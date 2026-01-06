क्या है अमेरिकी डीप स्टेट? कई देशों की लगा चुके हैं लंका, लेकिन भारत में क्यों नहीं गली दाल

संक्षेप: मौजूदा समय में अमेरिकी 'डीप स्टेट' और इस आक्रामक विदेश नीति की धुरी विदेश मंत्री मार्को रुबियो हैं, जो दशकों से निकोलस मादुरो और लैटिन अमेरिकी वामपंथ के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते रहे हैं। जानिए चेहरे जो चला रहे हैं यह 'अदृश्य सरकार'।

वेनेजुएला का किस्सा अब तख्तापलट की कोशिश का नहीं रहा, बल्कि अमेरिकी ताकत का 'नंगा नाच' बन चुका है। 3 जनवरी की रात अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने एक गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके बेडरूम से उठाया और सीधे अमेरिका ले आए। अब मादुरो न्यूयॉर्क की कोर्ट में 'नार्को-टेररिज्म' (ड्रग तस्करी) के आरोपों का सामना कर रहे हैं। यह घटना दुनिया भर के नेताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है- अगर आप अमेरिका के रास्ते का कांटा बनेंगे, तो 'डीप स्टेट' आपको आपके घर से उठा लेगा। वेनेजुएला तो बस ताजा शिकार है। अमेरिकी 'डीप स्टेट' का काम ही है दुनिया भर में अपनी मनमर्जी की सरकारें बनवाना। आइए समझते हैं कि आखिर यह सब कैसे हुआ, अमेरिकी डीप स्टेट का इतिहास क्या कहता है और इतनी भयानक ताकत के बावजूद भारत का बाल भी बांका क्यों नहीं हो सकता?

सबसे पहले- अमेरिकी डीप स्टेट क्या है? अमेरिकी "डीप स्टेट" एक विवादास्पद शब्द है। आसान भाषा में समझें तो यह अमेरिकी सरकार के उन गैर-निर्वाचित हिस्सों को कहते हैं जो असल में नीतियां चलाते हैं, फिर चाहे राष्ट्रपति कोई भी हो। इसमें खुफिया एजेंसियों (CIA, FBI), नौकरशाही, सैन्य और बड़े कारोबारी समूह तथा हथियार लॉबी का गठजोड़ शामिल है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वाइट हाउस में कौन बैठा है। ज्यादातर अमेरिकी नीतियां इस गठजोड़ से ही प्रभावित होती हैं।

कुछ लोग इसे एक गुप्त साजिश मानते हैं जो लोकतंत्र के बाहर काम करती है, जबकि विशेषज्ञ इसे सिर्फ स्थायी सरकारी तंत्र कहते हैं जो राष्ट्रपति के फैसलों पर चेक रखता है। इतिहास में अमेरिका ने कई देशों में सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज कराए हैं- ज्यादातर CIA के जरिए ताकि अपने हित सुरक्षित रहें। इनमें तेल को हथियाना, कम्युनिज्म रोकना या लोकतंत्र फैलाना आदि कदम शामिल हैं। ये हस्तक्षेप अक्सर गुप्त होते हैं, लेकिन उनके नतीजे लंबे समय तक अस्थिरता, गृहयुद्ध या तानाशाही लाते हैं। अब वेनेजुएला के ताजा घटनाक्रम को देखते हुए पूरी कहानी समझते हैं।

वेनेजुएला में क्या हुआ? वेनेजुएला लंबे समय से संकट में है। 1999 से समाजवादी नेता ह्यूगो शावेज और फिर उनके उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो सत्ता में हैं। देश तेल से अमीर था, लेकिन आर्थिक गलतियां, भ्रष्टाचार और अमेरिकी प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई- महंगाई आसमान छू रही, लोग भूखे मर रहे। 2024 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। मादुरो ने तीसरी बार जीत का दावा किया, लेकिन विपक्ष कहता है कि असली विजेता एदमुंदो गोंजालेज थे। विपक्ष ने वोटिंग मशीनों की 85% रसीदें ऑनलाइन डालीं, जो दिखाती हैं कि गोंजालेज को दो-तिहाई वोट मिले। अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक (जैसे कार्टर सेंटर) और कई देशों (अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका के कई) ने चुनाव को धांधली वाला कहा। प्रदर्शन हुए, हजारों गिरफ्तारियां हुईं।

जनवरी 2026 में अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया: ट्रंप प्रशासन ने सैन्य ऑपरेशन से मादुरो को पकड़ लिया और अमेरिका ले गया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कुछ समय वेनेजुएला को चलाएगा। विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो (नोबेल शांति पुरस्कार विजेता) ने इसे आजादी का समय कहा और गोंजालेज को राष्ट्रपति मानने की मांग की। लेकिन ट्रंप ने मचाडो को खारिज कर दिया और मादुरो की उप-राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात करने की इच्छा जताई। अब देश में अंतरिम सरकार है, लेकिन नई चुनाव की मांग हो रही है। यह अमेरिकी हस्तक्षेप का ताजा उदाहरण है- मादुरो को हटाकर अमेरिका अपने हित (तेल, क्षेत्रीय प्रभाव) सुरक्षित कर रहा है।

अमेरिकी 'डीप स्टेट' का खूनी इतिहास: जब-जब दूसरों की 'लंका' लगाई अमेरिका ने 1900 से अब तक दर्जनों देशों में हस्तक्षेप किए- कभी खुले सैन्य आक्रमण से, कभी CIA के गुप्त ऑपरेशंस से। ज्यादातर हस्तक्षेप कोल्ड वॉर में कम्युनिज्म रोकने के नाम पर, या तेल/संसाधनों के लिए किए गए। यहां मुख्य उदाहरण:

1953: ईरान - चुने हुए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को CIA-MI6 ने हटाया क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश तेल कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया। शाह को वापस सत्ता दी, जो अमेरिका समर्थक तानाशाह बने। नतीजा: 1979 इस्लामी क्रांति हुई।

- चुने हुए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को CIA-MI6 ने हटाया क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश तेल कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया। शाह को वापस सत्ता दी, जो अमेरिका समर्थक तानाशाह बने। नतीजा: 1979 इस्लामी क्रांति हुई। 1954: ग्वाटेमाला - राष्ट्रपति जैकोबो आर्बेंज को CIA ने उखाड़ फेंका क्योंकि उनकी भूमि सुधार पहल यूनाइटेड फ्रूट कंपनी (अमेरिकी) को नुकसान पहुंचा रही थी। उसके बाद दशकों गृहयुद्ध और तानाशाही।

1954: ग्वाटेमाला - राष्ट्रपति जैकोबो आर्बेंज को CIA ने उखाड़ फेंका क्योंकि उनकी भूमि सुधार पहल यूनाइटेड फ्रूट कंपनी (अमेरिकी) को नुकसान पहुंचा रही थी। उसके बाद दशकों गृहयुद्ध और तानाशाही।

1961: क्यूबा (बे ऑफ पिग्स) - फिदेल कास्त्रो को हटाने की असफल कोशिश हुई। कास्त्रो कम्युनिस्ट थे।

1963: इराक - CIA ने बाथ पार्टी की मदद की, सद्दाम हुसैन जैसे लोग सत्ता में आए।

1973: चिली - लोकतांत्रिक रूप से चुने गए समाजवादी नेता साल्वाडोर अलेंदे को CIA ने मरवा दिया और वहां एक तानाशाह (पिनोशे) को बिठाया जो अमेरिका का वफादार था। पिनोशे की तानाशाही में हजारों मारे गए।

1989: पनामा - मादुरो की गिरफ्तारी बिल्कुल पनामा के तानाशाह मैनुअल नोरिएगा जैसी है। तब भी अमेरिकी सेना ने पनामा पर हमला किया था, नोरिएगा को उठाया था और मियामी लाकर जेल में डाल दिया था। आरोप वही था- ड्रग तस्करी।

2003: इराक - सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के लिए विनाशकारी हथियारों का झूठ बोला गया। देश को तहस-नहस कर दिया गया, सद्दाम को फांसी दी गई, लेकिन हथियार कभी नहीं मिले। नतीजा: अस्थिरता आई, ISIS का उदय हुआ।

2011: लीबिया - मुअम्मर गद्दाफी ने डॉलर को चुनौती देने की कोशिश की थी। नतीजा- नाटो ने बमबारी की और विद्रोहियों के हाथों उन्हें सड़क पर मरवा दिया। देश अब गृहयुद्ध में है। ऊपर कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अमेरिका न जाने कितने देशों में अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के सहारे तख्तापट में जुटा रहता है। ब्राजील (1964), बोलीविया, डोमिनिकन रिपब्लिक, अफगानिस्तान, आदि भी अमेरिकी डीप स्टेट का शिकार हो चुके हैं। एक अध्ययन के मुताबिक, 1946-2000 तक अमेरिका ने 81 विदेशी चुनावों में हस्तक्षेप किया। ज्यादातर मामलों में नतीजा अस्थिरता रहा, लोकतंत्र नहीं आया।

चेहरे जो चला रहे हैं यह 'अदृश्य सरकार' मौजूदा समय में अमेरिकी 'डीप स्टेट' और इस आक्रामक विदेश नीति की धुरी विदेश मंत्री मार्को रुबियो हैं, जो दशकों से निकोलस मादुरो और लैटिन अमेरिकी वामपंथ के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते रहे हैं। मादुरो को उठाने के पीछे उनके 'आयरन हैंड' विजन की झलक साफ दिखती है। उनका साथ दे रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज और सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ, जो कूटनीति से ज्यादा 'कवर ऑपरेशन्स' (गुप्त कार्यवाही) में विश्वास रखते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ चेहरे हैं; असली 'डीप स्टेट' में वे सैन्य-औद्योगिक लॉबिस्ट (जैसे लॉकहीड मार्टिन के रणनीतिकार) और वॉल स्ट्रीट के बड़े बैंकर शामिल हैं, जो वाशिंगटन के बंद कमरों में बैठकर तय करते हैं कि अमेरिकी फौज का अगला कदम किस देश की धरती पर पड़ेगा।

लेकिन भारत में क्यों नहीं गली दाल? वेनेजुएला में जो हुआ, उसे देखकर सवाल उठता है- क्या अमेरिका भारत के साथ ऐसा कर सकता है? जवाब है- बिल्कुल नहीं। अमेरिका ने भारत के पड़ोसी देशों में खूच कोहराम मचाया है। पाकिस्तान तो दशकों से डॉलर के लिए अमेरिका की कठपुतली बना हुआ है। अब बांग्लादेश भी इसी राह पर है। बांग्लादेश में भी तख्तापलट के पीछे अमेरिकी डीप स्टेट का हाथ बताया जाता है। इसके अलावा, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों में भी अमेरिकी डीप स्टेट एक्टिव है। अमेरिका ने पिछले कुछ सालों (खासकर 2024-25 के दौरान) भारत पर दबाव बनाने की बहुत कोशिशें कीं (हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स, खालिस्तानी मुद्दे, मानवाधिकार के नाम पर प्रोपेगेंडा), लेकिन भारत अडिग रहा। क्यों? क्योंकि भारत बड़ा, लोकतांत्रिक और स्वतंत्र नीति वाला देश है।

परमाणु शक्ति संपन्न देश है भारत वेनेजुएला, इराक या पनामा के पास परमाणु बम नहीं थे। भारत एक घोषित परमाणु शक्ति है। भारत की सेना भी दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल है। किसी भी परमाणु संपन्न देश पर सीधा सैन्य हमला या लीडर को उठा लेने जैसा ऑपरेशन करना तीसरे विश्व युद्ध को न्योता देना है। अमेरिका यह जोखिम कभी नहीं लेगा।

विशाल और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल पर टिकी थी, जिसे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाकर तोड़ दिया। जब जनता भूखी मरने लगी, तो देश कमजोर हो गया। भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ रहा है। भारत का बाजार इतना बड़ा है कि अमेरिकी कंपनियां (Apple, Google, Boeing) खुद भारत पर निर्भर हैं। भारत पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है अमेरिका का खुद का आर्थिक नुकसान।

कूटनीतिक संतुलन मादुरो दुनिया में अकेले पड़ गए थे। उनके दोस्त (रूस-चीन) भी भौगोलिक रूप से दूर थे। लेकिन नेहरू से मोदी तक भारत गैर-गठबंधन या बहु-ध्रुवीय नीति अपनाता है- न अमेरिका का पूरा साथ, न दुश्मनी। भारत ने अपनी विदेश नीति इतनी संतुलित रखी है कि वह अमेरिका का 'स्ट्रैटेजिक पार्टनर' भी है और रूस का पुराना दोस्त भी। अमेरिका को चीन को रोकने के लिए एशिया में भारत की सख्त जरूरत है। वे भारत से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। कोल्ड वॉर में भी भारत सोवियत के करीब था, लेकिन अमेरिका ने कभी सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया- सिर्फ दबाव डाला जैसे 1971 बांग्लादेश युद्ध में।

आंतरिक एकता और राष्ट्रवाद वेनेजुएला की जनता बंटी हुई थी; आधे लोग मादुरो के खिलाफ थे और अमेरिकी हस्तक्षेप का स्वागत कर रहे थे। भारत में राजनीतिक मतभेद चाहे जितने हों, लेकिन बाहरी हस्तक्षेप के मुद्दे पर पूरा देश एक हो जाता है। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद भारत सरकार और एजेंसियों ने जिस तरह से बॉर्डर और आंतरिक सुरक्षा को टाइट किया, उसने डीप स्टेट के मंसूबों पर पानी फेर दिया।