़ फेंकने का खतरा है और हम इसे होने नहीं देंगे! हम एक स्पष्ट आवाज के साथ पुकारते हैं: युद्ध समाप्त करने का समय आ गया है।"

दोहा में इजरायली हवाई हमले से चिंताएं बढ़ीं

दोहा में इजरायली हवाई हमले में हमास के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया। इसके बाद गाजा युद्धविराम समझौते और शेष बंधकों की रिहाई पर बढ़ती चिंताओं के बीच प्रदर्शन की घोषणा की गई है। हमले के एक दिन बाद, बुधवार को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने दावा किया कि इस हमले से नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई की किसी भी आशा को समाप्त कर दिया है।

हमले में हमास के वरिष्ठ सदस्यों को निशाना बनाया गया था, जिसमें अल-हाय्या जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। हमास ने कहा कि उसके पांच सदस्य मारे गए, लेकिन नेतृत्व बच गया। इजरायल ने इसे हमास के युद्ध अपराधों का जवाब बताया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे "इजरायल या अमेरिका के लक्ष्यों को आगे नहीं बढ़ाने वाला" करार दिया।

कतर ने मध्यस्थता निलंबित की

गुरुवार को कतर ने ट्रंप प्रशासन को सूचित किया कि वह हमास और इजरायल के बीच युद्धविराम और बंधक सौदे के लिए अपनी मध्यस्थता प्रयासों को अस्थायी रूप से निलंबित कर रहा है। कतर के विदेश मंत्रालय ने हमले को "कायराना इजरायली हमला" बताते हुए अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया।

इससे पहले, हमले के एक दिन बाद, बुधवार को इजरायल के सेना प्रमुख ईयाल जामिर ने गाजा सिटी में आगामी सैन्य अभियान के लिए परिचालन योजनाओं को मंजूरी दी। जामिर के अनुसार, अभियान के दो मुख्य उद्देश्य बंधकों की रिहाई और हमास को उखाड़ फेंकना हैं। हालांकि, बंधक परिवारों ने कहा कि युद्ध इजरायली समाज को ध्वस्त करने का खतरा पैदा कर रहा है, न कि हमास को। उन्होंने जोर देकर कहा कि युद्ध समाप्ति ही एकमात्र रास्ता है।

गाजा संकट और बंधक संकट

7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से गाजा युद्ध लगभग दो वर्षों से जारी है, जिसमें 64,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल के अनुसार, हमास के पास अभी भी 48 बंधक हैं, जिनमें से 20 जीवित माने जाते हैं। हाल ही में हमास ने दो बंधकों- गाय गिल्बोआ-डलाल और अलोन ओहेल का प्रचार वीडियो जारी किया, जिसमें वे गाजा सिटी में दिखाए गए। इजरायल ने अगस्त 2025 में गाजा सिटी पर कब्जे की योजना को मंजूरी दी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई। सेना प्रमुख जामिर ने चेतावनी दी कि सैनिकों की थकान और बंधकों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है।

परिवारों का कहना है कि ये प्रदर्शन इजरायली समाज को एकजुट करने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए हैं। हाल के दिनों में यरूशलेम और तेल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, जहां उन्होंने युद्ध समाप्ति और बंधकों की सुरक्षित रिहाई की मांग की। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "हमारे बच्चे खतरे में हैं, और यह युद्ध केवल विनाश ला रहा है।"

Israel hamas Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।