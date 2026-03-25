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बच्चों के लिए सेफ नहीं है फेसबुक-इंस्टाग्राम, कोर्ट ने मेटा पर लगाया 3100 करोड़ का जुर्माना

Mar 25, 2026 06:37 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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मेटा ने इस फैसले पर असहमति जताते हुए कहा है कि वे इसके खिलाफ अपील करेंगे। कंपनी के प्रवक्ता ने अटॉर्नी जनरल पर दस्तावेजों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि वे किशोरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बच्चों के लिए सेफ नहीं है फेसबुक-इंस्टाग्राम, कोर्ट ने मेटा पर लगाया 3100 करोड़ का जुर्माना

फेसबुक और इंस्टाग्राम को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है। न्यू मैक्सिको की एक जूरी ने कंपनी को उपभोक्ताओं को गुमराह करने और अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने का दोषी पाया है। अदालत ने मेटा पर 375 मिलियन डॉलर (करीब 3,100 करोड़ रुपये) का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। यह पहला मौका है जब किसी बेंच में मेटा को उसके प्लेटफॉर्म पर होने वाले अपराधों के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी ठहराया गया है। न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल राउल टोरेज़ ने इसे एक ऐतिहासिक जीत बताते हुए कहा, "यह उन सभी बच्चों और परिवारों की जीत है जिन्होंने मेटा द्वारा बच्चों की सुरक्षा के बजाय मुनाफे को चुनने की कीमत चुकाई है।"

जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे

यह मुकदमा दिसंबर 2023 में 'द गार्जियन' की एक खोजी रिपोर्ट के बाद दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम बच्चों की तस्करी के लिए एक तरह से 'मार्केटप्लेस' बन गए थे। मेटा के अधिकारियों को पता था कि उनके उत्पाद बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने ही कर्मचारियों और सुरक्षा विशेषज्ञों की चेतावनियों को दरकिनार कर दिया। कंपनी ने अपराधों की निगरानी के लिए एआई (AI) पर इतना अधिक भरोसा किया कि जांच एजेंसियों के पास 'कचरा' रिपोर्टों का अंबार लग गया, जिससे असली अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो गया।

मेटा ने इस फैसले पर असहमति जताते हुए कहा है कि वे इसके खिलाफ अपील करेंगे। कंपनी के प्रवक्ता ने अटॉर्नी जनरल पर दस्तावेजों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि वे किशोरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आमतौर पर सोशल मीडिया कंपनियां अमेरिकी कानून के 'सेक्शन 230' का सहारा लेकर बच निकलती हैं, जो उन्हें यूजर्स द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए कानूनी जिम्मेदारी से बचाता है। हालांकि, इस मामले में जज ने उस दलील को खारिज कर दिया क्योंकि मुकदमा सामग्री (Speech) पर नहीं, बल्कि मेटा के प्लेटफॉर्म डिजाइन और आंतरिक फैसलों पर केंद्रित था।

अटॉर्नी जनरल का कार्यालय अब 4 मई से शुरू होने वाले अगले चरण में मेटा पर अतिरिक्त वित्तीय दंड और प्लेटफॉर्म में बड़े बदलावों की मांग करेगा। इनमें प्रभावी आयु सत्यापन, अपराधियों को प्लेटफॉर्म से हटाना और मैसेज एन्क्रिप्शन में सुधार करना शामिल है ताकि अपराधियों को छिपने का मौका न मिले।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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