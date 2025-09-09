दुर्गा पूजा मंडपों के आसपास मेलों पर बैन, यूनुस सरकार बोली- वहां गांजा और शराब पीते हैं लोग

बांग्लादेश में इस वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान मंडपों के आसपास मेलों के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूनुस सरकार ने कहा कि इन मेलों में अक्सर नशीली दवाओं और शराब के सेवन जैसी असामाजिक गतिविधियां देखी जाती हैं।

अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि इस बार देशभर के दुर्गा पूजा पंडालों के पास मेले लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इन मेलों में अक्सर नशीली दवाओं और शराब के सेवन जैसी असामाजिक गतिविधियां देखी जाती हैं।

सलाहकार ने कहा कि मेले के दौरान असामाजिक तत्व इकट्ठा होकर गांजा और शराब का सेवन करते हैं, जिससे शांति-व्यवस्था प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि “इस बार मेले की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, पूजा उत्सव समितियों की अनुमति से एक-दो दुकानें लगाई जा सकती हैं।”

उन्होंने बताया कि पूजा समितियों ने इस निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं जताई है और उन्होंने विश्वास जताया है कि पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। इस साल देशभर में हजारों दुर्गा पूजा पंडाल लगाए जाने की संभावना है। सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए प्रशासन ने एक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन भी तैयार किया है, जिसके जरिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तुरंत संपर्क साधा जा सकेगा।

गृह सलाहकार ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भक्तजन निर्भय होकर उत्सव में भाग ले सकें और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। उल्लेखनीय है कि दुर्गा पूजा बांग्लादेश में हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं।

33,000 मंडपों में होगी पूजा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम गृह सलाहकार ने बताया कि इस साल देशभर में लगभग 33,000 पूजा मंडप स्थापित किए जाएंगे। उत्सव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मंडपों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए पर्याप्त संख्या में अंसार बल तैनात किए जाएंगे, जबकि सीमावर्ती क्षेत्रों में मंडपों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल (बीजीबी) को सौंपी गई है। इसके अलावा, पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी), और सशस्त्र बल भी शांतिपूर्ण उत्सव सुनिश्चित करने में सहयोग करेंगे।

चौधरी ने आयोजकों को प्रत्येक मंडप पर दिन में तीन और रात में चार व्यक्तियों को तैनात करने का निर्देश दिया है ताकि 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और अफवाहों पर नियंत्रण के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी।