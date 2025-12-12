Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Explained why Bangladesh blocks Pakistani singer Atif Aslam Dhaka concert Pak army surrender connection
आतिफ असलम का ढाका कॉन्सर्ट रद्द, बांग्लादेश ने नहीं दी इजाजत; पाक सेना के सरेंडर से कनेक्शन

संक्षेप:

पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम का ढाका में होने वाला कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया। यह घटना बांग्लादेश के विजय दिवस के एक संवेदनशील समय पर हुई, जब पाकिस्तानी सेना ने 1971 में आत्मसमर्पण किया था।

Dec 12, 2025 12:34 pm IST
पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम का 13 दिसंबर को ढाका में होने वाला कॉन्सर्ट रद्द हो गया है। आतिफ असलम ने अपने फेसबुक पोस्ट में बताया कि आयोजक फेल हो गए। उन्होंने कहा कि आयोजक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से आवश्यक स्थानीय अनुमति, सुरक्षा मंजूरी और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था नहीं करा पाए, इसलिए यह कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा।

यह कॉन्सर्ट बांग्लादेश के लिए विशेष रूप से संवेदनशील महीने दिसंबर में होना था, जब पूरा देश 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाता है। यह दिन 1971 के मुक्ति संग्राम की याद दिलाता है, जब नौ महीने के खूनी युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा था। पाकिस्तानी कलाकार का इसी माह ढाका में प्रस्तुति देना कई लोगों को नागवार गुजरा था, जिसके बाद सुरक्षा चिंताएं भी सामने आई थीं। इसी दिन 93 हजार से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था।

आतिफ असलम ने अपने पोस्ट में लिखा- हमें यह दुख के साथ घोषणा करनी पड़ रही है कि 13 दिसंबर 2025 को ढाका में निर्धारित कॉन्सर्ट में हम प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। प्रमोटर्स और मैनेजमेंट आवश्यक स्थानीय अनुमतियां, सुरक्षा क्लीयरेंस और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था नहीं कर सके।

बता दें कि ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब भारत-बांग्लादेश संबंधों में 2024 के बाद आई तल्खी के बीच पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ लोगों-से-लोगों के रिश्ते मजबूत करने की सक्रिय कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके तहत पाकिस्तानी कलाकारों, खिलाड़ियों और सांस्कृतिक दल के ढाका दौरे बढ़ रहे हैं, दोनों देशों के बीच छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, सोशल मीडिया पर पाक-बांग्ला भाईचारा अभियान चलाया जा रहा है और इस्लामी एकजुटता के नाम पर युवा सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस मौके का इस्तेमाल दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को कम करने और बांग्लादेश के भीतर अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए कर रहा है।

विजय दिवस पर भव्य आयोजन

इस बीच बांग्लादेश 16 दिसंबर को अपना 54वां विजय दिवस धूमधाम से मना रहा है। इस अवसर पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग पैराशूटिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ढाका के तेजगांव पुराने हवाई अड्डे पर सुबह 11 बजे से बांग्लादेश थल सेना, नौसेना और वायु सेना अलग-अलग फ्लाई-पास्ट करेंगी। सुबह 11:40 बजे से टीम बांग्लादेश के 54 पैराट्रूपर्स हाथों में झंडे लेकर पैराशूट से उतरेंगे। इसके अलावा विशेष विजय दिवस बैंड शो का भी आयोजन होगा।

फरवरी 2026 में आम चुनाव

राजनीतिक मोर्चे पर भी बांग्लादेश में बड़े बदलाव की तैयारी है। अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से नोबेल विजेता प्रोफेसर मुहम्मद युनूस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार देश चला रही है।

अब 12 फरवरी 2026 को देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। इसी दिन जुलाई चार्टर पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी होगा, जिसमें कार्यकारी शक्ति पर अंकुश, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मजबूत करने समेत कई बड़े संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव है। 300 संसदीय सीटों के लिए एक साथ मतदान होगा। यह चुनाव और जनमत संग्रह बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।

आतिफ असलम का कॉन्सर्ट बांग्लादेश में सुरक्षा चिंताओं के कारण रद्द हुआ।

कॉन्सर्ट का रद्द होना बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंधों में सुधार के प्रयास जारी हैं।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें

