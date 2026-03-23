इमरान खान की आंख का तीसरी बार हुआ ऑपरेशन, डॉक्टरों ने बताया अब कैसा है हाल
जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंख का तीसरी बार ऑपरेशन हुआ है। अस्पताल के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। 73 साल के इमरान खान को आंख की गंभीर बीमारी सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन (सीआरवीओ) है।
जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंख का तीसरी बार ऑपरेशन हुआ है। अस्पताल के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। 73 साल के इमरान खान को आंख की गंभीर बीमारी सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन (सीआरवीओ) है। इस बारे में जनवरी में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई थी। उन्हें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इस्लामाबाद में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी आंख का ऑपरेशन किया गया। पूर्व क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बने और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक को एंटी-वीईजीएफ इंट्राविट्रीयल इंजेक्शन की तीसरी खुराक दी गई।
अस्पताल से आया बयान
अस्पताल की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इमरान खान की तबियत स्थिर है। इसमें आगे बताया गया है कि सामान्य तौर पर, तीन इंजेक्शन ही लगाए जाते हैं। इस बात की संभावना कम है कि इमरान खान को चौथा इंजेक्शन लगाया जाएगा। उन्होंने आगे कहाकि हालांकि, इसके प्रभाव का आकलन चार हफ्ते के बाद किया जाता है। इसलिए यह चार हफ्ते बाद तय किया जाएगा कि एक और खुराक की जरूरत होगी या नहीं। खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। वर्तमान में कई मामलों में उन पर लगे आरोपों के तहत उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल, रावलपिंडी में रखा गया है।
वकील ने क्या बताया
बयान में आगे कहा गया कि इंजेक्शन देने के बाद इमरान खान को थोड़ी देर वहां रखा गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह स्थिर हैं। इसके बाद उन्हें अडियाला जेल, रावलपिंडी वापस ले जाने की अनुमति दी गई। इमरान खान के वकील, सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खान ने हिरासत में रहते हुए जेल प्रशासन की लापरवाही के कारण अपनी दाहिनी आंख का विजन 85 फीसदी खो दिया था। खान की पीटीआई और परिवार ने सरकार की आलोचना की है कि उन्होंने उनके व्यक्तिगत चिकित्सकों को उन्हें देखने की अनुमति नहीं दी।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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