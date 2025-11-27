इमरान खान की एक बहन सर्जन, दूसरी बिजनेस वूमन; 3 बीवियों से कितने बच्चे? देखें- फैमिली ट्री

संक्षेप: Ex Pak PM Imran Khan Family: क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान का पूरा नाम इमरान अहमद खान नियाज़ी है। वह अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के 19वें प्रधानमंत्री रहे। उनका जन्म 5 अक्टूबर, 1952 को लाहौर में हुआ था।

Imran Khan Family Tree: जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर पाक समेत दुनियाभर में कयासों का दौर जारी है। इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद इमरान खान से आखिरकार किसी को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। एक दिन पहले ही जब उनकी तीन बहनों इमरान खान से मिलने पहुंचीं तो उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। इसके खिलाफ ये बहनें वहीं धरने पर बैठ गईं। आरोप है कि जेल के बाहर उनसे बदसलूकी की गई और उनके बाल पकड़कर घसीटे गए। इस घटना के बाद पाकिस्तान में गुस्सा चरम पर है और इमरान समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं।

दूसरी तरफ यह भी चर्चा होने लगी है कि इमरान की कुल कितनी बहने हैं और वे क्या करती हैं। इसके अलावा उनके परिवार में कौन-कौन हैं। लोग ये भी सर्च कर रहे हैं कि इमरान खान की कुल कितनी बीवियां हैं? उनके माता-पिता कौन थे और क्या करते थे?

इमरान खान की फैमिली ट्री क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान का पूरा नाम इमरान अहमद खान नियाज़ी है। वह अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के 19वें प्रधानमंत्री रहे। उनका जन्म 5 अक्टूबर, 1952 को लाहौर में हुआ था। उनके पिता इकरामुल्लाह खान नियाज़ी लाहौर के मियांवाली में एक सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में अहम भूमिका निभाई थी। वह नियाज़ी पश्तून खानदान से थे। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया था। इमरान खान की मां का नाम शौकत खानम है। वह बुर्की कबीले की एक गृहणी थीं। कैंसर से उनकी मौत हो गई थी। कैंसर से उनकी लड़ाई ने इमरान खान को 1994 में पहला कैंसर अस्पताल यानी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया।

चार बहनें: इमरान खान की कुल चार बहने हैं। सबसे बड़ी बहन रूबीना खानम हैं। उन्होंने कई सालों तक यूनाइटेड नेशंस के साथ डेवलपमेंट और ह्यूमनिटेरियन रोल में काम किया है। वह एक प्राइवेट, लो-प्रोफाइल ज़िंदगी जीने के लिए जानी जाती हैं। दूसरी बहन हैं अलीमा खानम, जो एक बिज़नेस वुमन और समाजसेवी हैं। अलीमा ने कई चैरिटी और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है। वह PTI वेलफेयर इनिशिएटिव्स को मैनेज करने में भी शामिल रही हैं। तीसरी बहन हैं डॉ. उज़मा खान। वह एक सर्जन हैं जो पॉलिटिक्स से दूर चुपचाप मेडिसिन की प्रैक्टिस करती हैं। उन्होंने परिवार के चैरिटी काम से जुड़े मेडिकल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया है। चौथी बहन हैं रानी खानम, जो इस बड़े परिवार में सोशल और वेलफेयर कामों को कोऑर्डिनेट करती हैं। आम तौर पर वह पब्लिक अटेंशन से दूर रहती हैं।

इमरान खान की तीन पत्नियां इमरान खान की पहली बीवी जेमिमा गोल्डस्मिथ हैं, जो एक ब्रिटिश पत्रकार हैं। उन्होंने 1995 में इमरान खान से शादी की और वैवाहिक जीवन के दौरान पाकिस्तानी संस्कृति को अपनाया। 2004 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। हालांकि, वह पब्लिकली इमरान खान को सपोर्ट करती रहीं हैं। उनकी दूसरी बीवी रेहम खान हैं। ये पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश पत्रकार हैं। उन्होंने 2015 में इमरान खान से शादी की थी लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों की राहें जुदा हो गईं। बुशरा बीबी इमरान खान की तीसरी बीवी हैं जो पाकपट्टन की एक स्पिरिचुअल गाइड रही हैं। उन्होंने 2018 में इमरान खान से शादी की थी और ये शादी अभी भी जारी है।