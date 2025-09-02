Explained Why are Indians a target of anti immigration rallies in Australia अब इस देश में भारतीयों को बनाया जा रहा निशाना, कई शहरों में निकाली गईं रैलियां; आखिर क्या वजह?, International Hindi News - Hindustan
'मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया' रैलियों ने ऑस्ट्रेलिया में गंभीर बहस को जन्म दिया है। भारतीय समुदाय इस देश की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देता है अब उसको इन रैलियों के कारण डर और अलगाव का सामना करना पड़ रहा है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, सिडनीTue, 2 Sep 2025 07:10 AM
ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आयोजित 'मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया' रैलियों ने भारतीय मूल के प्रवासियों को विशेष रूप से निशाना बनाया। इससे ऑस्ट्रेलिया में उग्रवाद के बढ़ते प्रभाव को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। इन रैलियों को केंद्र-वाम सरकार ने नस्लवादी और नव-नाजी समूहों से जुड़ा हुआ बताकर कड़ी नदं की है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार का कहना है कि इस 'नस्लवाद और जाति पर आधारित अति-दक्षिणपंथी सक्रियता' के लिए देश में कोई स्थान नहीं है। प्रदर्शन करने वाले एक समूह की वेबसाइट के अनुसार, आव्रजन के खिलाफ मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नामक रैलियां सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, कैनबरा, एडिलेड, पर्थ, होबार्ट आदि स्थानों पर आयोजित की गईं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने बृहस्पतिवार को एक विज्ञप्ति में कहा था कि प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की सरकार सप्ताहांत के लिए नियोजित इन रैलियों के खिलाफ है।

हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे

31 अगस्त को, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों जैसे सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, कैनबरा, एडिलेड, पर्थ और अन्य में हजारों लोग 'मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया' बैनर के तहत आव्रजन विरोधी रैलियों में शामिल हुए। इन रैलियों में प्रदर्शनकारियों ने बड़े पैमाने पर आव्रजन को समाप्त करने की मांग की, विशेष रूप से भारतीय मूल के प्रवासियों को निशाना बनाते हुए। ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (एबीसी) के अनुसार, सिडनी में 5,000 से 8,000 लोग शामिल हुए, जिनमें से कई ऑस्ट्रेलियाई झंडों में लिपटे थे।

प्रचार सामग्री में भारतीय प्रवासियों को विशेष रूप से उजागर किया गया, जिसमें दावा किया गया कि "पिछले पांच वर्षों में भारतीयों की संख्या ग्रीक और इतालवी प्रवासियों की 100 वर्षों की संख्या से अधिक हो गई है। यह मामूली सांस्कृतिक बदलाव नहीं है - यह पूर्ण प्रतिस्थापन है।" इस तरह की बयानबाजी ने न केवल भारतीय समुदाय को डराया, बल्कि सामाजिक तनाव को भी बढ़ाया।

भारतीयों को क्यों बनाया गया निशाना?

ऑस्ट्रेलियाई ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, भारतीय मूल के लोग यूनाइटेड किंगडम के बाद ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समूह हैं। जून 2023 तक, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 8.4 लाख भारतीय मूल के निवासी थे, जो कुल जनसंख्या का 3.2% है। 2013 से 2023 तक भारतीय प्रवासियों की संख्या दोगुनी होकर 845,800 तक पहुंच गई। यह तेजी से बढ़ती संख्या कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है, खासकर उन लोगों के लिए जो बढ़ती जीवन-यापन की लागत, आवास संकट और बेरोजगारी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

'मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया' की वेबसाइट पर दावा किया गया कि "बड़े पैमाने पर आव्रजन ने हमारे समुदायों को जोड़ने वाले बंधनों को तोड़ दिया है।" संगठन ने तर्क दिया कि आव्रजन ने सांस्कृतिक एकता, मजदूरी, यातायात, आवास, जल आपूर्ति, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे आव्रजन में "कमी" चाहते हैं क्योंकि "हमारा देश सीमाओं पर फट रहा है, हमारे बच्चे घर पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अस्पतालों में सात घंटे इंतजार करना पड़ता है।"

इसके अलावा, कुछ लोग मानते हैं कि भारतीय मूल के लोग लिबरल पार्टी का समर्थन करते हैं, जिससे भविष्य के चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। यह धारणा भी रैलियों के पीछे एक प्रेरक कारक हो सकती है।

नव-नाजी और उग्रवादी तत्वों का प्रभाव

रैलियों को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने नव-नाजी समूहों से जुड़ा हुआ बताया। पर्यावरण मंत्री मरे वाट ने स्काई न्यूज को बताया, "हम इन रैलियों का समर्थन नहीं करते जो नफरत फैलाने और समुदाय को विभाजित करने के बारे में हैं। ये नव-नाजी समूहों द्वारा आयोजित और प्रचारित की गई हैं।" मेलबर्न में रैली को नेशनल सोशलिस्ट नेटवर्क (एनएसएन) के नेता थॉमस सिवेल ने संबोधित किया, जिन्होंने दावा किया कि "उनके लोग" इस मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। सिवेल ने आप्रवास को रोकने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "यदि हम आव्रजन को नहीं रोकते, तो हमारी मृत्यु निश्चित है।"

एबीसी न्यूज वेरिफाई की जांच में पाया गया कि 'मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया' के कुछ आयोजकों ने सोशल मीडिया पर श्वेत राष्ट्रवादी विचार और यहां तक कि प्रो-नाजी और प्रो-हिटलर मीम्स साझा किए थे। एक आयोजक, ह्यूगो लेनन, ने "ग्रेट रिप्लेसमेंट" सिद्धांत को बढ़ावा दिया, जो श्वेत राष्ट्रवादियों का एक निराधार षड्यंत्र सिद्धांत है।

"रिफ्यूजियों का स्वागत है"

रैलियों के जवाब में, रिफ्यूजी एक्शन कोएलिशन जैसे समूहों ने कई शहरों में प्रतिवाद आयोजित किए। सिडनी में सैकड़ों लोगों ने "रिफ्यूजियों का स्वागत है" जैसे नारे लगाए। मेलबर्न में, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और प्रतिवादियों को अलग रखने के लिए काली मिर्च स्प्रे और बैटन राउंड का उपयोग किया। एडिलेड में एक रैली तब समाप्त हो गई जब एनएसएन के एक सदस्य ने मंच पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।

भारतीय समुदाय ने इन रैलियों के कारण डर और असुरक्षा व्यक्त की। एक भारतीय मूल की महिला ने एबीसी को बताया, "यह सुनना कि यहां बहुत सारे भारतीय हैं, बहुत डरावना था। मैं हर दिन एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करती हूं, फिर भी मुझे बताया जाता है कि मेरे योगदान को स्वीकार नहीं किया जाता।" भारतीय प्रवासियों के नेताओं ने समुदाय के सदस्यों से रैलियों के दौरान घर पर रहने और सुरक्षा बनाए रखने की सलाह दी।

ऑस्ट्रेलिया एक प्रवासी राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, जहां हर दो में से एक व्यक्ति या तो विदेश में पैदा हुआ है या उसके माता-पिता विदेश में पैदा हुए हैं। 1970 के दशक में श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति को समाप्त करने के बाद भारतीय प्रवास में वृद्धि हुई, विशेष रूप से कुशल पेशेवरों जैसे आईटी कर्मचारी, डॉक्टर और इंजीनियरों की।

