अंग्रेजी में दुनिया को समझाया, फारसी में बदल गए ईरान के बोल; सीजफायर पर गजब का झोल
यह एक तरह से रणनीतिक अस्पष्टता है। ईरान अपने घरेलू समर्थकों को यह दिखाना चाहता है कि उसने परमाणु अधिकार हासिल कर लिया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह इसे लचीला बनाए रखना चाहता है।
ईरान-अमेरिका के बीच दो सप्ताह के संघर्ष विराम (Ceasefire) पर सहमति तो बन गई है, लेकिन दोनों देश इसे अपनी-अपनी जीत बताने में लगे हैं। इस सबके बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ट्रंप के 15-सूत्रीय और ईरान के 10-सूत्रीय प्रस्तावों के बीच फंसी यह कूटनीति अब संदेह के घेरे में दिखने लगी है। सबसे बड़ा विवाद ईरान के 10-सूत्रीय प्रस्ताव की भाषा को लेकर है। ईरान के प्रस्ताव के दो अलग-अलग संस्करण सामने आए हैं।
फारसी में लिखे संदेश में स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि अमेरिका ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को स्वीकार करे। वहीं, इसके अंग्रेजी अनुवाद में जारी कॉपी में यह हिस्सा गायब है। यह एक तरह से रणनीतिक अस्पष्टता है। ईरान अपने घरेलू समर्थकों को यह दिखाना चाहता है कि उसने परमाणु अधिकार हासिल कर लिया है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह इसे लचीला बनाए रखना चाहता है।
ट्रंप का 15-सूत्रीय प्लान
ईरान 10 बिंदुओं पर अड़ा है, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना 15-सूत्रीय मसौदा पेश किया है। उनमें नातांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे मुख्य परमाणु ठिकानों को निष्क्रिय करना भी शामिल है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा बेहद सख्त और निरंतर निगरानी की बात भी कही गई है। समृद्ध यूरेनियम के स्टॉक को देश से बाहर या IAEA के नियंत्रण में भेजने के साथ-साथ बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता और विकास को सीमित करने की भी चर्चा है। हिजबुल्लाह और हूतियों जैसे समूहों को हथियार और वित्तीय मदद देना बंद करने के लिए भी कहा गया है। यदि ईरान शर्तें मानता है, तो प्रतिबंधों को हटाया जाएगा और नागरिक परमाणु ऊर्जा (बिजली उत्पादन) में मदद दी जाएगी।
इस विवाद पर जब ट्रंप से सवाल किया गया, तो उन्होंने अपनी चिर-परिचित शैली में जवाब दिया। AFP को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, "यह एक पूर्ण और संपूर्ण विजय है। 100 प्रतिशत। इसमें कोई संदेह नहीं है।"
यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि या तो इस मुद्दे को पूरी तरह सुलझा लिया गया है या फिर वे इस समझौते के लिए राजी ही नहीं होते। ट्रंप का मानना है कि सैटेलाइट के जरिए ईरान के स्टॉक की निगरानी की जा सकती है और फिलहाल युद्ध रोकने के लिए यह समझौता जरूरी था।
ईरान की अन्य प्रमुख मांगें
ईरान केवल परमाणु मुद्दे तक सीमित नहीं है। उसके 10-सूत्रीय प्लान में कुछ ऐसी मांगें भी हैं जो पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक समीकरण बदल सकती हैं। ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से 20 लाख डॉलर का शुल्क लिया जाए, जिसे ओमान के साथ साझा किया जाएगा और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में लगाया जाएगा। क्षेत्र से अमेरिकी सेना की पूर्ण वापसी और अमेरिका द्वारा रोकी गई ईरानी संपत्तियों और फंड को तत्काल जारी करना।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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