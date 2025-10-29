Hindustan Hindi News
आर्थिक स्तर पर भी करीब आ रहे पाक-बांग्लादेश, दशकों बाद हुई JEC की बैठक; भारत के लिए क्या मायने?

संक्षेप: शेख हसीना के शासनकाल में पाकिस्तान के साथ संबंध ठंडे पड़े थे, लेकिन यूनुस सरकार ने 'क्षेत्रीय सहयोग' पर जोर देते हुए SAARC जैसे मंचों को पुनर्जीवित करने की बात कही है। जानिए पूरा मामला क्या है?

Wed, 29 Oct 2025 10:35 AM
पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सोमवार को संयुक्त आर्थिक आयोग (JEC) की बैठक ढाका में आयोजित की गई। यह बैठक करीब दो दशकों बाद हुई है। इस बैठक के साथ ही पाकिस्तान सेना के दूसरे सर्वोच्च अधिकारी जनरल शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश यात्रा भी हुई, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं।

ईटी ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि बैठक के दौरान दोनों देशों ने व्यापार, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और कनेक्टिविटी जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इस बैठक में पाकिस्तान की ओर से पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि बांग्लादेश की ओर से वित्त सलाहकार डॉ. सालेहुद्दीन अहमद ने प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की।

क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ावा

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब पिछले 20 वर्षों से दोनों देशों के बीच आर्थिक संवाद लगभग ठप पड़ा हुआ था। शेख हसीना के शासनकाल में इस आयोग की बैठक नहीं बुलाई गई थी और दोनों देशों के रिश्ते ठंडे पड़ गए थे।

डॉ. सालेहुद्दीन अहमद ने बैठक के बाद कहा, “यह बहुत अहम बैठक रही। 20 साल बाद हमने पाकिस्तान के साथ अपना आर्थिक संवाद दोबारा शुरू किया है, और यह काफी सफल रही। हमने कृषि, आईटी, खाद्य, समुद्री परिवहन और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की है, जो दोनों देशों के हित में है।” उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश की नीति केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहता है।

पाक नेता ने कहा, “हम क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। नागरिक उड्डयन और समुद्री मामलों जैसे मंत्रालयों में फोकल पॉइंट्स स्थापित किए जाएंगे ताकि इन चर्चाओं पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।”

बहुपक्षीय मंचों पर उच्च स्तर पर संवाद जारी

दूसरी ओर, पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार वर्तमान में 1 अरब डॉलर से भी कम है, जबकि दोनों की आबादी और अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री ने अगस्त में बांग्लादेश का दौरा किया था, और दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय मंचों पर उच्च स्तर पर संवाद जारी है। हमें विश्वास है कि यह मित्रता और सहयोग की भावना आगे भी बढ़ती रहेगी - इंशा अल्लाह, हम इस सकारात्मक गति को और मजबूत करेंगे।”

विश्लेषकों का कहना है कि बीते दशक में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय प्रगति की है और अब वह कई आर्थिक संकेतकों में पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। ऐसे में पाकिस्तान की आर्थिक हैसियत बांग्लादेश के सामने सीमित हो गई है। बावजूद इसके, इस बैठक को दक्षिण एशिया में आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों में एक संभावित नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

भारत के लिए क्या मायने? आर्थिक चुनौतियां और रणनीतिक सतर्कता

यह पाक-बांग्लादेश करीबी भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, खासकर तब जब नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण हैं। अगस्त 2025 में भारत ने बांग्लादेशी जूट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे ढाका का 38% जूट निर्यात प्रभावित हुआ। इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने कराची बंदरगाह का प्रस्ताव रखा, जो बांग्लादेश को भारत के बिना वैकल्पिक व्यापार मार्ग देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पाकिस्तान का 'रणनीतिक अवसरवाद' है, जो भारत-बांग्लादेश व्यापार असंतुलन का फायदा उठा रहा है।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी खतरा मंडरा रहा है। यूनुस ने बीजिंग में कहा था कि 'बांग्लादेश भारत के लैंडलॉक्ड पूर्वोत्तर का एकमात्र समुद्री संरक्षक है', जो दिल्ली को असहज कर गया। पाक-बांग्लादेश-पाकिस्तान गठजोड़ (जिसमें चीन की भूमिका बढ़ रही है) भारत की पूर्वी सीमा पर आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियां पैदा कर सकता है।

