रूस की फैक्ट्री में धमाका, अब तक 20 की मौत; 134 लोग घायल

रूस के रियाजान इलाके में एक फैक्ट्री में पिछले सप्ताह हुए एक 'रहस्यमयी' धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 20 हो गई है, जबकि 134 अन्य लोग घायल हुए हैं। यह जानकारी आपातकालीन सेवाओं ने सोमवार को दी। मॉस्को के दक्षिण-पूर्व में स्थित रियाजान क्षेत्र के गवर्नर पावेल मालकोव ने बताया कि यह हादसा शुक्रवार को फैक्ट्री की एक कार्यशाला में आग लगने के कारण हुआ।

हालांकि, रूसी मीडिया रिपोर्टों से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि आग का कारण क्या था या फैक्ट्री में किस तरह का उत्पादन हो रहा था। आधिकारिक रूसी सूत्रों ने घायलों की खोज और इलाज के प्रयासों के अलावा कोई अन्य विवरण साझा नहीं किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह एक विस्फोटक फैक्ट्री था, लेकिन इसकी तत्काल पुष्टि नहीं हो सकी।

20 लोगों की मौत की पुष्टि स्थानीय आपातकालीन सेवा मुख्यालय ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा है कि 18 अगस्त तक इस आपातकालीन घटना के परिणामस्वरूप 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 134 लोग घायल हैं, जिनमें से 31 मरीज रियाजान और मॉस्को के अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि 103 मरीजों का इलाज चल रहा है।