Explained Russia President Putin Had To Pay Rs 2 2 Crore In Cash Refuel Jet Alaska अलास्का में पुतिन ने 3 विमानों में भरवाया तेल, लेकिन देने पड़े 2.2 करोड़ कैश; जानिए वजह, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Explained Russia President Putin Had To Pay Rs 2 2 Crore In Cash Refuel Jet Alaska

अलास्का में पुतिन ने 3 विमानों में भरवाया तेल, लेकिन देने पड़े 2.2 करोड़ कैश; जानिए वजह

पुतिन की यात्रा का उद्देश्य रूस-यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करना था, लेकिन यह समिट बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त हुई। दोनों नेताओं ने वार्ता को उत्पादक बताया, लेकिन युद्धविराम की दिशा में कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, अलास्काWed, 20 Aug 2025 11:43 PM
share Share
Follow Us on
अलास्का में पुतिन ने 3 विमानों में भरवाया तेल, लेकिन देने पड़े 2.2 करोड़ कैश; जानिए वजह

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका से लौटते समय अपने तीन जेटों में ईंधन भरवाने के लिए लगभग 2,20,00,000 रुपये (करीब 250,000 डॉलर) कैश देना पड़ा। यह जानकारी खुद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दी। यह घटना तब हुई जब पुतिन 15 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक के लिए अलास्का पहुंचे थे। रुबियो ने बताया कि पुतिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके देश पर सख्त प्रतिबंध लागू हैं।

रुबियो ने एनबीसी न्यूज को बताया कि अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूसी प्रतिनिधिमंडल को अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने कहा, "जब रूसी अलास्का में उतरे, उन्हें अपने विमानों में ईंधन भरवाने के लिए कैश में भुगतान करना पड़ा क्योंकि वे हमारी बैंकिंग प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकते।" रुबियो ने आगे कहा कि ये प्रतिबंध रूस पर हर दिन असर डाल रहे हैं, हालांकि इन्होंने यूक्रेन युद्ध की दिशा को बदलने में कोई खास प्रभाव नहीं डाला है।

रुबियो ने माना कि प्रतिबंधों के बावजूद यह युद्ध की दिशा को नहीं बदल पाया है। उन्होंने कहा, "हर एक प्रतिबंध का प्रभाव रोजाना रहता है, परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि उन प्रतिबंधों का होना गलत था; इसका मतलब है कि इससे अभी तक परिणाम पर असर नहीं पड़ा।" उन्होंने यह भी कहा कि नए प्रतिबंध तुरंत प्रभाव नहीं डालेंगे क्योंकि “सैंक्शन्स को असर दिखाने में महीने और कभी-कभी साल लग जाते हैं।”

ये भी पढ़ें:भारत पर टैरिफ से रूस को झटका, अलास्का वार्ता से पहले पुतिन पर ट्रंप का निशाना
ये भी पढ़ें:अलास्का टू वाइट हाउस... ट्रंप की 'महापंचायत' से क्या निकला? जानें सबकुछ

अलास्का की यह शिखर बैठक 15 अगस्त को हुई थी। पुतिन का दल लगभग पांच घंटे वहां रुका और एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही समय बाद प्रस्थान कर गया। बैठक के बाद तत्काल किसी ठोस समझौते की सूचना नहीं आई - राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्पष्ट किया कि “कोई डील” नहीं हुई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह संकेत भी सामने आए कि रूस की ओर से कोई प्रस्ताव मेज पर रखा गया था और कुछ संकेत मिले कि ट्रंप ने यूक्रेन को विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। मगर समापन वार्ता किसी भी तरह के सीजफायर या क्षेत्रीय हल की ओर नहीं बढ़ सकी।

रिपोर्ट के अनुसार शिखर बैठक लगभग तीन घंटे तक चली और उसमें कुछ सामान्य बयानबाजी के अलावा सीजफायर की दिशा में ठोस कदम नहीं लिए गए। इसके बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से सोमवार को मुलाकात की, जिसमें दीर्घकालिक सुरक्षा आश्वासनों पर चर्चा हुई। जेलेंस्की ने सीधे वार्ता के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की परन्तु किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा दिया जो यूक्रेन के क्षेत्रीय संप्रभुता के समझौते (भूखण्ड सौंपने) पर आधारित हो।

Vladimir Putin Russian President Vladimir Putin Russia

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।